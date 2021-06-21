Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Україна і Молдова мають найвищий ризик посухи у світі. У першій п'ятірці також Бангладеш, Індія та Сербія.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать дані дослідження World Resources Institute (WRI).
У дослідженні було зібрано дані щодо 138 країн, які складали з урахуванням трьох показників – сільськогосподарського, промислового і регіонального. Фахівці аналізували інтенсивність минулої посухи, наявність дефіциту води, ураження від посухи, чисельність населення, обсяг посівів і поголів'я худоби.
До першої п'ятірки антирейтингу увійшли Молдова, Україна, Бангладеш, Індія та Сербія.
Найсприятливішою ситуація є в Ісландії, Норвегії (Європа) та Сенегалі (Африка).
Значну частину країн Африки не проаналізували через відсутність доступу до даних для аналізу. Також уточнюють, що країни, схильні до ризику посухи, не завжди мають відчувати великий дефіцит води. Однак наслідки однаково можуть бути серйозними.
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Недорозумение Президентское : ваш Зе Первый
На это Кабмин уже выделил стовосемьсорок миллиардов долларов, взятых в долг под 11%.
Остальное - это последствия.
Номальному человеку такое в голову не пришло бы, а вот конченому зебилу легко.
и снова ты назвал своего сладчайшего работодателя "наркоманское чмо", а себя и свою шайку "ватное чмо и конченные зебилы".
Людина це вірус для планети Земля, а вірус повинен бути знищений!
Подивитись тільки, що в Індії чи в Хитаї робиться від перенаселення, і стане зрозуміло куди іде людство!
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и не стыдно ссылаться на эту помойку?