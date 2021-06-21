За добу на Донбасі зафіксовано 4 ворожі обстріли і один проліт БПЛА, - штаб ООС
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За минулу добу, 20 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли і 1 проліт БПЛА.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.
Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-мм калібру.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.
Втрат серед наших захисників немає.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7:00 ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 18 июня 2021 года (по восточноевропейскому летнему времени)
Краткое изложениеВ Донецкой области СММ зафиксировала 41 нарушение режима прекращения огня, в том числе 18 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 196 нарушений.
В Луганской области Миссия зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв. За предыдущий отчетный период зафиксировано 993 нарушения.
В неподконтрольной правительству Сентяновке Луганской области рядом с патрулем СММ было слышно стрельбу из стрелкового оружия.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав нарушения режима прекращения огня возле участка разведения в районе Золотого.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в частности на 5 КПВВ, а также на 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали.
БПЛА Миссии вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.