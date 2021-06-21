УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14688 відвідувачів онлайн
Новини Події
17 818 28
вибух (3766) Київська область (3136) пожежа (3751)

Потужний вибух пролунав у п'ятиповерхівці села Білогородка під Києвом. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У центрі села Білогородка під Києвом стався потужний вибух у п'ятиповерхівці. Після вибуху зайнялася велика пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир, частина даху. За допомогою пожежних драбин рятувальники евакуювали людей із п’ятого по третій поверхи, деякі постраждалі - непритомні.

На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві швидкі та екстрена служба газу.

Як повідомляє ДСНС України у Київській області, вибух стався у квартирі на третьому поверсі, внаслідок чого 2 осіб госпіталізовано, з них 1 дитина 2008 року народження. Шестеро постраждалих після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

"Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 40 осіб. Пожежа розповсюдилася на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, у квартирі зруйновано вікна", - додали в офіційному повідомленні.

Також дивіться: У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Потужний вибух пролунав у пятиповерхівці села Білогородка під Києвом 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Две быстрые??? Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом - Цензор.НЕТ 2979
показати весь коментар
21.06.2021 15:28
+11
гугл перекладач...люди зовсім розучились мізками ворушити.
показати весь коментар
21.06.2021 15:34
+9
Це лінгвістичні борошна гугл транслейта.
показати весь коментар
21.06.2021 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Две быстрые??? Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом - Цензор.НЕТ 2979
показати весь коментар
21.06.2021 15:28 Відповісти
А одна еще не доехала. Это плановая.
показати весь коментар
21.06.2021 15:30 Відповісти
гугл перекладач...люди зовсім розучились мізками ворушити.
показати весь коментар
21.06.2021 15:34 Відповісти
Швидка - скорая
показати весь коментар
21.06.2021 15:36 Відповісти
короновирус Сэр
показати весь коментар
21.06.2021 15:37 Відповісти
А навіщо?
показати весь коментар
21.06.2021 16:05 Відповісти
Львів'яни кажуть: нагла поміч.
Неважко уявити, які пекельні борошна чекають на того, хто застосував би гуглоперекладач для наглої помочі...
показати весь коментар
21.06.2021 21:53 Відповісти
неужели таджиков или молдован наняли?
показати весь коментар
21.06.2021 15:36 Відповісти
Це лінгвістичні борошна гугл транслейта.
показати весь коментар
21.06.2021 16:44 Відповісти
Завтра Зеленский выдаст ордера всем пострадавшим на новые квартиры в Киеве
показати весь коментар
21.06.2021 15:30 Відповісти
А в Зеленского в кармане пакет ордеров?
показати весь коментар
21.06.2021 15:35 Відповісти
Да,за отсутствием в голове мозгов...
показати весь коментар
21.06.2021 15:45 Відповісти
Интересная мысль!
показати весь коментар
21.06.2021 15:46 Відповісти
А Білогородка - це практично Київ. Так що все може бути.
показати весь коментар
21.06.2021 16:01 Відповісти
странно
взрыв на третьем этаже а тушат пятый
горит под крышей

муть какая то
показати весь коментар
21.06.2021 15:32 Відповісти
это фото с другого случая
показати весь коментар
21.06.2021 15:34 Відповісти
В селах повинна бути висотність 2 поверхи (максимум!!)
показати весь коментар
21.06.2021 15:40 Відповісти
Как корова и конь
Парнокопытные...
показати весь коментар
21.06.2021 15:54 Відповісти
Та не мелочись,в сёлах землянки, не более.
Где вы такие плодитесь, блин.....
показати весь коментар
21.06.2021 16:25 Відповісти
а у Києві - 5, максимум 7 поверхів!
показати весь коментар
21.06.2021 17:07 Відповісти
Комфортное жилье это не более 4-5 этажей в городах. Так во многих европейских да и американских городах (кроме Нью-Йорка может). Там никто шанхаи не строит. Нахрена в селах высотки лепить вообще уму не постежимо. Дома - максимум таунхаусы. Так живет цивилизованный мир.
показати весь коментар
22.06.2021 09:47 Відповісти
О 12-20 з Васильківської станції ДСНС виїхало 3 аварійно-рятувальні авто (з них 1 для висотних робіт). Це туди, чи ні?
показати весь коментар
21.06.2021 16:41 Відповісти
За стеною грянул взрыв,
Как мороз по коже.
Это Вася рогом
Вентиль потревожил.
показати весь коментар
21.06.2021 16:45 Відповісти
зеленский готовится к выборам ?
показати весь коментар
21.06.2021 17:53 Відповісти
Кто-то делал ремонт и просверлил перфоратором дырку сосебям в газовый котёл?
показати весь коментар
21.06.2021 19:16 Відповісти
 
 