Потужний вибух пролунав у п'ятиповерхівці села Білогородка під Києвом. ФОТО

У центрі села Білогородка під Києвом стався потужний вибух у п'ятиповерхівці. Після вибуху зайнялася велика пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир, частина даху. За допомогою пожежних драбин рятувальники евакуювали людей із п’ятого по третій поверхи, деякі постраждалі - непритомні.

На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві швидкі та екстрена служба газу.

Як повідомляє ДСНС України у Київській області, вибух стався у квартирі на третьому поверсі, внаслідок чого 2 осіб госпіталізовано, з них 1 дитина 2008 року народження. Шестеро постраждалих після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

"Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 40 осіб. Пожежа розповсюдилася на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, у квартирі зруйновано вікна", - додали в офіційному повідомленні.

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