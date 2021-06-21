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Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Поблизу смт Покровськ Нікопольського району вранці сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). У результаті зіткнення двох автомобілів загинули дві людини і вісім осіб зазнали тілесних ушкоджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля "ВАЗ" виїхав на перехрестя з другорядної дороги і не надав перевагу автомобілю Mercedes Sprinter.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Водій і 21-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ", а також шість пасажирів Mercedes зазнали тілесних ушкоджень.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водія автомобіля "ВАЗ" затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює всі обставини ДТП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три людини загинули в ДТП у Черкасах. ФОТОрепортаж

Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція 01
Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
УПК РФ???
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21.06.2021 13:19
+5
Водитель ТАЗ выехал на перекресток... почему я не удивлен?
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21.06.2021 13:02
+4
упк РФ?????? у вас шо там робиться?
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21.06.2021 14:01
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Водитель ТАЗ выехал на перекресток... почему я не удивлен?
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21.06.2021 13:02 Відповісти
Подивись його стан. Водій спринтера йшов 50 км/год?
До того ж люди пишуть , що там немає знаків "Виїзд на головну"
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21.06.2021 15:07 Відповісти
Немцы геть испортились ,делают машины хрен знает из чего ...
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21.06.2021 13:11 Відповісти
Спринтери роблять турки
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21.06.2021 13:14 Відповісти
Это не важно ,бренд немецкий и они за него должны отвечать а если жигуль так крошит немецкую тачку то это мягко говоря наталкивает на грустные мысли ..
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21.06.2021 13:27 Відповісти
Судя по фото Спринтер перевернулся...
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21.06.2021 13:34 Відповісти
УПК РФ???
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21.06.2021 13:19 Відповісти
Да. Именно. УПК РФ Статья 208. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
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21.06.2021 13:30 Відповісти
в оригинале УПК Украины
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21.06.2021 13:34 Відповісти
Фрейд шалено аплодує! Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1522
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21.06.2021 14:17 Відповісти
Так машина ж росейська
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21.06.2021 14:37 Відповісти
Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 20
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21.06.2021 13:27 Відповісти
Сепары !!
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21.06.2021 13:40 Відповісти
Звиздец 🤦
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21.06.2021 13:36 Відповісти
упк РФ?????? у вас шо там робиться?
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21.06.2021 14:01 Відповісти
Вата
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21.06.2021 14:11 Відповісти
Похоже никто не был пристёгнут.
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21.06.2021 14:02 Відповісти
Дуже поможе якщо спрінтер декілька разів перевернеться?
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21.06.2021 14:57 Відповісти
Очень поможет в любом случае.
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21.06.2021 15:18 Відповісти
УПК РФ МАТЬ ВАШУ?!!! Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4789
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21.06.2021 14:08 Відповісти
ст. 208 УПК РФ???????????????

Бросайте эти вещества. Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8785
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21.06.2021 16:15 Відповісти
дорога в селе! это же на каких скоростях там гоняли, придурки?
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21.06.2021 19:11 Відповісти
 
 