Низка європейських країн долучилися до заборони Євросоюзу на польоти над територією Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Деякі країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) долучилися до рішення ЄС про заборону на допуск у свій повітряний простір і аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив офіційний представник глави дипломатії ЄС Петер Стано.
"Країни-кандидати, зокрема Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни ЄАВТ, як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення Ради ЄС", - йдеться в пресрелізі, поширеному в понеділок Стано.
У документі наголошується, що названі вище країни забезпечать "відповідність своєї національної політики цим рішенням Ради".
4 червня Рада ЄС оголосила, що вводить заборону на використання білоруськими літаками повітряного простору країн ЄС і на їхній допуск у європейські аеропорти. Це рішення набуло чинності 5 червня.
У документі Ради зазначається, що держави-члени ЄС тепер повинні будуть відмовляти білоруським лайнерам у дозволі на посадку, зліт з їхньої території або у використанні їхнього повітряного простору. При цьому в документі уточнювалося, що заборона "не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту" над територією ЄС.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
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Що таке півн. Македанія в порівнянні з таким хабом як Франкфурт ?! Бо саме через Франкфуркт проходить подавна більшість чартерного трафіку з Японії й Півд. Кореї .
Впевненний . що поки буде такий трафік , то "Белавія" не сконає остаточно .
Ось така дойч-проститушен !