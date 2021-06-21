На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван

Китай зіткнеться з ізоляцією в міжнародному співтоваристві, якщо не буде співпрацювати в подальшому дослідженні походження COVID-19.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саме ця дипломатична робота - об'єднання країн світу, надання політичного і дипломатичного тиску на Китай є основною частиною зусиль, які ми вживаємо, щоб в кінцевому підсумку поставити Китай перед жорстким вибором: або вони діятимуть відповідально і дозволять слідчим виконати реальну роботу зі з'ясування того, звідки це (COVID-19. - Ред.) взялося, або вони зіткнуться з ізоляцією в міжнародній спільноті", - сказав Салліван.

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За його словами, президент США Джо Байден зміг спонукати своїх колег, лідерів G7, чинити тиск на Китай, щоб Пекін дозволив провести прозоре розслідування походження пандемії.

Салліван наголосив, що американський лідер одержав підтримку, і за підсумками саміту "Великої сімки" було ухвалено заяву, в якій зазначається, що Китай повинен дозволити проведення розслідування на своїй території.

Раніше Байден доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" у пошуку джерела походження COVID-19, звернувши увагу на Китай, і відзвітувати про результати протягом 90 днів.

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Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), раніше відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати зробила висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний". Велика Британія і США критично поставилися до цього, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.

Водночас глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус у межах минулого в британському Корнволлі саміту G7 заявив журналістам, що не можна виключати версію лабораторного походження COVID-19. Він також обвинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування проблеми.

"Кожна гіпотеза має бути відкрита", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість витоку вірусу з лабораторії.