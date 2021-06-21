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Новини За кордоном
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Вірменія (661) вибори (6145) Пашинян_Нікол (121)

Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів

Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір" перемогла на дострокових виборах до парламенту після підрахунку голосів з усіх 2008 виборчих дільниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними ЦВК Вірменії, за підрахунками 1 млн 281 тис. 911 голосів (100% виборців), партія Пашиняна набрала 53,92%, блок експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" - 21,04%.

Сформований навколо Республіканської партії експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна і партії "Вітчизна" колишнього глави Служби нацбезпеки Артура Ванецяна блок "Маю честь" набрав 5,23%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу

Прохідним бар'єром для партій є 5%, для блоків - 7%.

Згідно з Виборчим кодексом, якщо прохідний бар'єр долають лише дві політичні сили, то мандати отримає третя сила, що не подолала бар'єр (блок або партія), яка набрала найбільшу кількість голосів.

Цією силою є блок "Маю честь".

Очолювана одним із найбільших вірменських підприємців Гагиком Царукяном партія "Процвітаюча Вірменія" набрала 3,96% голосів і не подолала прохідний бар'єр.

У новому парламенті не буде і партії "Світла Вірменія" на чолі з Едмоном Марукяном, яка набрала 1,22% голосів.

Також читайте: Уряд Вірменії пішов у відставку слідом за прем'єром

Дострокові парламентські вибори відбулися у Вірменії в неділю, проголосували 49,4% виборців.

Парламент Вірменії обирається строком на п'ять років. Національні збори повинно складатися мінімум зі 101 депутата, в попередньому парламенті було 132 депутати.

Мандати розподіляє ЦВК.

Згідно з Виборчим кодексом, якщо будь-яка політична сила набирає більшість голосів, то кількість мандатів інших політичних сил не повинна бути менше 1/3 від числа мандатів сили, що перемогла.

Право формувати уряд і висувати кандидата на пост прем'єра належить парламентській більшості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії

Президент республіки негайно призначає прем'єр-міністром кандидата, обраного Національними зборами. Після призначення прем'єра у 15-денний термін формується уряд.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Обратил внимание на такой интересный момент: армяне везде в мире живут хорошо, но только не у себя на родине.
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21.06.2021 10:54
+22
Там где ******** сует свое смердячее рыло, там всегда нищета, разруха и не лады Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 6307
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21.06.2021 11:14
+20
Я вот живу в Украине. Все нравиться и я доволен что живу здесь, а не а Америке, Канаде и Японии и никуда переезжать не собираюсь Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 3330
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21.06.2021 11:17
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Можна Пашиняну Авакова продати.
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21.06.2021 10:53 Відповісти
Он еще в Украине свой ресурс не выработал,
хотя уже поставил рекорд
- 7 дет на посту министра МВД...
Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 8506
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21.06.2021 11:24 Відповісти
таких міністрів мвд як авакян, що обслуговують кримінальну систему влади не звільняють? Можна згадати як кучма свого міністра мвд звільнив.
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21.06.2021 22:39 Відповісти
Я думав Пашиняна вірмени на шматки розірвуть за про"б Карабаха! Аж бач -ні! Якийсь "ЗЕ-синдром" теж вразив вірмен ! Суть нового синдрому "я роблю все що можу проти своєї країни і простих людей-а вони всердно масово мене підтримують і обожнюють"!
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21.06.2021 14:07 Відповісти
Якось пофігу.
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21.06.2021 10:53 Відповісти
Обратил внимание на такой интересный момент: армяне везде в мире живут хорошо, но только не у себя на родине.
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21.06.2021 10:54 Відповісти
Как и украинцы. Все в Канаде любят Украину но менять гражданство и переезжать сюда не собираются.
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21.06.2021 11:14 Відповісти
Я вот живу в Украине. Все нравиться и я доволен что живу здесь, а не а Америке, Канаде и Японии и никуда переезжать не собираюсь Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 3330
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21.06.2021 11:17 Відповісти
Еще бы от ******** огородиться бетонной стеной с минными полями и колючей проволокой на ту сторону, вааще было бы все шикарно у нас.
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21.06.2021 11:31 Відповісти
Там где ******** сует свое смердячее рыло, там всегда нищета, разруха и не лады Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 6307
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21.06.2021 11:14 Відповісти
то не їх "родіна" - вони там понаєхавші так само як кацапи в Криму
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21.06.2021 11:33 Відповісти
Напевне тому, що ******* і амть жити за рахунок корінного населення. Вони з давніх давен були торговцями. Торгували всім, навіть повітрям і рабами.
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21.06.2021 11:50 Відповісти
У них Армения-это офис,а живут они по разным странам
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21.06.2021 12:53 Відповісти
А у Вірменії їм нема кого дурить і обманювать : усі навкруги - вірмени!
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21.06.2021 13:24 Відповісти
самий хитрий наш Колян
знву натягнув армян
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21.06.2021 10:54 Відповісти
Ржунимагу Орали, что он предатель, а сами за него же и проголосовали.
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21.06.2021 10:56 Відповісти
Думаете в Армении был прозрачный и объективный подсчет голосов? Подельник тупина просто учел уроки выборов на срасее и в сумме не получается 106%.
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21.06.2021 11:08 Відповісти
Где недовольные? Почему никто не выходит на улицы? Где массовые протесты?
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21.06.2021 12:14 Відповісти
Там же где и в срассее, совочье стадо. Не смогли даже Пашиняну хоть маленькое фи сказать за бессмыссленно погибших в Нагорном Карабахе.
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21.06.2021 12:33 Відповісти
https://youtu.be/gKm5o4k4Dnw?t=172

Источник,конечно, так себе. Но факт налицо - не стадо.
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21.06.2021 18:11 Відповісти
Это я согласен, а где сейчас толпы возмущенных результатами выборов?
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21.06.2021 18:31 Відповісти
Секундочку, Вы несколькими комментариями ранее утверждали, что выборы подтасованы. Следуя Вашей логике, на улицаы должны были выйти толпы недовольных подсчетом голосов армян. Они не вышли, хотя до этого выходили массово. Вывод: значит все устраивает.
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21.06.2021 19:25 Відповісти
Они массово выходили за потерю территорий. А теперь массово голосуют за президента, потерявшего эти территории?
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21.06.2021 19:44 Відповісти
Ну да, такая у них логика. Иначе как бы он победил на выборах?
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21.06.2021 22:33 Відповісти
Фальсификацией, я же говорил. Только ума хватило не набрать в сумме 106% как на срасее.
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21.06.2021 22:38 Відповісти
Вы по кругу ходите. Были бы фальсификации, были бы протесты.
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21.06.2021 22:39 Відповісти
Там же где и в срассее, совочье стадо. Не смогли даже Пашиняну хоть маленькое фи сказать за бессмыссленно погибших в Нагорном Карабахе.

Повторение мать учения.
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21.06.2021 22:42 Відповісти
Понятно. Вас зациклило. Думаю, есть смысл прерваться, чтобы у Вас окончательно платы не расплавились.
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21.06.2021 22:44 Відповісти
Я Вас понял, гордый армянский народ осознанно проголосовал за Пашиняна, впрочем как и белорусы за Луку, и как рабсияне за пуйла. Берегите свои платы, особенно если они у Вас на советских радиолампах накаливания, эти точно пригореть могут.
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21.06.2021 23:00 Відповісти
Все - таки расплавились. Срочно в сервис на замену.
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22.06.2021 06:14 Відповісти
мабуть зрозуміли/, що втратили б увесь Карабах, а не половину, якби Пашинян не підписав мирний договір
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21.06.2021 22:42 Відповісти
В России проведут ревакцинацию от коронавируса
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21.06.2021 11:00 Відповісти
РЕВАКЦИНАЦИЯ - Повторное прививание.
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21.06.2021 11:02 Відповісти
первая прививка Спутником не штырит
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21.06.2021 11:03 Відповісти
толи еще будет.
губернатор московской области сделал уже третью прививку.

"Я вакцинирован и уже в третий раз. (...) Я ставил прививку в ноябре и вот недавно поставил на днях третью вакцину", - сказал Воробьев в эфире телеканала RTVI."
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21.06.2021 11:58 Відповісти
А як це стосується виборів в Арменії?
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21.06.2021 11:04 Відповісти
Знаешь поговорку:"Аби не мовчки"?Пацан из этих))
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21.06.2021 11:14 Відповісти
Придётся Армении вступить в состав Великой Османской Империи .. Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 9120
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21.06.2021 11:04 Відповісти
Якось "насрать"! Головне - років на п"ять у вірмен "апетит пропаде" на Азербайджан, "по-дорослому", "**********" Мені цікаво інше - яку користь Вірменія отримає від тої "грижі", яка ними іменується "Арцах" (точніше - від її залишків) Промисловості там реально немає, сільського господарства - теж І для того і для іншого люди потрібні, а вони повтікали, боячись що з ними зроблять те, що вони робили з азербайджанцями в 1991 році! Тобто - користі НІЯКОЇ! А Азербайджан займеться відновленням звільненої території - йому на цей час роботи - непочатий край! РОзмінування , відновлення інфраструктури , сільського господарства
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21.06.2021 11:06 Відповісти
На поражение Кремля в Армении Украине "насрать"? Далеко не так , замполит Холодньій.
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21.06.2021 11:14 Відповісти
Азербайджану легше буде відновити владу в Нагірному Карабаху, а вірмени хай і далі кричать йому про зраду.
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21.06.2021 11:13 Відповісти
ну вот и фсё партия КарабахНЕнаш победила непобедимый дух.... что дальше ???
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21.06.2021 11:15 Відповісти
совок.
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21.06.2021 11:17 Відповісти
Улучшение отношений с Арменией Украине не светит.Ибо Армения полностью легла под улус и раздвинула.Армяне - стержень улуса.Да и она -за тридевять земель!
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21.06.2021 11:17 Відповісти
Политические процессьі в Армении и Украине сходньі тем , что ультрапатриотическая риторика , не подкрепленная реальньіми делами , приводит к проигрьішу на вьіборах . Что есть хорошо и правильно для укрепления государства. Пашиняну респект и пожелание уходить от российского влияния.
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21.06.2021 11:23 Відповісти
ИМХО, ввп решил снести Пашиняна, позволив Азербайджану (с помощью Турции) вернуть основную часть Карабаха. По логике, армяне должны были погнать Пашиняна грязными метлами и вернуть пророссийского Кочаряна. Но сталось так, як сталось. Вполне возможно, что армяне затаили обиду не только на Пашиняна, который заключил позорный мир (а что ему оставалось?), но и на ввп, отказавшего в поддержке. Запоребрик теряет закавказье, и это радует.
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21.06.2021 11:31 Відповісти
почему Искандеры не взрываются ?
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21.06.2021 11:46 Відповісти
А нам від цього ні холдно,ні жарко...
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21.06.2021 11:52 Відповісти
Схоже на те, що все-таки більшість вірмен має здоровий глузд.
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21.06.2021 11:58 Відповісти
Гы, он победил в той войне. Все армяне как жили в Карабахе, так и живут, а азербайджанцами там даже и не пахнет.
Поменяли армянскую армию на российскую и все дела. Раньше Азербайджан мог смело вводить свои войска и воевать за свои территории. Теперь боится даже перднуть.
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21.06.2021 13:19 Відповісти
де це він "победіль"? Його разом з усією Вірменією публічно обісціяли, спочатку Азербайджан з Турцією, а потім і РФ. 2/3 Нагорного Карабаху відійшли Азербайджану, а третина контролюється бандюками Путіна. Вірмени просто терпіли по життю, тому і обрали ще раз собі обісцяного лідера, може другий раз його вже не будуть так опускати.
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21.06.2021 14:55 Відповісти
Армения в сложной ситуации по месту расположения. Возможные союзы
с Турцией с Азербайджаном - сразу нет
с Ираном - совместная изоляция
с Грузией - а чем она поможет глобально?
Вот и выбрали союз россиянами, потому что другой альтернативы попросту нет.
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21.06.2021 15:25 Відповісти
так, доки РФ не розвалиться, всі країни-сусіди мусять вибирати - або поглинання і тюрму народів, або війну. Сподіваюсь, Захід рано чи пізно зрозуміє, що цей гнійник на земній кулі, у вигляді РФ, треба видавити, а не терпіти запалення від нього.
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21.06.2021 17:34 Відповісти
Как бы это так сказать, в лексических формах, перевариваемых широкой общественностью. Евреемасоногомосексуальное убийство народов выглядит везде одинаково.
Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 8828
Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів - Цензор.НЕТ 6630
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21.06.2021 15:55 Відповісти
шото я не пойму армяшек.то Пашиняна скинуть хотели теперь голосуют за него.
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21.06.2021 20:11 Відповісти
А как быстро подсчитали голоса! Не то, что наше зеленое цвк цирк устраивает месяцами.
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22.06.2021 00:11 Відповісти
 
 