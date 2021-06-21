Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів
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Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір" перемогла на дострокових виборах до парламенту після підрахунку голосів з усіх 2008 виборчих дільниць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними ЦВК Вірменії, за підрахунками 1 млн 281 тис. 911 голосів (100% виборців), партія Пашиняна набрала 53,92%, блок експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" - 21,04%.
Сформований навколо Республіканської партії експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна і партії "Вітчизна" колишнього глави Служби нацбезпеки Артура Ванецяна блок "Маю честь" набрав 5,23%.
Прохідним бар'єром для партій є 5%, для блоків - 7%.
Згідно з Виборчим кодексом, якщо прохідний бар'єр долають лише дві політичні сили, то мандати отримає третя сила, що не подолала бар'єр (блок або партія), яка набрала найбільшу кількість голосів.
Цією силою є блок "Маю честь".
Очолювана одним із найбільших вірменських підприємців Гагиком Царукяном партія "Процвітаюча Вірменія" набрала 3,96% голосів і не подолала прохідний бар'єр.
У новому парламенті не буде і партії "Світла Вірменія" на чолі з Едмоном Марукяном, яка набрала 1,22% голосів.
Дострокові парламентські вибори відбулися у Вірменії в неділю, проголосували 49,4% виборців.
Парламент Вірменії обирається строком на п'ять років. Національні збори повинно складатися мінімум зі 101 депутата, в попередньому парламенті було 132 депутати.
Мандати розподіляє ЦВК.
Згідно з Виборчим кодексом, якщо будь-яка політична сила набирає більшість голосів, то кількість мандатів інших політичних сил не повинна бути менше 1/3 від числа мандатів сили, що перемогла.
Право формувати уряд і висувати кандидата на пост прем'єра належить парламентській більшості.
Президент республіки негайно призначає прем'єр-міністром кандидата, обраного Національними зборами. Після призначення прем'єра у 15-денний термін формується уряд.
Будь ласка, зачекайте...
хотя уже поставил рекорд
- 7 дет на посту министра МВД...
знву натягнув армян
Источник,конечно, так себе. Но факт налицо - не стадо.
Повторение мать учения.
губернатор московской области сделал уже третью прививку.
"Я вакцинирован и уже в третий раз. (...) Я ставил прививку в ноябре и вот недавно поставил на днях третью вакцину", - сказал Воробьев в эфире телеканала RTVI."
Поменяли армянскую армию на российскую и все дела. Раньше Азербайджан мог смело вводить свои войска и воевать за свои территории. Теперь боится даже перднуть.
с Турцией с Азербайджаном - сразу нет
с Ираном - совместная изоляция
с Грузией - а чем она поможет глобально?
Вот и выбрали союз россиянами, потому что другой альтернативы попросту нет.