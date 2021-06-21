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Туреччина (2256) ЗВТ (122) Кулеба Дмитро (3205)

До укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною "залишився один крок", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

До укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною

Україні й Туреччині до укладення Угоди про вільну торгівлю залишилося зробити останній крок, найважливіший і чутливий, що потребує компромісу обох сторін. Українська делегація готова приїхати до Анкари для продовження переговорів у напрямку фіналізації угоди.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав сьогодні під час спілкування з журналістами за результатами дипломатичного форуму в Анталії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми за один крок від укладання Угоди про вільну торгівлю. Але відверто кажучи, це той крок, який для обох країн найважче зробити. Ми маємо узгодити щодо торгових позицій, що дуже чутливо для економік обох країн. Ми можемо досягти згоди лише шляхом компромісу, на який підуть обидві сторони, роблячи поступки", - сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що результат, який принесе нашим країнам укладання Угоди про вільну торгівлю, компенсує всі зроблені поступки.

"Наша делегація готова прибути в Анкару для здійснення подальшого поступу в напрямку фіналізації угоди. Тому що ми абсолютно налаштовані на укладання цієї угоди на політичному рівні. Ми повинні дотримуватися балансу інтересів. Для досягнення цього експерти з обох країн повинні сісти та досягти згоди. Політична воля є з боку обох країн, на рівні наших президентів. Питання лиш у цьому непростому, але неминучому кроці", - додав міністр.

Також читайте: Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Ви з Ослом ще спитайте в Ердогана чому Україна ще не в НАТО.
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21.06.2021 14:16
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шаг довжиною у життя
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21.06.2021 13:31 Відповісти
Так сделайте этот последний шаг, и тогда рапортуйте.
Не можете _ _ _ ть -- не мучьте _ опу.
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21.06.2021 13:33 Відповісти
Так там уже Алексей Петрович поработал и вроде бы все решил.
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21.06.2021 15:10 Відповісти
напоминает притчу об Ахиллесе и черепахе..
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21.06.2021 13:40 Відповісти
Сколько шагов было до транша МВФ?

А уже всьо - прощай завтра.
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21.06.2021 13:41 Відповісти
Ви з Ослом ще спитайте в Ердогана чому Україна ще не в НАТО.
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21.06.2021 14:16 Відповісти
Вы взгляните на заточки, мендельша, верещачка, бубочка, Венедиктова - все зебуины... а чего вартi их перлы словесного поноса: тупой и еще тупее... Кто их удосужил лезть в свободную торговлю... Турки же их обведут вокруг пальца....
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21.06.2021 14:38 Відповісти
Зрада
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21.06.2021 14:53 Відповісти
От бедоносца сами знаете , шо ожидать.
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21.06.2021 16:03 Відповісти
Хто торгувати буде і чим
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21.06.2021 16:26 Відповісти
 
 