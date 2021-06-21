Депутати Ради вимагають, щоб Венедіктова почала розслідування щодо "визнання" Лукашенком терористів ОРДЛО

Народні депутати Верховної Ради вимагають від генерального прокурора Ірини Венедіктової порушити кримінальну справу проти Олександра Лукашенка за фактом визнання незаконних збройних угруповань з окупованих територій Донбасу.

Про це депутатка від фракції "Голос" Юлія Клименко повідомила білоруській службі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми звернулися в Генеральну прокуратуру з приводу фактів злочинів, зокрема (затриманого журналіста Романа. - Ред.) Протасевича, коли Лукашенко фактично визнав так звані "ЛНР" і "ДНР" законними режимами і дозволив слідчі дії квазіспецслужб цих суб'єктів. Це визнання окупаційних режимів, і ми категорично проти такого кроку", - сказала вона.

Депутатка переконана, що Лукашенко "має нести відповідальність відповідно до міжнародного права як за злочини проти власного народу, так і за визнання окупаційних режимів" на території України.

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За її словами, звернення підтримали не тільки представники міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь", але і депутати інших фракцій, за винятком "Опозиційної платформи - За життя", які вважають Олександра Лукашенка чинним президентом сусідньої країни.

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що т.зв. "генеральній прокуратурі" т.зв. "ЛНР" вдалося провести "слідчі дії" щодо опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.