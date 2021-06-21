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За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали

За минулу добу 20 червня в Україні зафіксовано 323 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 15 дітей).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 госпіталізовано – 375 осіб;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 летальних випадків – 16;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 одужало – 677 осіб.

Читайте також: За добу від COVID-19 у Києві померли 4 людини, одужали - 74, виявили 91 новий випадок, - Кличко

За добу протестовано:

За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 методом ПЛР – 8943 особи,
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 методом ІФА – 1147 осіб,
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 експрес-тестами – 4008 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 захворіло – 2 229 846 осіб;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 одужало – 2 152 140 осіб;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 032;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вакцинуюся": МОЗ закликає повідомляти про щеплення проти COVID-19 у соцмережах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
https://www.vesty.co.il/main/article/rkLYCOnju

Йой, що ж це робиться? Спалахи в Ізраїлі? Коронавірусу? Вакциновані в карантин однаково з невакцинованими?

НЕ МОЖЕ БУТИ!

"Перемога над пандемією" в цій країні виявилася такою ж фальшивкою, як і сама "пандемія".

Вигаданий шахраями з ВООЗ "штам-ДЕЛЬТА" наступає. Барани бекають, кліпають очима і далі приймають в себе експериментальний шмурдяк, мор від якого вже є чим ("новим штамом") виправдати.
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21.06.2021 08:37
+2
Ну так...Мастер спорта едрить его в пень! Бубочка вперед!
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21.06.2021 08:36
+1
Не буде тяжкої форми? Розкажіть цю казочку родичам померлих.
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21.06.2021 09:04
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ЗЕпірімога чемпіона?
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21.06.2021 08:35 Відповісти
Ну так...Мастер спорта едрить его в пень! Бубочка вперед!
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21.06.2021 08:36 Відповісти
Читайте новини з Ізраїлю. Там "пірімога" відміняється.
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21.06.2021 08:37 Відповісти
В них там нема найвеличнішого лідера. А в нас пірімога!
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21.06.2021 09:06 Відповісти
https://www.vesty.co.il/main/article/rkLYCOnju

Йой, що ж це робиться? Спалахи в Ізраїлі? Коронавірусу? Вакциновані в карантин однаково з невакцинованими?

НЕ МОЖЕ БУТИ!

"Перемога над пандемією" в цій країні виявилася такою ж фальшивкою, як і сама "пандемія".

Вигаданий шахраями з ВООЗ "штам-ДЕЛЬТА" наступає. Барани бекають, кліпають очима і далі приймають в себе експериментальний шмурдяк, мор від якого вже є чим ("новим штамом") виправдати.
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21.06.2021 08:37 Відповісти
Можна якесь більш надійне джерело аніж вєсті-пєсті ?
До того ж. Вакцинована людина може захворіти. Але не буде тяжкої форми. Для цього вакцинуються.
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21.06.2021 08:44 Відповісти
Ну увімкніть новини на ізраїльському телебаченні.
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21.06.2021 08:58 Відповісти
https://www.gov.il/he/departments/news?OfficeId=104cb0f4-d65a-4692-b590-94af928c19c0&skip=0&limit=10

тут є також про спалахи (сайт Мінздоров'я)
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21.06.2021 09:03 Відповісти
шо ты мне какие то иероглифы сунешь ?
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21.06.2021 09:10 Відповісти
гугл-перекладач лише для обраних
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21.06.2021 09:24 Відповісти
Не буде тяжкої форми? Розкажіть цю казочку родичам померлих.
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21.06.2021 09:04 Відповісти
І є померлі ?
Навіщо ви кидаєтесь маніпулятивними фразочками ?
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21.06.2021 09:10 Відповісти
Звичайно, є.
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21.06.2021 09:23 Відповісти
Все вопросы - к Меркель. При чём здесь Украина?
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21.06.2021 12:30 Відповісти
Все вопросы к Зеленскому. Причем здесь я?
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21.06.2021 12:31 Відповісти
Я вопросов не задавал. И к тому же не бундесратовец.
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21.06.2021 12:35 Відповісти
В России за сутки выявили 17 611 случаев коронавируса, общее число достигло 5 316 826. Об этом сообщает оперштаб.
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21.06.2021 09:03 Відповісти
За сутки также скончались 450 пациентов, выздоровели 8 629.
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21.06.2021 09:03 Відповісти
Маловато шото будет,умножить на пару-тройку минимум...
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21.06.2021 09:10 Відповісти
Думаю, причана обострения в ********* - весенний дембель. Стояльцы на границе Украины перебухали со всеми окружающими, потом поехали в свои части, там тоже всех заразили, после чего по дембельскому приказу сотня тысяч дебилов отправилась заражать всех встречных и свои семьи по всей территории *********. А так как уровень чистоплотности и интеллекта у только что дембельнувшегося 19-летнего дебила ниже плинтуса, то ********* и имеет к концу вспышку на всей территории...
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21.06.2021 18:07 Відповісти
В МОСКВЕ ВЫЯВЛЕНЫ ПОВТОРНЫЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Есть заболевшие и среди тех, кто уже ранее прошёл вакцинацию.
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21.06.2021 09:08 Відповісти
Пусть будет не хуже этой цифры, потому что надоело до чертиков.
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21.06.2021 10:06 Відповісти
Почему-то ВСЕГДА,чем меньше заболевших,тем меньше тех,кто вылечился.Я вот нифига не пойму:почему это так?Какое отношение имеет число поступивших в больницы к числу выписавшихся?Объясните дураку)
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21.06.2021 11:03 Відповісти
Ну так хвороба триває 1-2 тижні тому є певна латентність.
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21.06.2021 11:38 Відповісти
Нет такой зависимости. Откройте, например, сайта минфина и убедитесь, что, например, 19.06.2021 выздоровевших было больше, чем в предыдущий день, а заболевших - меньше. Аналогично - 27.05.2021. Аналогично - 09.06.2021. Так что ваше "ВСЕГДА" - не более чем ваши эмоции.

А что при падающем 3й месяц подряд количестве заболевших аналогично падает количество выздоравшивающих - так это очевидно. Новых массовых факторов не подвезли (более жесткие штаммы, полный провал медицины и т.д.), а значит всё в пределах стат.флуктуаций.
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21.06.2021 18:17 Відповісти
 
 