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Німеччина (4567) концтабір (32) фашизм (59)

У Німеччині відкрили справу проти 95-річного колишнього охоронця табору радянських військовополонених

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Німеччині відкрили справу проти 95-річного колишнього охоронця табору радянських військовополонених

Генеральна прокуратура в нижньосаксонському місті Целле розслідує справу стосовно нині 95-річного колишнього охоронця табору військовополонених, підозрюваного в співучасті у вбивстві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомила газета tageszeitung.

Житель Баварії звинувачується в тому, що в період із жовтня 1943 до квітня 1945 року він служив у стаціонарному таборі VI C Bathorn, у якому померло багато радянських військовополонених.

Як повідомляє газета, відкриттю справи передувала більш ніж дворічна попередня робота, проведена Центральним відділом з розслідування злочинів націонал-соціалістів, який розташований у місті Людвігсбург у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Генпрокуратура Целле отримала можливість відкрити справу після того, як суд прирівняв катастрофічні умови в нацистських концтаборах до тих, які існували в деяких таборах військовополонених.

За оцінками істориків, під час Другої світової війни в полон потрапили від 5,3 до 5,6 млн радянських солдатів, від 2,6 до 3,3 млн з них померли. За даними Центрального відділу в Людвігсбурзі, нині попереднє розслідування про злочини в таборах радянських військовополонених ведеться щодо шести осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторічного ексохоронця концтабору Заксенхаузен судитимуть у Німеччині за співучасть у вбивстві 3518 осіб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Судьи, которые давали смертную казнь украинским патриотам при совке, мало того что не в тюрьме так они получают нормальную пенсию и уважаемые люди, а их детки продолжают подрывать государство Украина. Это ответ на вопрос, почему мы 30 лет так хреново живем.
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21.06.2021 15:21
+30
на хйлопарад посмотри. гебешная мразь на гебешной мрази охранявшей лагеря. живут как-то
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21.06.2021 15:16
+24
Вас никого не возмущает , что ни одного русского вертухая не судили , за соучастие в преступлении против украинцев , белорусов , поляков , латышей , литовцев , эстонцев в советских лагерях смерти ?
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21.06.2021 15:25
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Как они падлы столько лет проживают.
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21.06.2021 15:14 Відповісти
на хйлопарад посмотри. гебешная мразь на гебешной мрази охранявшей лагеря. живут как-то
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21.06.2021 15:16 Відповісти
так кто кого, говоришь,тогда победил?
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21.06.2021 15:21 Відповісти
До тролейбусу вбiгае дiд з кулеметом:
- Громадяне! Скажiть, будь ласка, котра година? Усi мовчать.
- Ну громадяне, котра година? Тут пiдимаеться негр:
- Вiсiм годин, шiсть хвилин.
- Та сиди синку, сам бачу що не москаль.
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21.06.2021 21:07 Відповісти
Спросите у Х..ла или у картофельного фюрера Луки.
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21.06.2021 15:24 Відповісти
А скільки падлів, колишных робітників НКВД та КГБ ще проживає у нас і нікого не судять, а вони не чим не різняться від есесівців, вони робили голодомор, вони мого прадіда і його брата розстріляли у 37-мому як куркулів, вони Чорновол, Стуса, Джемілєв у тюрмах катували вони реально такі же самі фашисти.
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21.06.2021 15:50 Відповісти
А скільки падлів керуе зараз
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21.06.2021 16:16 Відповісти
О, це да, реально зелені більшовики або діти комсомольських робітників
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21.06.2021 16:18 Відповісти
А шо ні все їхне хазяева життя , а тупі і темні як рубероїд.
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21.06.2021 16:21 Відповісти
ССівцям ще потрібно було повчитись у "спеців" ОГПУ-НКВД-КГБ. у "мистецтві" катування людей. До речі, до 1941 року,багато хто із керівників нацистської тайної поліції переймали "цінний" досвід у НКВДістів.
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21.06.2021 16:34 Відповісти
Фамилии в студию, и в сответтствующие службы и будет правосудие.
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21.06.2021 17:57 Відповісти
Правосудие где, в стране-помойке? Хоть один зверь из тех, которые расстреливали пленных польских офицеров в 1940, наказан? Те из этих нелюдей, которые сейчас живые, на шабашах победобесия ветеранов изображают.
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21.06.2021 18:01 Відповісти
почтуть пам'ять
нєдорого
о 5 ранку - щоб по мордасам не надавали

У Німеччині відкрили справу проти 95-річного колишнього охоронця табору радянських військовополонених - Цензор.НЕТ 285
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21.06.2021 19:50 Відповісти
Так, і в страшних сталінських таборах по 10 років відсиділи і до 90 з гаком подоживали, падлюки...
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21.06.2021 18:41 Відповісти
Судьи, которые давали смертную казнь украинским патриотам при совке, мало того что не в тюрьме так они получают нормальную пенсию и уважаемые люди, а их детки продолжают подрывать государство Украина. Это ответ на вопрос, почему мы 30 лет так хреново живем.
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21.06.2021 15:21 Відповісти
тому, що еліта фактично та сама, що і на початку незалежності.
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21.06.2021 15:27 Відповісти
парад уродов это а не элита, не называйте их так
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21.06.2021 16:37 Відповісти
яка вже є...справжня по гулагах та биківнях полягла.
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21.06.2021 16:41 Відповісти
Это то, что надо знать и помнить московитам с погонялом "россияне".
Как они любят говорить, всосав пол литра палёного пойла, - ни кто не забыт, ни что не забыто.
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21.06.2021 15:23 Відповісти
Вас никого не возмущает , что ни одного русского вертухая не судили , за соучастие в преступлении против украинцев , белорусов , поляков , латышей , литовцев , эстонцев в советских лагерях смерти ?
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21.06.2021 15:25 Відповісти
балты по одному отлавливают. в Беларуси, Украине, не говоря о роиссе их дети и внуки рулят и не дадут этого сделать
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21.06.2021 15:28 Відповісти
Ти Гараніна маєш на увазі?
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21.06.2021 15:39 Відповісти
где ты это услышала, маша? есть пруфы или сама из стада дегенератов-вертухаев?
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21.06.2021 15:43 Відповісти
Но голодомор був тільки в Україні/, бо тільки Українці виступали проти кацапів, в 32-гому у нас у Вінницькі оласті пять південих районів в районі Ямполя відказались підчинятись радянські владі,область за це поплатилась більше мілліона померло у голодомор, а білоруси до цих пір кругами ходять и катам квіти роздають.
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21.06.2021 20:21 Відповісти
В 43 році йому було 17 років.
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21.06.2021 15:29 Відповісти
Німці недавно закон поміняли - тепер всі, хто працював в концтаборах - співучасники. Навіть столяри і електрики.
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21.06.2021 15:41 Відповісти
Електрики з двома блискавками на касці?
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21.06.2021 18:43 Відповісти
Дедушка реликвия .а они его судить))
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21.06.2021 15:34 Відповісти
В ГСВГ (Группа советских войск в Германии) один водитель мусоровоза, выехав из части на немецкую улочку, нечаянно зацепил ехавшего немецкого дедушку на велосипеде... дедушка скончался.
В части построение на плацу, бедолага-водила стоит с опущенной головой посреди плаца.. Комполка с трибуны орёт, тыча в него пальцем:
- Старый немец... пенсионер! Во время войны был танкистом в СС Дохлая башка! Несколько раз был подбит и горел в Тигре! Попал в плен! Прошел все ужасы советских лагерей! Чудом полуживой вернулся домой! и вот! 40 лет спустя у порога собственного дома в родном городе погибает под колесами советского говновоза! КАК ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ?
*тишина, полкан вытирает лоб и умиленно шепчет басом:
- Я называю это - ВОЗМЕЗДИЕ.
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21.06.2021 17:13 Відповісти
Чуєш, буба? Навідь, якщо доживете з бабой бєнєй до 95-ти квартальних років, то все одно знайдуть та повісять за зраду Україні! Хоча... хотілося б скоріше У Німеччині відкрили справу проти 95-річного колишнього охоронця табору радянських військовополонених - Цензор.НЕТ 2442!
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21.06.2021 16:04 Відповісти
С 17 до 20 лет что-то там охранял и дело... а с Путиным мир-дружба-северный поток
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21.06.2021 16:05 Відповісти
Идиоты. Эти бы усилия, да направить на высылку мигрантов.
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21.06.2021 16:08 Відповісти
У Німеччині відкрили справу проти 95-річного колишнього охоронця табору радянських військовополонених - Цензор.НЕТ 5632
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21.06.2021 16:21 Відповісти
парад уродов
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21.06.2021 18:11 Відповісти
Ты ба, какие щепетильные.

А вот админ группы
https://www.facebook.com/groups/442564533283869/?__cft__[0]=AZW4GNAtZIwNFxpLhMfJwmrAQbbhMEK3glVpssrDlFbow59VrkFQ8gzKlMEb_WPDa_3Wa2CStW1aIX2sDAXNNoQP1f-**************************************************************-1****************************************&__tn__=-UC%2CP-R
закрыл комментарии и вымарал большинство из написанного, после того, как слишком много написало, что негоже устраивать танцульки в Жовтневом дворце, где расстреляно несколько тысяч киевлян.
Баста, вы своими комментариями нарушаете душевное спокойствие сталинских палачей, вертухаев и их потомков.
Никакой толерантности.
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21.06.2021 16:23 Відповісти
Це справа німців, але, на мій погляд, це кретинизм. У німецьких концтаборах для військовополонених умови утримання були ненабагато гіршими, ніж у таборах британських, і набагато, набагато гіршими, ніж у японських. Але пересічних японців за це не засуджували, засудили і повісили виключно верхівку, що віддавала накази. До того ж не треба забувати, що Сралін ОФЦІЙНО відмовився утримувати своїх військовополонених через Червоний Хрест, оголосивши їх не полонении, а зрадниками. Про радянські концтабори годі й казати, то було не утримання, а повільне, а часом і швидке, вбивство. Але чомусь не засудили ЖОДНОГО радянського військового злочинця будь-якого рангу.
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21.06.2021 16:54 Відповісти
чому, чому))
судді, які до страти українских політв'язнів засуджували, зараз по 120 тис пенсії отримуть
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21.06.2021 17:24 Відповісти
я конечно дико извиняюсь, но разве охранять военнопленных запрещено?
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21.06.2021 17:52 Відповісти
очень хочется надеяться,что срок расследования украинских военных преступников,содействовавших врагу в создании "котлов".а так же покрывающие этих чиновников военные прокуроры и высшие чиновники госкударства тоже в полной мере ответили за эти тысячи "сданных" врагу жизней.Отдельное производство по необоснованной сдаче территорий врагу и неприменение своевременных мер по мгновенному пресечению захвата власти НВФ на Донбассе
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21.06.2021 18:08 Відповісти
У Сралина-Джугашвили сидело в ГУЛАГе 60 млн в тюрягах сраного дохлого ССсра и никто дел не возбуждает... У Німеччині відкрили справу проти 95-річного колишнього охоронця табору радянських військовополонених - Цензор.НЕТ 763
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21.06.2021 18:11 Відповісти
Вже задовбали цю тему продовжувати розкручувати.Війна давно закінчилася.Досить вже піарити її.Москалі це роблять.І не тільки вони.Євреям не дає спокою також.Ви євреї не святі.Ваші одноплемінники причетні до голодомору.Ви не більше постраждали від війни ніж українці.Давайте будемо жити вже **********.Зараз є небезпечний ворог,який має усі типи озброєння.
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21.06.2021 18:25 Відповісти
Це хто, Китай? Бо влада що в Росії, що в Україні ає з 1917 року утримується і контролюється виключно однією "малою національністю", яка зробила великі потрясіння в світі, і Гітлер, по великому рахунку, якщо його розглядати як РЕАКЦІЮ на події 1918 року в Німеччині і загрозу з боку СРСР в подальшому, теж їх провина.
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21.06.2021 19:20 Відповісти
Sergey Bugay І Китай також.
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21.06.2021 19:49 Відповісти
зато на расии все бышие лагерные охранники считаються хероями и пользуюця льготами ветеранов второй мировой.
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21.06.2021 19:48 Відповісти
совецкие военнопленные умирали потому как Сралин отказывался платить взносы в Красный Крест и кормить пленных было не за что . Судить надо комуносоветскую систему и ее наследников. Хотя чего еще можно ожидать от меркель-шредеровской коррумпированной банды .
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21.06.2021 19:51 Відповісти
Пусть полицаи из ДЫРЫ увидят и запомнят - срока давности за военные преступления нет!
Пусть придумывают разные названия своим действиям в распятых трусиках - им никто ничего и никогда не забудет и возмездие будет соответствующее их преступлениям, а не "пожурить".
Никакого прощения не будет! У Німеччині відкрили справу проти 95-річного колишнього охоронця табору радянських військовополонених - Цензор.НЕТ 7070
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22.06.2021 06:10 Відповісти
 
 