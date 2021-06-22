Помічник "слуги народу" Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького бізнесмен із Харкова Дмитро Ніконов вистрілив із травматичного пістолета в чоловікова під час конфлікту на парковці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався ввечері 19 червня. Між двома чоловіками стався конфлікт через паркувальне місце на парковці на вул. Новоолександрівській, 54а.

Як встановили правоохоронці, під час з'ясування відносин один з них вистрілив із травматичного пістолета у бік іншого. Потерпілий Андросов, 1979 року народження, після цього зателефонував у поліцію, з пораненням стопи він був доставлений до лікарні.

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Провадження зареєстрували за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу). Максимальне покарання передбачає до двох років позбавлення волі.

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Як заявляє сам Ніконов, він дістав пістолет і вистрілив, нібито щоб зупинити напад на нього. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фрагмент відео інциденту з камер спостереження і виклав свою версію подій.

За його словами, він попросив водія автомобіля Audi від'їхати від зарядної станції і переставити авто на інше вільне місце, але той нібито першим виявив фізичну агресію.

"Водій "Ауді" вискочив з машини і вдарив мене ліктем, при цьому ставши на мою ногу, не давши мені зробити крок назад. Я відштовхнувся від нього, і він продовжив напад - завдав мені удару у скроню кулаком. Я в цілях самооборони і недопущення подальшого замаху на своє життя і здоров'я дістав із сумки травматичний пістолет, при цьому двічі попереджаючи нападника про те, що в разі продовження його нападу, буду змушений застосувати його для самозахисту", - пояснив Ніконов.

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З розповіді підприємця слідує, що він двічі здійснив попереджувальний постріл у землю (на відео Ніконов говорить про три постріли), друга куля влучила в ногу іншого учасника конфлікту.







"Але нападник, намагаючись знову завдати ударів, зблизився знову на відстань удару й отримав рикошет у палець на нозі ... Це мінімальне ушкодження зупиняє напад", - зазначив бізнесмен.

Травмований у результаті пострілу чоловік під запис, оприлюднений Антикорупційним блоком учасників АТО, підтвердив, що не хотів переставляти машину. При цьому він стверджує, що Ніконов почав його ображати. Учасник конфлікту підтвердив, що вдарив за це Ніконова в голову.

Він пояснив, що намагався вибити пістолет з рук Ніконова, але це йому не вдалося, після чого той почав стріляти і поранив його.

"Він [Ніконов] обійшов машину, підійшов до моїх водійських дверей і почав на мене нападати. Я почав на нього наступати, він дістав пістолет, зарядив - отримав у голову. Боячись за своє життя, я вдарив, бо думав, що він зараз застосує пістолет. Гадаю, зараз впаде і, може, "протверезіє" людина. І він тоді почав стріляти. Перший раз він промахнувся, друга куля влучила в ногу", - розповів чоловік.

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Ніконов підтвердив, що травматична зброя належить йому. Як пише "НВ", за даними ГО Антикорупційний блок учасників АТО, дозвіл на травматичну зброю він оформив як журналіст ТОВ Громадська преса України. Відповідно до реєстру друкованих засобів масової інформації, ця організація видає журнал Новини Батьківщини.

Дмитро Ніконов — генеральний директор компанії "Автоентерпрайз" і помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького. Фірма Ніконова займається імпортом електромобілів, їхнім прокатом, встановленням зарядних станцій, а також є власником сервісу "Еко-таксі".