За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ
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4390 осіб вакцинували проти COVID-19 за минулу добу 20 червня. Одну дозу отримали 3715 осіб, повністю імунізовані - 2598 осіб.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Протягом доби працювали:
- 56 мобільних бригад,
- 185 пунктів щеплення;
- 24 центри вакцинації.
Станом на 20 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 718 164 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 360 452 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 086 492 щеплення.
Топ коментарі
+4 Super Gut
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+3 Павло Вільний 68791e8d
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+2 Arn Anders
показати весь коментар21.06.2021 10:15
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"Я за Пфайзер, бо це НАЙКРАЩА вакцина".
"Мі прівіваємся только спутніком. @уйло форева"
"Шановні українці, сіновак - це дуже ефективна вакцина. Не слухайте фейки про те, що уся Верховна Зрада вже давно отримала 2 дози Пфайзера. Слухайте мене, в мене курточка".
вакцина дуже хороша, тому що Земля кругла?
дальше - игнор тебя, ********
однако почему-то об этом молчат
Ось з цього потрібно починати,скільки це відсотків від всього населення?? Це повний провал урядів Зеленського і його відповідальність за смерті людей.На сьогодні ці цифри імунізації фактично як статистична похибка.