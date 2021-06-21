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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Лукашенко (2279) Венедіктова (750) Клименко Юлія (26) Протасевич Роман (294)

Депутати Ради вимагають, щоб Венедіктова почала розслідування щодо "визнання" Лукашенком терористів ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутати Ради вимагають, щоб Венедіктова почала розслідування щодо

Народні депутати Верховної Ради вимагають від генерального прокурора Ірини Венедіктової порушити кримінальну справу проти Олександра Лукашенка за фактом визнання незаконних збройних угруповань з окупованих територій Донбасу.

Про це депутатка від фракції "Голос" Юлія Клименко повідомила білоруській службі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми звернулися в Генеральну прокуратуру з приводу фактів злочинів, зокрема (затриманого журналіста Романа. - Ред.) Протасевича, коли Лукашенко фактично визнав так звані "ЛНР" і "ДНР" законними режимами і дозволив слідчі дії квазіспецслужб цих суб'єктів. Це визнання окупаційних режимів, і ми категорично проти такого кроку", - сказала вона.

Депутатка переконана, що Лукашенко "має нести відповідальність відповідно до міжнародного права як за злочини проти власного народу, так і за визнання окупаційних режимів" на території України.

Також дивіться: "Героі не паміраюць", - білоруси провели в Києві марш пам'яті Вітольда Ашурка, який загинув у в'язниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За її словами, звернення підтримали не тільки представники міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь", але і депутати інших фракцій, за винятком "Опозиційної платформи - За життя", які вважають Олександра Лукашенка чинним президентом сусідньої країни.

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що т.зв. "генеральній прокуратурі" т.зв. "ЛНР" вдалося провести "слідчі дії" щодо опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Так читаєш заголовок і відразу розумієш, що подали або з ЄС, або із Голосу, але точно не з СН
І дійсно )
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21.06.2021 01:12
+14
свинособако, сраний захисник диктаторів та людожерів, стули свою пельку, гнидо.
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21.06.2021 01:40
+8
Може досить брехати про зв'язки Порошенка із. МЕртветчуком , бібікало хворе !?
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21.06.2021 05:41
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Так читаєш заголовок і відразу розумієш, що подали або з ЄС, або із Голосу, але точно не з СН
І дійсно )
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21.06.2021 01:12 Відповісти
Я теж відразу подумав, що це тільки ці неадекватні фракції можуть таке утнути. )) На Лукашенка пропонують справу завести, а проти окупанта Путіна - ні, тут у них все нормально. Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8940 Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3271
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21.06.2021 01:28 Відповісти
Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6115 ну а хто так ще гнати може? Ім тільки не вистачає мужності визнати провину у легитимізації бандюків фрау Рібентроп, лягушатніка, та кондітера - ті підписанти договорняка про капітуляцию.
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21.06.2021 07:50 Відповісти
Требовать надо замены спасшей "судью" вовка(первое, что пришло в голову, но накосячила эта быдлохарьковчанка немало) или крышующего ее зюзи.
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21.06.2021 01:15 Відповісти
Считай - не считай но он действующий президент и не "так называемый" а реально избранный и это исключительно внутреннее дело народа Беларуси. И уж точно не Украине туда свой нос сунуть, со своим говном разберитесь вначале. А вопрос признания-непризнания ордло - это другое дело и реагировать должно внешнеполитическое ведомство нашей страны
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21.06.2021 01:25 Відповісти
свинособако, сраний захисник диктаторів та людожерів, стули свою пельку, гнидо.
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21.06.2021 01:40 Відповісти
Благо нарид Украины мудро избрал самого демократического в своей истории президента и парламент. Пускай правят вечно!
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21.06.2021 02:05 Відповісти
Пускай правят вечно...

Що за маячня? Чому вічно? Що, комусь в Україні вдавалось після 1991року правити вічно, або узурпувати владу?
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21.06.2021 08:02 Відповісти
Слухай - так він же правий!!! Ти хоч, перед тим як "наїжджать - розібрався-б! Адже Лука в даному випадку діяв, як особа що представляє державу Білорусь! Він діяв від її імені! Тобто виходить, що ці ідіоти, фактично, вимагають притягнення до відповідальності не фізичної особи (хоч і ПЕРШОЇ) а ДЕРЖАВИ!!! Такого навіть у Нюрнберзі не було!
Якщо білоруси надали йому право представлять державу - то їх справа! Якщо вони дозволили йому узурпувать владу - то їх справа! І що робить з "поїхавшим мізками" Лукою - то теж їх справа! Тільки вони мають право притягнуть Луку до відповідальності, якщо він порушив чинне законодавство! І саме білоруське! До міжнародного права, в даному випадку, його дії стосунку не мають!
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21.06.2021 04:36 Відповісти
Ну, це давно відомо, що російська вата, білоруська вата і порошенківська вата нічим не відрізняється, ані у менталітеті, ані у інтелекті, ані у поглядах. І ви зайвий раз це підтверджуєте. 1. Почнемо з того, що у Білорусі не було свободних і чесних виборів, тому Лукашенко не може вважатися законним представником держави Білорусь. Йому білоруси не надали такого права. 2. По-друге, людина, яка співробітничає з терористами, які скоювали свої злочини в Україні прямо підсудна українському правосуддю, незалежно від того, громадянином якої держави злочинець є. Міжнародне право до цього не має ніякого відношення, дії Лукашенка підпадають під внутрішнє українське право.
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21.06.2021 05:00 Відповісти
По-перше де ти у "порошенковців" побачив "вату"? Ти хоч розумієш що означає цей "неологізм"? Чи "аби ляпнуть"?!Ва́тник (від назви теплого одягу, куфайки - «ватника»), збірний образ - ватники, ва́та[1] - інтернет-мем, який ставсленговим неологізмом в українській, російській, білоруській(ватнік), латиський (vatņiks) і литовській (vatnikas) мовах.Словник «Мислово»[ред. | ред. код]
За словником «Мислово», ватник є людиною із (пост)радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна.[1][2] При цьому ряд ватників може розуміти, для чого вона існує, але не так як хотіли би ті, що розуміють зло Росії[3].Словник «Словоново»[ред. | ред. код]
Словник російського сленгу slovonovo.ru дає дещо інші визначення поняття:[4][5]Збірний образ російського патріотичного бидла. Любить тоталітарну владу (Путін, Сталін), підпорядкування, зрівнювання людей під один гребінець, горілку і все російське. Ненавидить США і все неросійське. Святе свято для ватника - 9 травня, на яке ватник любить напитися і заявити, що «діди воювали». Патріотичний, безвольний і невиправно тупий. Іронія і самоіронія відсутні як такі.
І де ти в "порошенківцях" це побачив?

По-друге - де-факто Лука править Білоруссю будь він хоч триста тридцять три рази узурпатором - то проблема білорусів!
По-третє - Лука в даному випадку стосовно "ЛНР" діє від імені "суб"єкта міжнародного права" - "Республіки Білорусь" (хоч і незаконно) а не як приватна особа!
По-четверте - які саме "злочинні дії" передбачені КК України на її території вчинив Лукашенко? Назви мені чітко статтю КК У!
"Теплий кожух, тілько шкода -
Не на мене шитий,
А розумне ваше слово
Брехнею підбите". (Т Шевченко)
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21.06.2021 05:31 Відповісти
Втім хоча б МЗС відреагувало б якоюсь "нотою" на кшалт "не сунь носа до свого проса".
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21.06.2021 08:44 Відповісти
То питання навіть не до МЗС - воно лише "виконавець"! Тут питання до "гаранта Конституції" - адже справа стосується міжнародно визнаної території держави України і її суверенітету!
Але сам розумієш - з нашим "ЗЕ-сцикуном" нічого не буде
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21.06.2021 08:58 Відповісти
Та є чутки, що він пропав в "джунглях" кабінету, ніяк не знайдуть.
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21.06.2021 09:04 Відповісти
Доводити що небудь ватнику (в даному випадку - вишиватнику) - це марна справа.
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21.06.2021 07:25 Відповісти
Порошенківська вата, це як сліпий снайпер, безногий танцор, або розумний зеленобот, тобто речі які взаємовиключають одна одну.
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21.06.2021 16:45 Відповісти
особа що представляє державу Білорусь...

узурпатор не є легітимним представником країни саме через те, що не було чесних виборів вже багато каденцій.
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21.06.2021 07:57 Відповісти
Хто зараз керує державою Білорусь? Так ото ж!!! Вільгельм Завойовник теж узурпував владу в Англії І скільки б "тани" англів і саксів з данцями не "всиралися" а править з тих пір в Англії стала династія нормандського походження!
"Скільки не кричи "Халва!!!" в роті солодко не стане!" (Ходжа Насреддін)
Скільки весь світ не кричатиме що Лука - "узурпатор"! а поки він не піде сам чи його не виженуть - він буде править Білоруссю! Як уміють білоруси "виганять" - ми вже бачимо...
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21.06.2021 08:13 Відповісти
"реально избранный" - серьёзно? Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 486
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21.06.2021 08:25 Відповісти
Реально обраний ким ? Депутати Ради вимагають, щоб Венедіктова почала розслідування щодо "визнання" Лукашенком терористів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3096 Перемогу на виборах отримала Тихановська, більшість країн не визнають самозахоплення влади Лукашенком, у тому числі і наша країна, а тому для нас він саме "так званий"
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21.06.2021 16:51 Відповісти
Проект Постанови № 4183а від 27.06.2014
«Про звернення до Генерального прокурора України щодо притягнення до кримінальної відповідальності Президента Російської Федерації Путіна В.В. та інших службових осіб Російської Федерації за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, національної і громадської безпеки України та особистих прав і свобод людини і громадянина, вчинені через збройну агресію Російської Федерації проти України, військову окупацію і анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя
© Верховна Рада України 1994-2020
Включено до порядку денного:
1655-VII від 02.09.2014
Дати та стан проходження: Знято з розгляду
27.11.2014 Проект відкликаноБез коментів.
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21.06.2021 01:29 Відповісти
Подав і забрав Ляшко.
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21.06.2021 01:31 Відповісти
Ну і як, БПП з НФ приняли цю постанову від Ляшка? Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7898 А як же вони могли прийняти, якщо Порошенко з кумом того самого Путіна мав у 2014 році спільні інтереси?
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21.06.2021 01:34 Відповісти
Може досить брехати про зв'язки Порошенка із. МЕртветчуком , бібікало хворе !?
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21.06.2021 05:41 Відповісти
в спам брехунів (хоча: всі зебіли - брехуни), і всіх ділов.
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21.06.2021 09:07 Відповісти
пора Луку тащить на аркане в Украину.
ну или лифт организовать... Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7438
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21.06.2021 02:14 Відповісти
Ага! І "ліворуцію" білорусам принести "на блюдці з голубою каймою"! Вони саме цього від усього світу і ждуть! Що прийде "чужий дядя", вижене Луку, проведе декомунізацію і дерусифікацію КГБ, армії , організує реформи в економічному устрої, в суді, в освіті змусить їх білоруською мовою спілкуваться!
А вони будуть з цим погоджуваться!!! Адже саме це вони вважають з їх боку цілим "ПОДВИГОМ"!!!
Натворили "ділов" - скинули Шушкевича? Посадили собі на голову "галаву калгаса"? Берегли його - погоджувалися щоб він правив більше чверті століття? Хай самі і наводять порядок! Ми нікого не кликали, коли встало питання що наш президент "нагамнячив" у 2013-му! Самі розібралися Так і тут: дозволили вони Луці "куралєсіть"? Хай пожинають наслідки! А вони будуть: Лука "накочевряжиться" а наслідки вдарять по Білорусі! ЕС і США "перекриють кисень" в надходженнях валюти, створять колапс в економіці і хто на собі їх відчує? Правильно - прості білоруси!
Так що Луку в Україну на аркані тягти нічого (чи ліфт організовувать) - хай самі білоруси це роблять! А нам дай бог зі своїм "ЗЕленим лайном" розібраться!
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21.06.2021 04:54 Відповісти
Ты точно без образования умом и головой твоей рыбу глушить..) Вы сами разобрались....под чутким руководством куйло суркова и банды внутренних агентов .Порой настораживают твои суждения и возникают подозрения,что ты их ценный работник даже......захочешь Одессу потерять и лаптям коридор в Крым пробить,лапти помогут тебе ещё и Зельца скинуть....поэтому лучше сиди как мышь пока и не высовывайся,скрепа ты ржавая......и надейся на Байдена с Порохом....они точно не такие дурни как вы ..... революПионер ты с митинга застольного.....пингвин самовлюбленные за гречку и сериал 5 раз купленный...
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21.06.2021 07:35 Відповісти
Вирішили учені "протестувать" психологію "трьох братніх народів"... Розробили тест: тестований повинен зайти у темну кімнату знайти навпомацки табурет і сісти на нього...
Заходить росіянин. Намацав щось перед собою - з розмаху всівся. Наколовся на цвях що стримів з сидіння. Ухопив табурет і з матюками розбив його об стіну...
Зайшов українець. Намацав табурет. Похилитав - чи стійкий?... Провів рукою по сидінню. Наткнувся на цвях ... Розхилитав його витіг поклав у кишеню - "В господарстві згодиться!" Сів...
Заходить білорус... Намацав табурет... Сів Наколовся... Піднявся... Подумав - "А можа так і трєба?" Сів...
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21.06.2021 07:52 Відповісти
не знаю как там 2 остальных но второй вариант очень похож на меня.....
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21.06.2021 08:37 Відповісти
Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5985 Так і я про те саме...

- Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте?
- Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…
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21.06.2021 08:42 Відповісти
😆
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21.06.2021 08:41 Відповісти
Депутати Ради вимагають, щоб Венедіктова почала розслідування щодо "визнання" Лукашенком терористів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4629
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21.06.2021 09:35 Відповісти
Лукаш не террорист, он просто жалкий вассал и марионетка под крышей вовы кремлевского. Почему-то и гордости за себя уж той нету, сдувается с шипением надутый лох-шарик.
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21.06.2021 04:45 Відповісти
Лука може і не терорист , не знаю , а от те що він вбивця , як і кремлівська істота , 100% - а правда !
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21.06.2021 05:44 Відповісти
Лука просто "совок старої формації " який випадково дорвався до влади у пострадянський період За мовчазної згоди білорусів влада його розбестила - він відчув себе "небожителем! Стараючись подовше утриматься при владі натворив злочинів а зараз боїться відповідальності за вчинене і творить нові злочини щоб відтягти невідворотне!
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21.06.2021 06:54 Відповісти
Фигасе не террорист - в небе захватил чужой самолет с пассажирами.
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22.06.2021 02:05 Відповісти
бацька скатился до уровня дыры и тянет туда всю страну
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21.06.2021 08:35 Відповісти
Ніхто нікуди не скатывалси, навіщо дурню писати, твій бацька яким був тридцять років тому таким є і зараз, або може ти лежачи в Україні на дивані помічаєш якісь зміни які я не помітив...?)))
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21.06.2021 13:51 Відповісти
прогиб защитан
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21.06.2021 13:55 Відповісти
Під що? під рівень твого бацькадіри?)))
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21.06.2021 14:12 Відповісти
прогиб НЕзащитан..... иди учи уроки второгодник
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21.06.2021 14:34 Відповісти
Почалося)))) урокі, второгоднікі, вчити матчасть))) Ок, піду))) тільки дурниці про білорасєю більше не пиши, бо ти у цій темі такий фахівець як свиня у апельсинах...)))
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21.06.2021 15:09 Відповісти
Ок, iди.
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22.06.2021 02:12 Відповісти
Все верно куда дальше бацьке скатываться, если он - шизофрен еще с советских времен, по психушкам лечился.
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22.06.2021 02:10 Відповісти
Skoro emu sankciji ES dobavit sektorijalnyje ,teper ecio i za nelegalov dobavit.Tak naglo zapuskat nelegalov eto emu stojit budet ocen dorogo.
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21.06.2021 09:30 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!😁😁😁😁
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21.06.2021 09:48 Відповісти
Хотя бы поэтому надо отменить и минские договорняки.
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21.06.2021 11:00 Відповісти
так "партнёры" же и не дают.... мол нет никакой альтернативы.... и даже не может быть!!!
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21.06.2021 16:04 Відповісти
В Україні до хріна шанувальників Лукашенка. Недобиті совки- сталіністи, вірні сини Кремля.
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21.06.2021 14:09 Відповісти
 
 