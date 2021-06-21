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За добу на Донбасі зафіксовано 4 ворожі обстріли і один проліт БПЛА, - штаб ООС

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За добу на Донбасі зафіксовано 4 ворожі обстріли і один проліт БПЛА, - штаб ООС

За минулу добу, 20 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли і 1 проліт БПЛА.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-мм калібру.

Також читайте: Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Золотого, Луганського та Новоселівки, - штаб ООС

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Втрат серед наших захисників немає.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7:00 ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Автор: Наталя Джума
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21.06.2021 08:24 Відповісти
Зелена "тиша".
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21.06.2021 10:04 Відповісти
Ежедневный отчет № 141/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 19 июня 2021 года

На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 18 июня 2021 года (по восточноевропейскому летнему времени)

Краткое изложениеВ Донецкой области СММ зафиксировала 41 нарушение режима прекращения огня, в том числе 18 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 196 нарушений.
В Луганской области Миссия зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв. За предыдущий отчетный период зафиксировано 993 нарушения.
В неподконтрольной правительству Сентяновке Луганской области рядом с патрулем СММ было слышно стрельбу из стрелкового оружия.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав нарушения режима прекращения огня возле участка разведения в районе Золотого.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в частности на 5 КПВВ, а также на 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали.
БПЛА Миссии вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.
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21.06.2021 17:41 Відповісти
 
 