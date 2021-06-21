У Німеччині відкрили справу проти 95-річного колишнього охоронця табору радянських військовополонених
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Генеральна прокуратура в нижньосаксонському місті Целле розслідує справу стосовно нині 95-річного колишнього охоронця табору військовополонених, підозрюваного в співучасті у вбивстві.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомила газета tageszeitung.
Житель Баварії звинувачується в тому, що в період із жовтня 1943 до квітня 1945 року він служив у стаціонарному таборі VI C Bathorn, у якому померло багато радянських військовополонених.
Як повідомляє газета, відкриттю справи передувала більш ніж дворічна попередня робота, проведена Центральним відділом з розслідування злочинів націонал-соціалістів, який розташований у місті Людвігсбург у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Генпрокуратура Целле отримала можливість відкрити справу після того, як суд прирівняв катастрофічні умови в нацистських концтаборах до тих, які існували в деяких таборах військовополонених.
За оцінками істориків, під час Другої світової війни в полон потрапили від 5,3 до 5,6 млн радянських солдатів, від 2,6 до 3,3 млн з них померли. За даними Центрального відділу в Людвігсбурзі, нині попереднє розслідування про злочини в таборах радянських військовополонених ведеться щодо шести осіб.
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- Громадяне! Скажiть, будь ласка, котра година? Усi мовчать.
- Ну громадяне, котра година? Тут пiдимаеться негр:
- Вiсiм годин, шiсть хвилин.
- Та сиди синку, сам бачу що не москаль.
нєдорого
о 5 ранку - щоб по мордасам не надавали
Как они любят говорить, всосав пол литра палёного пойла, - ни кто не забыт, ни что не забыто.
В части построение на плацу, бедолага-водила стоит с опущенной головой посреди плаца.. Комполка с трибуны орёт, тыча в него пальцем:
- Старый немец... пенсионер! Во время войны был танкистом в СС Дохлая башка! Несколько раз был подбит и горел в Тигре! Попал в плен! Прошел все ужасы советских лагерей! Чудом полуживой вернулся домой! и вот! 40 лет спустя у порога собственного дома в родном городе погибает под колесами советского говновоза! КАК ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ?
*тишина, полкан вытирает лоб и умиленно шепчет басом:
- Я называю это - ВОЗМЕЗДИЕ.
А вот админ группы
https://www.facebook.com/groups/442564533283869/?__cft__[0]=AZW4GNAtZIwNFxpLhMfJwmrAQbbhMEK3glVpssrDlFbow59VrkFQ8gzKlMEb_WPDa_3Wa2CStW1aIX2sDAXNNoQP1f-**************************************************************-1****************************************&__tn__=-UC%2CP-R
закрыл комментарии и вымарал большинство из написанного, после того, как слишком много написало, что негоже устраивать танцульки в Жовтневом дворце, где расстреляно несколько тысяч киевлян.
Баста, вы своими комментариями нарушаете душевное спокойствие сталинских палачей, вертухаев и их потомков.
Никакой толерантности.
судді, які до страти українских політв'язнів засуджували, зараз по 120 тис пенсії отримуть
Пусть придумывают разные названия своим действиям в распятых трусиках - им никто ничего и никогда не забудет и возмездие будет соответствующее их преступлениям, а не "пожурить".
Никакого прощения не будет!