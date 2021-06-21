Нові санкції Євросоюзу проти Білорусі стосуватимуться 86 осіб і установ, - Боррель

Рада міністрів ЄС із закордонних справ сьогодні в Люксембурзі ухвалить новий пакет санкцій проти осіб та установ Білорусі, а також розгляне пропозиції про запровадження секторальних санкцій, які будуть болючими для експорту та всієї економіки країни.

Про це в понеділок перед початком зустрічі європейських міністрів у Люксембурзі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Першим питанням, яке ми обговоримо, буде Білорусь. Спочатку ми проведемо зустріч з білоруським лідером (опозиції. – Ред.) Тіхановською, вона пояснить нам ситуацію в країні. Після цього ми ухвалимо широкий пакет нових санкцій - йдеться про майже 86 осіб та установ. Після цього ми обговоримо економічні санкції, які будуть представлені на наступній зустрічі Європейської Ради, яка має надати політичні вказівки. Тож ці економічні санкції, які вдарять по економіці, будуть ухвалені після розгляду Європейською Радою", - сказав Боррель.

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Він утримався від коментарів, які саме сектори білоруської економіки зачіпатимуть нові економічні санкції ЄС, оскільки це питання має бути розглянуто європейськими лідерами в ході наступної Європейської Ради (24-25 червня. – Ред.). Наразі згадані пропозиції опрацьовані в межах робочих груп та на рівні Постійних представників країн Євросоюзу.

"Ці санкції будуть розглянуті Європейською Радою. Вони уражатимуть сектори білоруської економіки, які прямо пов’язані із експортом. Санкції мають здійснити тиск на владу Білорусі, це буде болючим для її економіки. Але ми не намагаємося когось покарати, - ми прагнемо змінити їхню поведінку", - додав Боррель.

18 червня повідомлялося, що Європейський Союз узгодив секторальні санкції проти Білорусі, і в понеділок ЄС дасть "зелене політичне світло".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Разом із Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу. Пізніше силовики оприлюднили відеозаписи з нібито зізнаннями затриманих. Зокрема, Сапега зізнається, що редагувала телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", їй інкримінують ч.3 статті 130 КК Білорусі - "розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі". Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

Адвоката до Сапеги вперше допустили лише 28 травня.