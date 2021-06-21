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Низка європейських країн долучилися до заборони Євросоюзу на польоти над територією Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Низка європейських країн долучилися до заборони Євросоюзу на польоти над територією Білорусі

Деякі країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) долучилися до рішення ЄС про заборону на допуск у свій повітряний простір і аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив офіційний представник глави дипломатії ЄС Петер Стано.

"Країни-кандидати, зокрема Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни ЄАВТ, як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення Ради ЄС", - йдеться в пресрелізі, поширеному в понеділок Стано.

У документі наголошується, що названі вище країни забезпечать "відповідність своєї національної політики цим рішенням Ради".

4 червня Рада ЄС оголосила, що вводить заборону на використання білоруськими літаками повітряного простору країн ЄС і на їхній допуск у європейські аеропорти. Це рішення набуло чинності 5 червня.

У документі Ради зазначається, що держави-члени ЄС тепер повинні будуть відмовляти білоруським лайнерам у дозволі на посадку, зліт з їхньої території або у використанні їхнього повітряного простору. При цьому в документі уточнювалося, що заборона "не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту" над територією ЄС.

Також читайте: Лукашенко: "Якщо Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не прийматимемо літаків"

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
підтримую. Гнидь потрібно рвати з коріння, а не з плоду.
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21.06.2021 14:53
+6
Северная Корея 2 у границ Евросоюза
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21.06.2021 14:44
+6
Как активно против маленькой Беларуси. Почему бы такое же не сделать по отношению в московии, которая конечно все это организовала.
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21.06.2021 14:50
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Запрет летать над Беларусью... Тю, чи не новость... ябацьки в драныках давно нашли свое счастье.
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21.06.2021 14:42 Відповісти
Северная Корея 2 у границ Евросоюза
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21.06.2021 14:44 Відповісти
Как активно против маленькой Беларуси. Почему бы такое же не сделать по отношению в московии, которая конечно все это организовала.
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21.06.2021 14:50 Відповісти
підтримую. Гнидь потрібно рвати з коріння, а не з плоду.
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21.06.2021 14:53 Відповісти
Не має різниці з кого починати з расєї чи з білорасєї це саюзнає гасударство, а як для мене то ліпше з білорасєї бо таке маленьке гімно смердить не по посаді...
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21.06.2021 15:19 Відповісти
А велике гімно смердить в тисячі раз більше. Війну затіяли в ценрі Європи. А санкції проти них непомірно слабкі. Захід виміщується проти слабшого.
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21.06.2021 15:50 Відповісти
Друже, від великої любові до "маленької і слабенької" білорасєї ти втрачаєш розум))) між білорасеєю і расеєю не має різниці, принаймні я такої різниці тут не не бачу, якщо у тебе більше інформації захищай далі це маленьке пихате і дуже смердяче гавнєццо, не вже українцям не вистачило братньої расєйської любові...
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21.06.2021 16:54 Відповісти
За війну і анексію Криму треба б запровадити такі санкції проти РФ, але бачимо, що в світі є двояка мораль і двоякі стандарти. Некрасива і обурлива поведінка.
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22.06.2021 06:25 Відповісти
Ну і як починати проти иаленького гімна, то побачимо як продовжать проти великого.
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21.06.2021 15:53 Відповісти
а сп-2 можно ??? ну этоже другое !!!
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21.06.2021 14:58 Відповісти
Daze serbi i te otkazalis Низка європейських країн долучилися до заборони Євросоюзу на польоти над територією Білорусі - Цензор.НЕТ 6364
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21.06.2021 16:25 Відповісти
Удар в спину от сербских братушек Низка європейських країн долучилися до заборони Євросоюзу на польоти над територією Білорусі - Цензор.НЕТ 1847
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21.06.2021 16:59 Відповісти
Віткрийте Радар24 , й дуже легко перевірити й переконатися , що подавна більшість рейсів з Франкфурта до будь якого міста Московії , Китаю , Японіїї й Півд. Кореї пролягають й досі через цю буцегальню вусатого вурдалага як й до санкцій .
Що таке півн. Македанія в порівнянні з таким хабом як Франкфурт ?! Бо саме через Франкфуркт проходить подавна більшість чартерного трафіку з Японії й Півд. Кореї .

Впевненний . що поки буде такий трафік , то "Белавія" не сконає остаточно .

Ось така дойч-проститушен !
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21.06.2021 18:59 Відповісти
До речі , рейс Парі-де-Москау (VI4658 Volga-Dnepr Airlines) прямо зараз перетинає північний кордон Беларусі ...
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21.06.2021 19:05 Відповісти
Це вже факт франс-проститусийон .
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21.06.2021 19:06 Відповісти
Идиоты продолжают толкать Беларусь в обьятия росийской империи . Пуйло апплодирует евроидиотам и паскудно улыбаеться при этом .
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21.06.2021 19:53 Відповісти
 
 