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гаряча вода (73) Укренерго (583) Київтеплоенерго (22)

Маючи 1 млрд грн боргів, НЕК "Укренерго" вимагає оплати послуг, які не надавалися, - представник "Київтеплоенерго" Гушул

Новини Цензор.НЕТ Економіка Київські новини

Маючи 1 млрд грн боргів, НЕК

В умовах монопольного становища на ринку електроенергії НЕК "Укренерго" користується правом безумовного списання коштів і виставляє учасникам ринку рахунки за ненадані послуги.

Якщо учасник ринку електроенергії своєчасно не оплачує рахунок "Укренерго", то отримує статус "переддефолтний/дефолтний", що фактично є забороною виробництва електроенергії.

Водночас "Укренерго" не розраховується вчасно з учасниками ринку. Зокрема, борг перед КП "Київтеплоенерго" за врегулювання небалансів становить 1 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ExPro розповів Сергій Гушул, директор департаменту з правового забезпечення КП "Київтеплоенерго".

Він зазначив, що в червні НЕК "Укренерго" розрахувалася з "Київтеплоенерго" (далі - ТКЕ) до вересня 2020 рогу і почала оплачувати рахунки за жовтень минулого року. У результаті в ТКЕ утворився подвійний касовий розрив: газ як основну сировину для виробництва тепла і електрики компанія купувала на умовах передоплати, а споживачі теплоенергії платять за спожиті послуги з 20-денним відтермінуванням.

"Ситуація ускладнюється превалюючим становищем "Укренерго" на ринку електроенергії. Будь-який рахунок перед "Укренерго", не оплачений протягом двох діб, автоматично призводить до статусу "переддефолтний". Потім ще два дні затримки - і вже "дефолтний" статус. Але навіть на "переддефолтному" етапі вони мають право на списання коштів з фінансової гарантії. Тобто, навіть якщо ми не заплатимо, "Укренерго" отримає свою компенсацію. І якщо ми опинимося в "дефолтному" статусі, будемо змушені зупинити генерацію електроенергії, а значить, і виробництво гарячої води для Києва", - пояснив директор департаменту правового забезпечення КП "Київтеплоенерго" Сергій Гушул.

За його словами, зараз з "Укренерго" тривають три судові спори. Перший - про стягнення вартості послуги за врегулювання небалансів, тобто йдеться про 1 млрд грн боргу "Укренерго". Другий - плата за невідповідність надання послуг на балансуючому ринку, коли "Укренерго" використало нещодавно прийняту формулу для розрахунку платежів на балансуючому ринку за минулі періоди, коли ця формула взагалі не діяла. Третій - за фактично ненадані послуги з передачі електричної енергії магістральними мережами.

"Наша електроенергія прямо надходить у розподільні мережі Києва і не потрапляє в магістральні мережі "Укренерго". Цей факт підтверджується даними комерційного обліку. Відповідно, послугу з передачі електроенергії не було надано і договором вона не передбачена. Зараз ми звертаємося до касаційної інстанції. судимося за суми, які були нам нараховані і ми оплатили "Укренерго" за перші 2 місяці з початку роботи нового ринку (липень-серпень 2019 року). Ми переконані в тому, що Верховний Суд ухвалить правильне рішення, і з нас, і з киян буде знято тягар оплати послуг, які не надаються", - сказав Гушул.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Докерувались Бенины слуги

Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" требует оплаты услуг, которые не предоставлялись, - представитель "Киевтеплоэнерго" Гушул - Цензор.НЕТ 3138
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21.06.2021 11:56
+8
Вы неправильно цитируете бородатую бабушку нелоха.
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21.06.2021 12:44
+6
Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" / Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен. Ахметов поиздержался и : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Виновата зелёная энергетика. Убеждают слуги Ахметова Буславец и Шмыгаль.
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21.06.2021 12:18
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Докерувались Бенины слуги

Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" требует оплаты услуг, которые не предоставлялись, - представитель "Киевтеплоэнерго" Гушул - Цензор.НЕТ 3138
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21.06.2021 11:56 Відповісти
Давно заметил, люди зеленской национальности ни на что сами не способні. ИХ "успешность" только там, где можно украсть, обобрать, недоплатить. А лучше всего просто жить за счет бюджета, то есть всего общества и погромче вопить об исключительных талантах и нравственных качествах одной богоизбранной нации.
Народ-паразит. Глисты на теле любой не ихней нации.
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21.06.2021 11:59 Відповісти
*Красти потрібно так ...щоб люди думали що то реХформи *
.........
Гройсман .
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21.06.2021 12:03 Відповісти
Вы неправильно цитируете бородатую бабушку нелоха.
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21.06.2021 12:44 Відповісти
*Лизати потрібно так ...щоб люди думали що то Зебил *
.........
Lvbnhj .
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21.06.2021 12:44 Відповісти
При цьому всьому - "Київтеплоенерго" не ліпше... діє абсолютно так же, як і УКРенерго, -по відношенню до своїх споживачів
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21.06.2021 16:57 Відповісти
слуги? может - суки? Маючи 1 млрд грн боргів, НЕК "Укренерго" вимагає оплати послуг, які не надавалися, - представник "Київтеплоенерго" Гушул - Цензор.НЕТ 6467
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21.06.2021 12:39 Відповісти
Вам бы, чемни панове, со всеми вашими отчетами-розрахунками - да под божье око попасть. Далеко не все проникли б в рай.
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21.06.2021 12:02 Відповісти
Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" / Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен. Ахметов поиздержался и : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Виновата зелёная энергетика. Убеждают слуги Ахметова Буславец и Шмыгаль.
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21.06.2021 12:18 Відповісти
А оплачивать будут 73%, правда здравомыслящая часть избирателей тоже, к сожалению...
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21.06.2021 12:42 Відповісти
Та да, под сказки своих холуев о "вреде" зеленой энергетики Беня и Ахметка просто выносят страну.
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21.06.2021 12:48 Відповісти
НEK "Укренерго" державна компанія. Ви схоже Зе виборець.
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21.06.2021 14:07 Відповісти
НEK "Укренерго" державна компанія. Ви схоже Зе виборець. /Моя-твоя не понимай.
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21.06.2021 14:42 Відповісти
Вот эти вот все минусы - это зарплата команды Витренко с отломленой долей кабмина в порялке борьбы с коррупцией. Ну и судья Вовк со стаей.
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21.06.2021 12:21 Відповісти
Имея 1 млрд грн долгов, НЭК "Укрэнерго" требует оплаты услуг, которые не предоставлялись, - представитель "Киевтеплоэнерго"

на воре шапка горит

"Киевтеплоэнерго" выставляет счета за не предоставленные услуги киевлянам

разница В 10-20 раз
завелось видать, какое то молодое, тупое, наглое дарование, выучилось в каких то заграничных пансийонах
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21.06.2021 12:30 Відповісти
Наглядный пример от ЗеШоблы закона против ЗА олигархов - хавайте лохи !!! И не скулите !!! Маючи 1 млрд грн боргів, НЕК "Укренерго" вимагає оплати послуг, які не надавалися, - представник "Київтеплоенерго" Гушул - Цензор.НЕТ 6402
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21.06.2021 13:32 Відповісти
Імпічмент такому президенту і гнати в шию мтаких "слуг".Ганьба! Маючи 1 млрд грн боргів, НЕК "Укренерго" вимагає оплати послуг, які не надавалися, - представник "Київтеплоенерго" Гушул - Цензор.НЕТ 1877
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21.06.2021 17:24 Відповісти
 
 