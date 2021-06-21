Частково підтопленими залишаються 29 житлових будинків та 87 присадибних ділянок на Буковині, - ДСНС

Станом на 7 ранку 21 червня в Чернівецькому районі залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках і 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишається без електропостачання село Вікно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"20 червня близько 15- ї години у Чернівецькому районі внаслідок негоди (інтенсивний дощ) відбулося підтоплення дощовими потоками 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах, частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах (проїзд до населених пунктів забезпечено). Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією ДСНС, станом на 7 ранку 21 червня рівень води поступово знижується, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишається без електропостачання с. Вікно.

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"До ліквідації наслідків негоди 20 червня від ДСНС залучалося 35 осіб та 18 одиниць техніки (з них 7 мотопомп). Всього відкачано близько 1 тис. 160 м3 води із 63 присадибних ділянок та 51 житлового будинку. Роботи з відкачування води тривають. Місцевою владою організовано обстеження домогосподарств з метою визначення збитків завданих негодою", - наголосили в ДСНС.