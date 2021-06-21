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Новини За кордоном
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Північний потік (1366) Гайко Маас (200)

Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Переговори США і Німеччини щодо німецько-російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" тривають, результати можуть бути досягнуті до серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас виданню la Repubblica.

Після європейського турне президента США Джо Байдена, як повідомляється, Маас стверджує, що потрібно прагнути стерти "все" з епохи Трампа, і впевнений, що угоди щодо "Північного потоку-2" буде досягнуто "до серпня".

Адміністрація США дуже критично ставиться до німецько-російського проєкту "Північного потоку-2" і неодноразово розглядала можливість запровадження і запроваджувала санкції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель 15 липня проведе переговори у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Очікується, що сторони торкнуться і питання цього проєкту.

Україна виступає проти проєкту, зокрема, з огляду на загрозу припинення в разі його запуску транзиту російського газу територією нашої країни.

Також читайте: США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", - радник Байдена Салліван

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Имея такое тупорылое евгейское ******, как зеленский в кресле преза, у Украины нет ни кадров, ни политической воли, бороться и добиваться запрета/санкции против сп2. По факту, с приходом квартального черта, Украина просрала на международной арене все что было достигнуто с 2014-го.
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21.06.2021 15:02
+3
мабуть, до того часу знатимуть, хто переможе на виборах у Німеччині...
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21.06.2021 14:33
+3
Да, именно до августа. В сентябре выборы в Германии и уже никакого Мааса не будет. Так что надо успеть, а то путин не поймет...
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21.06.2021 14:40
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мабуть разрешат ********* использовать сп-2 на треть мощности Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас - Цензор.НЕТ 1236
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21.06.2021 14:21 Відповісти
мабуть, до того часу знатимуть, хто переможе на виборах у Німеччині...
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21.06.2021 14:33 Відповісти
А Трамп виявився не таким вже й про-кремлівських холуєм ... Ну а поки важко про це сказати і про Байдена. Видно вже всім в світі як і німчурам так сильно подобаються криваві кремлівські срібники )(уйла..
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21.06.2021 14:40 Відповісти
проблема в тому, що Трамп- це найгірший вибір від чудової Республіканської партії, а чудовий Байден- від скінченої Демократичної... Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас - Цензор.НЕТ 3746
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21.06.2021 14:52 Відповісти
Да, именно до августа. В сентябре выборы в Германии и уже никакого Мааса не будет. Так что надо успеть, а то путин не поймет...
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21.06.2021 14:40 Відповісти
Вроде как выигрывают зелёные, а они категорически против сп2. Вот надо и успеть до выборов.
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21.06.2021 14:57 Відповісти
нефига они не выигрывают, после того как на главу зеленых вывалили компромата ведро, рейтинг обвалился впополам
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21.06.2021 21:00 Відповісти
Главное не кто выигрывает, а кто считает. Пуйло и его шестерки из Штази власть не отдадут
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22.06.2021 00:46 Відповісти
Видимо Ангелу все-таки уговорят не теряя лицо перестать бояться тупина. Явно этот подвальный фюрер какой-то компромат имеет из ее к5омсомольского прошлого.
А теперь, рашотролли, проветривать в помещениях и грамотно хотя бы гадить в комментах, время пошло!
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21.06.2021 14:50 Відповісти
Кремль, наверное, уже приступил к операции по ПРИНУЖДЕНИЮ Европы к НЕПРЕПЯТСВОВАНИЮ скорейшему пуска СП-2. Иначе чем пояснить газовую БЛОКАДУ перед сезоном "заготовки" природного газа на зиму. ЕЩЕ НЕ ЗАПУСТИЛИ СП-2, а Газпром уже показал Европе «Кузькину мать». И это летом... Газ в Европе подорожал до максимума за 13 лет Цена выросла почти в 6 раз с лета прошлого года. В конце марта 2021 года Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ - всего до конца сезона из ПХГ было извлечено почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. Необходимо складывать новую поленницу, - запасаться природным газом в ПХГ, - на предстоящую зиму - начинать сезон закачки природного газа в газохранилища - для компенсации рекордного отбора необходимо закачать почти такой же объем газа в хранилища. Это предоставит поддержку импорта по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде. Есть потребность, а предложения нет - российский Газпром, как монопольный поставщик газа в Европу, отказывается увеличить предложение через украинский газопровод. Увеличение предложения - единственно возможный способ снизить цену на газ. И сделать это может только Газпром как монопольный поставщик газа в Европу. Какой еще ".... матери" ждать от Газпрома зимой?
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21.06.2021 14:58 Відповісти
Имея такое тупорылое евгейское ******, как зеленский в кресле преза, у Украины нет ни кадров, ни политической воли, бороться и добиваться запрета/санкции против сп2. По факту, с приходом квартального черта, Украина просрала на международной арене все что было достигнуто с 2014-го.
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21.06.2021 15:02 Відповісти
Этот же Зеро был и при Трампе - труба стояла, пока не пришел байда
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22.06.2021 00:48 Відповісти
Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас - Цензор.НЕТ 9444
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21.06.2021 15:03 Відповісти
+++полное эмбарго на любую торговлю с государством-агрессором - это то, что нужно было сделать ещё в 2014-м. Тогда весь Евросоюз стоял бы стеной за Украину. А так - "тут воюем, а тут торгуем" - в Европе этого не понимают. Поэтому те же немцы логично рассуждают - если им можно торговать с рашкой и зарабатывать на транзите, то почему нам нельзя ?
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21.06.2021 15:37 Відповісти
По второй нитке на сегодня осталось 63 км, но один из двух трубоукладчиков строит на простое. Интересный момент - на простое более совершенное судно - Академик Черский, а пашет более древняя Фортуна. Причина простоя Академика неизвестна. Скорость укладки Фортуной в сутки - 1 км +/- в зависимости от погодных условий.
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21.06.2021 15:36 Відповісти
Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас - Цензор.НЕТ 3173
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21.06.2021 18:30 Відповісти
 
 