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Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження

Україна і Молдова мають найвищий ризик посухи у світі. У першій п'ятірці також Бангладеш, Індія та Сербія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать дані дослідження World Resources Institute (WRI).

У дослідженні було зібрано дані щодо 138 країн, які складали з урахуванням трьох показників – сільськогосподарського, промислового і регіонального. Фахівці аналізували інтенсивність минулої посухи, наявність дефіциту води, ураження від посухи, чисельність населення, обсяг посівів і поголів'я худоби.

До першої п'ятірки антирейтингу увійшли Молдова, Україна, Бангладеш, Індія та Сербія.

Читайте також: Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля

Найсприятливішою ситуація є в Ісландії, Норвегії (Європа) та Сенегалі (Африка).

Значну частину країн Африки не проаналізували через відсутність доступу до даних для аналізу. Також уточнюють, що країни, схильні до ризику посухи, не завжди мають відчувати великий дефіцит води. Однак наслідки однаково можуть бути серйозними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Розпахали всю землю, вирубують ліси. Ось і результат.
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21.06.2021 12:47
+16
Казалось бы, причем тут зеленский, который на короновирусные деньги строит дороги на кладбища.
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21.06.2021 12:49
+13
Анонс. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8353
Президент Зеленский анонсировал программу "Большой Водопой". В рамках программы ставиться цель проложить к каждому селу русло Днепра. С целью обеспечения программы финансами, бюджет Украины будет переименован в "Ковидный Фонд Украины". Ответственным за провал программы, назначить Порошенко и порохоботов.
Недорозумение Президентское : ваш Зе Первый
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21.06.2021 13:02
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Что, и Сахару обогнали? Перемига!
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21.06.2021 12:44 Відповісти
Ці дослідження мали на увазі Ялту і Керч.. Це там цього року засуха?
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21.06.2021 13:35 Відповісти
Хреново. Эта весна и начало лета хоть немного воды добавили
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21.06.2021 12:46 Відповісти
Немного??? У нас в Одессе налило так с апреля, что клубника гниет.
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21.06.2021 13:11 Відповісти
Слимаки після попередніх дощів дожирають все що ще не зжерли Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 1539
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21.06.2021 13:36 Відповісти
Розпахали всю землю, вирубують ліси. Ось і результат.
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21.06.2021 12:47 Відповісти
Ні, це глобальні зміни. Течії в океані та відповідно вітри змінюють напрямок. Десь стає "мокро", а десь засуха. Гренландія тане дуже швидко. Це погано...
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21.06.2021 13:01 Відповісти
беріть до уваги, ще й глобальну меліорацію советами ссср, штучними водоймами для ГЕС (щоб продавати електроенергію, щоб купувати зерно для випічки хліба за 15 копійок.)
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21.06.2021 13:12 Відповісти
а мені думається це все зміни на сонці, дуже вже пече. і це при тому, що зараз тільки вихід з мінімуму активності 11 річного циклу. я вже другу шкіру скинув і тепер шоколадний на всі 100
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21.06.2021 14:15 Відповісти
Тут може бути все разом. Земна вісь раз у декілька сот тисяч років зміщується на декілька градусів. Може вже почалось... Відомо, що льодовиковий період періодично відбувається раз у сто тисяч років. Земля постійно змінюється. Ось й настали чергові зміни. Плюс ще людина пріклала свою руку.
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21.06.2021 14:30 Відповісти
Будь поосторожнее с загоранием, рак кожи - не редкость, тьфу, чтоб не сглазить!
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22.06.2021 02:08 Відповісти
Да тихо! Продадим землю, а там хоть трава не расти. Украина и Молдова возглавили мировой список стран с самым высоким риском засухи, - исследование - Цензор.НЕТ 4655.
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21.06.2021 12:48 Відповісти
Перед тим, як продати землю, її треба задешево скупити, от і проганяють цю дурку. Прикметно, що в англомовних публікаціях цього інституту нема нічого подібного тому вкиду, який здійснив "Гордон", а потім підхопило українське Міндовкілля з ментом за освітою на чолі.
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21.06.2021 13:26 Відповісти
парашенка - ОСТАНОВИСЬ!
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21.06.2021 12:48 Відповісти
Украина и Молдова имеют самый высокий риск засухи в мире / Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Потому что : Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично".
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21.06.2021 12:49 Відповісти
Казалось бы, причем тут зеленский, который на короновирусные деньги строит дороги на кладбища.
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21.06.2021 12:49 Відповісти
А тебе дурачку дороги не нужны?
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21.06.2021 15:29 Відповісти
Мне дурачки во власти не нужны
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21.06.2021 15:38 Відповісти
дожились....
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21.06.2021 12:53 Відповісти
Если в кране нет воды....
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21.06.2021 13:01 Відповісти
Не брешіть. "Велічайшем" видніше.
07.06.21 11:06 Катастрофы с питьевой водой в Украине нет, но она не должна произойти со следующими поколениями, - Зеленский. ВИДЕО
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21.06.2021 13:02 Відповісти
Анонс. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8353
Президент Зеленский анонсировал программу "Большой Водопой". В рамках программы ставиться цель проложить к каждому селу русло Днепра. С целью обеспечения программы финансами, бюджет Украины будет переименован в "Ковидный Фонд Украины". Ответственным за провал программы, назначить Порошенко и порохоботов.
Недорозумение Президентское : ваш Зе Первый
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21.06.2021 13:02 Відповісти
Всвязи с грядушей засухой ЗЕ обещал за 3 года налить миллиард бидонов с водой. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 7549
На это Кабмин уже выделил стовосемьсорок миллиардов долларов, взятых в долг под 11%.
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21.06.2021 13:53 Відповісти
не налить, а закупить Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8698
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21.06.2021 16:02 Відповісти
Шось не похоже в цьому році на засуху, особливо в Криму Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 2536
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21.06.2021 13:05 Відповісти
А Исландия будет житницей Европы.
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21.06.2021 13:17 Відповісти
Одна з причин вирубка лісів, лісосмуг, розорювання річних низин, берегів річок, осушення і примусова меліорація заболочених територій...
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21.06.2021 13:17 Відповісти
чи є хоч одна тема до якої не приплели би зєлю та петю? Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8876
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21.06.2021 13:22 Відповісти
во всём во Вселенной Зе виноват.
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21.06.2021 13:27 Відповісти
Он виноват в том, что вылез из своего сраного Квартала.
Остальное - это последствия.
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21.06.2021 13:50 Відповісти
Так вы, мудаки ватные, за это наркоманское чмо проголосовали, чтобы порохоботов работой обеспечить. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 718

Номальному человеку такое в голову не пришло бы, а вот конченому зебилу легко.
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21.06.2021 15:06 Відповісти
да ты сам голосовал за Зе, чтоб хоть как-то ботвизмом подзаработать.
и снова ты назвал своего сладчайшего работодателя "наркоманское чмо", а себя и свою шайку "ватное чмо и конченные зебилы".
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22.06.2021 08:56 Відповісти
Думаю, что многие, "гадящие в комментах", предпочли бы один перед другим хвалиться своими успехами и радоваться, что живут в благополучной стране. Было бы очень неплохо,если бы было за что благодарить мудрое дальновидное правительство, заботящееся о благе всех, а не дающих все основания для злости и горького смеха. Кондрашов, а ведь ты единственный здесь, кто нашёл повод для благодарности этим бездарям.
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22.06.2021 02:24 Відповісти
вот выбрали бы сладчайшего - было бы эльдорадо, тарзанелло.
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22.06.2021 08:54 Відповісти
Боюсь, что было бы аналогичное безнадёжное положение, Олдик
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22.06.2021 21:07 Відповісти
оно не безнадёжное, как хотят представить тут некоторые. тарзанелло... нарзанелло....
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23.06.2021 01:24 Відповісти
молодець, заробив на шоколапку
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21.06.2021 14:41 Відповісти
Води то в Україні достатньо, але 99% з неї не придатна до пиття, вона повна хвороб та техногенно забруднена, річки не чистяться і т.д.
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21.06.2021 13:35 Відповісти
Мозги надо чистить а не реки, река способна сама себя чистить, в Днепре осетровые жили, они в грязных реках не живут.
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21.06.2021 13:39 Відповісти
Може мозок і не потребує чистки бо ріка сама здатна себе чистить лише від органіки, а ось з важкими хімічними сполуками не впорається жодна ріка світу...
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21.06.2021 14:02 Відповісти
Мозок потребує чистки шоб у річках не було важких сполук - це досить просто розуміти.
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21.06.2021 15:18 Відповісти
Між розуміти і робити в Україні зазвичай прірва...
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21.06.2021 15:27 Відповісти
Це не відкидає того шо справа далеко не в чищенні річок.
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21.06.2021 16:08 Відповісти
Це дуже файне для України дослідження, Україна тепер має офіційну причину не давати воду у крим, у самих ризик посухи...
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21.06.2021 13:56 Відповісти
Ну і славненько!!!
Людина це вірус для планети Земля, а вірус повинен бути знищений!
Подивитись тільки, що в Індії чи в Хитаї робиться від перенаселення, і стане зрозуміло куди іде людство!
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21.06.2021 14:02 Відповісти
аграрии вытянут всю воду кукурузой и подсолнухом.. а сами имеют дома по европам.
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21.06.2021 14:19 Відповісти
А вы из партии отнять и поделить?
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21.06.2021 14:24 Відповісти
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон"

--------------------------------------
и не стыдно ссылаться на эту помойку?
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21.06.2021 14:42 Відповісти
Засуха страшная, особенно конец весны и начало лето подтвердили эту гипотезу... Ох уж эти учёные...
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21.06.2021 16:09 Відповісти
..а надо просто ещё больше вырубывать леса и осушать болота для "сиротских" дачек и кварталов с заасфальтироваными котеджами "на природе, за двадцать минут от центра" - основные аккумуляторы влаги и создатели микроклимата - и тогда в Украине настанет "Саудовская Аравия", правда без нефти и без мозгов у жлобской Ылиты
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21.06.2021 16:21 Відповісти
Разрухи
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21.06.2021 16:28 Відповісти
Украинцы! Я говорю, шо про совесть вспоминать как можно скорее нужно! Ато чернозём есть будем! Есть Бог на небе!
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21.06.2021 19:08 Відповісти
ПО ЭТОМУ ОТЪ@БИТЕСЬ ОТ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ !!!
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22.06.2021 00:09 Відповісти
Ну да, ну да, недавние фотографии из Крыма, Житомира и других мест подтверждают утверждения о страшной нехватке воды в Украине.
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22.06.2021 02:35 Відповісти
"Значну частину країн Африки не проаналізували через відсутність доступу до даних для аналізу" - це все, що потрібно знати про це "дослідження"
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22.06.2021 04:16 Відповісти
 
 