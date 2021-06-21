За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
За минулу добу 20 червня в Україні зафіксовано 323 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 15 дітей).
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 375 осіб;
летальних випадків – 16;
одужало – 677 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 8943 особи,
методом ІФА – 1147 осіб,
експрес-тестами – 4008 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 229 846 осіб;
одужало – 2 152 140 осіб;
летальних випадків – 52 032;
проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Йой, що ж це робиться? Спалахи в Ізраїлі? Коронавірусу? Вакциновані в карантин однаково з невакцинованими?
НЕ МОЖЕ БУТИ!
"Перемога над пандемією" в цій країні виявилася такою ж фальшивкою, як і сама "пандемія".
Вигаданий шахраями з ВООЗ "штам-ДЕЛЬТА" наступає. Барани бекають, кліпають очима і далі приймають в себе експериментальний шмурдяк, мор від якого вже є чим ("новим штамом") виправдати.
До того ж. Вакцинована людина може захворіти. Але не буде тяжкої форми. Для цього вакцинуються.
тут є також про спалахи (сайт Мінздоров'я)
Навіщо ви кидаєтесь маніпулятивними фразочками ?
Есть заболевшие и среди тех, кто уже ранее прошёл вакцинацию.
А что при падающем 3й месяц подряд количестве заболевших аналогично падает количество выздоравшивающих - так это очевидно. Новых массовых факторов не подвезли (более жесткие штаммы, полный провал медицины и т.д.), а значит всё в пределах стат.флуктуаций.