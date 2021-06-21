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Частково підтопленими залишаються 29 житлових будинків та 87 присадибних ділянок на Буковині, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Частково підтопленими залишаються 29 житлових будинків та 87 присадибних ділянок на Буковині, - ДСНС

Станом на 7 ранку 21 червня в Чернівецькому районі залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках і 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишається без електропостачання село Вікно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"20 червня близько 15- ї години у Чернівецькому районі внаслідок негоди (інтенсивний дощ) відбулося підтоплення дощовими потоками 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах, частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах (проїзд до населених пунктів забезпечено). Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією ДСНС, станом на 7 ранку 21 червня рівень води поступово знижується, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишається без електропостачання с. Вікно.

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"До ліквідації наслідків негоди 20 червня від ДСНС залучалося 35 осіб та 18 одиниць техніки (з них 7 мотопомп). Всього відкачано близько 1 тис. 160 м3 води із 63 присадибних ділянок та 51 житлового будинку. Роботи з відкачування води тривають. Місцевою владою організовано обстеження домогосподарств з метою визначення збитків завданих негодою", - наголосили в ДСНС.

Автор: Наталя Джума
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А скільки-б води з неба всотала в себе лісова підстилка і грунти лісів Буковини - якби їх не вирубали? І повені-б не було... І вода в криницях усе літо була-б...
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21.06.2021 08:25 Відповісти
Що заробили на вирубці лісу тепер витратять на ремонт будинків та криниць.
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21.06.2021 08:40 Відповісти
Я ще служив - сусідка все до матері моєї бігала та хвалилася фотографіями: як у неї зять-лісник в Карпатах багато живе І дім триповерховий і три автомобілі з трактором Мати все казала: "А чого ж він до вас не їде? Земля добра ! Відремонтував-би Вам будинок та й господарював-би!" У відповідь: "А що їм там робить? Вони там "панують"!"
Через кілька років приїхав з сім"єю на автобусі рейсовому - "голий і босий"! Коли прийшов "сель" і його садибу залило рідкою грязюкою з камінням - в одних трусах з дому серед ночі вискочили! Тепер і він і дружина - на заробітках у Польщі а баба за внуками приглядає!
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21.06.2021 08:51 Відповісти
Ні, виділять з бюджету. З наших з вами налогів, та ладно, нехай би людям, а тож свині присосані до бюджету переполовинять це точно...
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21.06.2021 09:21 Відповісти
 
 