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Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів. ВIДЕО
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Напередодні вирішального поєдинку третього туру Євро-2020 між збірними України та Австрії в столиці Румунії, Бухаресті (де сьогодні о 19:00 відбудеться матч), уболівальники обох команд разом заспівали відомий хіт про президента РФ Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, відеоролик опубліковано в Instagram Zoryalondonsk.
На ньому видно, як на одній з вулиць Бухареста група фанатів заспівала всім відому кричалку про президента країни-агресора.
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Крім того, на вулицях Бухареста пролунала "Червона рута".
Топ коментарі
+134 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар21.06.2021 12:23
+93 Ан Мур
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+85 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар21.06.2021 12:35
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Современный русский нахватался болгарских слов через церковнославянский поэтому он к нему так близок.Украинский же формировался на народной разговорной основе поэтому и отличается от русского языка.В украинском к примеру есть четвертый вид времени-плюсквамперфект,который в русском уже практически отмер.Есть седьмой звательный падеж.Семь цветов радуги это вроде во всем мире так.Шевченко использовал много церковнославянизмов поэтому есть ошибочное мнение что его язык похож на русский.На самом деле он русский язык презирал и об этом он прямо писал в переписках с друзьями.
Я ж говорю что по происхождению русские это винегрет склеенный надстройкой в виде языка,церкви и ордынского менталитета.Основа этого всего это залешанский улус из которого зародилась современная Московия.А душ это правильно, почаще нужно принимать,чтоб русским душком от вас не смердело.
кто на свете всех ******,
всех уродливей
и злее
...
Но помнить будут о другом
Останешься ты для истории
Всего лишь маленьким ******