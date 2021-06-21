За добу на Донбасі зафіксовано 4 ворожі обстріли і один проліт БПЛА, - штаб ООС

За минулу добу, 20 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли і 1 проліт БПЛА.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-мм калібру.

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На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Втрат серед наших захисників немає.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7:00 ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.