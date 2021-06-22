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стрілянина (1676) Харків (3920) Куницький Олександр (39)

Помічник "слуги народу" Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького бізнесмен із Харкова Дмитро Ніконов вистрілив із травматичного пістолета в чоловікова під час конфлікту на парковці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався ввечері 19 червня. Між двома чоловіками стався конфлікт через паркувальне місце на парковці на вул. Новоолександрівській, 54а.

Як встановили правоохоронці, під час з'ясування відносин один з них вистрілив із травматичного пістолета у бік іншого. Потерпілий Андросов, 1979 року народження, після цього зателефонував у поліцію, з пораненням стопи він був доставлений до лікарні.

Провадження зареєстрували за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу). Максимальне покарання передбачає до двох років позбавлення волі.

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Як заявляє сам Ніконов, він дістав пістолет і вистрілив, нібито щоб зупинити напад на нього. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фрагмент відео інциденту з камер спостереження і виклав свою версію подій.

За його словами, він попросив водія автомобіля Audi від'їхати від зарядної станції і переставити авто на інше вільне місце, але той нібито першим виявив фізичну агресію.

"Водій "Ауді" вискочив з машини і вдарив мене ліктем, при цьому ставши на мою ногу, не давши мені зробити крок назад. Я відштовхнувся від нього, і він продовжив напад - завдав мені удару у скроню кулаком. Я в цілях самооборони і недопущення подальшого замаху на своє життя і здоров'я дістав із сумки травматичний пістолет, при цьому двічі попереджаючи нападника про те, що в разі продовження його нападу, буду змушений застосувати його для самозахисту", - пояснив Ніконов.

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З розповіді підприємця слідує, що він двічі здійснив попереджувальний постріл у землю (на відео Ніконов говорить про три постріли), друга куля влучила в ногу іншого учасника конфлікту.

Помічник слуги народу Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові 01
Помічник слуги народу Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові 02
Помічник слуги народу Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові 03

"Але нападник, намагаючись знову завдати ударів, зблизився знову на відстань удару й отримав рикошет у палець на нозі ... Це мінімальне ушкодження зупиняє напад", - зазначив бізнесмен.

Травмований у результаті пострілу чоловік під запис, оприлюднений Антикорупційним блоком учасників АТО, підтвердив, що не хотів переставляти машину. При цьому він стверджує, що Ніконов почав його ображати. Учасник конфлікту підтвердив, що вдарив за це Ніконова в голову.

Він пояснив, що намагався вибити пістолет з рук Ніконова, але це йому не вдалося, після чого той почав стріляти і поранив його.

"Він [Ніконов] обійшов машину, підійшов до моїх водійських дверей і почав на мене нападати. Я почав на нього наступати, він дістав пістолет, зарядив - отримав у голову. Боячись за своє життя, я вдарив, бо думав, що він зараз застосує пістолет. Гадаю, зараз впаде і, може, "протверезіє" людина. І він тоді почав стріляти. Перший раз він промахнувся, друга куля влучила в ногу", - розповів чоловік.

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Ніконов підтвердив, що травматична зброя належить йому. Як пише "НВ", за даними ГО Антикорупційний блок учасників АТО, дозвіл на травматичну зброю він оформив як журналіст ТОВ Громадська преса України. Відповідно до реєстру друкованих засобів масової інформації, ця організація видає журнал Новини Батьківщини.

Помічник слуги народу Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові 04

Дмитро Ніконов — генеральний директор компанії "Автоентерпрайз" і помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького. Фірма Ніконова займається імпортом електромобілів, їхнім прокатом, встановленням зарядних станцій, а також є власником сервісу "Еко-таксі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Зелена сцикля дістала пістолета і почала стріляти по людях. От що я зрозуміла.
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21.06.2021 16:23
+27
не могу представить что бы человек в ответ на просьбу отъехать сразу накинулся с кулаками . скорее всего это была не просьба а борзый наезд в стиле " эй ты быдло ну ка быстренько освободил место для помощника депутата " Помощник "слуги народа" Куницкого бизнесмен Никонов в ходе конфликта на парковке в Харькове выстрелил в мужчину: говорит, что это была самозащита - Цензор.НЕТ 2286
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21.06.2021 16:25
+19
Помнится, когда такая "звычайная бытовуха" приключилась с депутатом от БПП, зебилы тут на гавно исходили от классовой ненависти психбольных к санитарам😄
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21.06.2021 16:31
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Ты видео смотрел? То чмо достало травмат, проверило готовность, подошло сзади, пнуло сзади, получило в голову и начало "самообороняться".
Этот вышкребок, учитывая что оно помощник депутата, работает в конторе по реализации электромобилей, слегка берега потерял.
И это чмо сознательно шло на конфликт в расчете, что травмат все порешает.
Хреново что наткнулся на того, кого выстрел остановил. У другого валялось бы это нечто с проломленным черепом и живое в лучшем случае.
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21.06.2021 21:22 Відповісти
Если человек больной, у него тромб в мозгу или он упал бы и проломил себе череп ? Кто дал право ушлепку распускать руки ?
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21.06.2021 18:55 Відповісти
Слушай такой старый анекдот-притчу. У толстяка спрашивают почему он и остальные тучные люди такие добрые и вежливые Он отвечает: это потому, что мы не умеем быстро бегать...
Если человек физически болен, то проблемы во-первых он будет избегать, во-вторых не будет их провоцировать(риск оказаться головой на бордюре)
Пострадавшему дало право распустить руки пинок в спину от того, кто согласно твоему бреду может оказаться с вавкой в голове(хотя это уже очевидно), но с верой в травмат.
Еще раз повторяю: это чмо должно было бы с проломленной головой валяться на асфальте.
Это было бы справедливо
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21.06.2021 21:49 Відповісти
Что справедливого в том, что ты будеш сидеть 10 лет, изза какого то идиота, с оторым можно было сгладить конфликт на начальной стадии, просто не посылая его и не распуская руки ? Или пнув/толкнув его если он к тебе полез ?
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21.06.2021 21:54 Відповісти
Совсем другое дело было бы, если бы шлепер достал волыну, постучал ей в окно ауди, а потом выстрелил в водителя ауди, тогда удар в голову и попытка отобрать пистолет - были бы самообороной водителя ауди
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21.06.2021 19:01 Відповісти
Самооборона, это когда человек не ищет неприятности и ведет себя не агрессивно, уходя от физического контакта и только в крайнем случае, когда нет другого выхода, применяет оружие.
В этой же ситуации все наоборот. Этот олень, зная, что у него в сумке, взяв с собой пистолет, сознательно шел на конфликт, спровоцировал его и получил в морду! Интересно мнение наших правоохренителей, что выдавая разрешение, тоже считают такое поведение депутата самообороной?
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22.06.2021 10:12 Відповісти
точно . желания спровоцировать конфликт не имел . к водителю Ауди подошел что бы узнать как пройти в библиотеку . а руку держал в сумке потому что холодно было и он ее там грел . после из предмета для отстрела боеприпасов не летального действия, визуально похожего на пистолет сделал выстрел предметами похожими на резиновые пули в результате чего оппонент получил повреждение похожее на рану
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21.06.2021 18:34 Відповісти
Если бы он увалил опонента в голову как Тайсон, а тот упал башкой об тротуарную бровку и умер - было бы лучше ?
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21.06.2021 18:44 Відповісти
а так получилось распрекрасно . помощника слуги народа естественно отмажут . он неприкасаемый . раз дали пистолет значит может стрелять . а у мужика будут проблемы с ногой потому как ********* перебил ему сухожилье

опупевшие слуги и их помощники края потеряли . попросил убрать машину . человек отказался . все . развернулся и пошел нах . нет оно вспомнило про пистолет и пошло права качать
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21.06.2021 20:03 Відповісти
Че ща хрень ты несеш ? У меня например ружье помповое в машине лежит, и че ? Попробуеш меня ударить ? Нельзя быть быдлом, если ты быдло - сам виноват в своих проблемах. Неважео кто фигурант. Вне зависимости от политики, должности и ксивы.
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21.06.2021 21:12 Відповісти
это ты хрень несешь . и если ты будешь своим ружьем хвастаться и права качать то будь готов когда нибудь за это огрести . и может так сложиться что дотянуться до него ты не успеешь

а на счет нельзя быть быдлом я с тобой полностью согласен . только ты видео со стоянки посмотри еще раз и уясни кто в данной ситуации быдло . тот кто стоит никого не трогает или тот кто лезет разбираться с пистолетом в сумке
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21.06.2021 21:25 Відповісти
Мне не нужно ничем хвастаться. Ты просто имей ввиду - что у любого дядьки вокруг тебя, может быть очень серьезный аргумент в споре, в любой момент твоей жизни. И руки/нож/пестик - держи при себе.
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21.06.2021 21:31 Відповісти
ну я тебе выше ответил . повторяться не буду
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21.06.2021 21:34 Відповісти
Ну а что с ногой то у тебя? Сухожилие цело?
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22.06.2021 12:41 Відповісти
у меня ? Помічник "слуги народу" Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові - Цензор.НЕТ 2219 ты вообще о чем ?
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22.06.2021 13:10 Відповісти
раз ты ее употребляешь, чего бы тебе ее не нести? )))
Хрень в смысле. Тот вышкребок ведь мог как ты на предупреждение-упреждение сработать )))
Так, мол и так," у меня в машине лежит травмат.(ну как у тебя помповое ружжо) Не будете ли вы так любезны, переставить свое средство переноса дупы из точки "А" в точку "Б"?
Мне, например, совершенно пох что у тебя лежит в машине. Будешь ********** ударить попробую.
И че?
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21.06.2021 21:38 Відповісти
На видео есть звук, разговор предшествовпвший конфликту ? Ты ты сейчас несеш хрень, которую тебе голоса в твоей голове подсказаои ? Ну и кто тут херню несет ? А ?
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21.06.2021 21:42 Відповісти
Слушай сюда, мент. Я понимаю что у вас с правописанием проблемы. Но пройди маленький ликбез. Согласно правилам русского языка(раз уж мы его здесь используем) в глаголах(это такое слово, обозначающее действие, отвечающее на вопрос "что делаешЬ?" настоящего ичастично будущего времени) в конце глухих шипящих ставится мягкий знак. На пример: несешЬ, знаешЬ, дрочишЬ.
Исключение составляют звонкие шипящие. На пример: "Уж за муж невтерпеж"
Учись, мент, и будешЬ таким как я
)))
А пока иди подрочи )))
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21.06.2021 22:09 Відповісти
Да, я не досказал. Мне пох что у тебя в багажнике если будешь **********.
И че? Что предпочтешЬ Греющюю мысль что у тебя в багажнике помповое ружжо, или его извлечение с неизвестным для тебя финалом?
Отвечать не обязательно.
Обязательно думать. Если конечно есть чем.
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21.06.2021 22:13 Відповісти
Не гони пургу, я просто плюну в лицо, а ты думай дальше - туберкулезом, короновирусом или просто насморком. В любом случае - потратиш время, деньги и нервы.
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21.06.2021 22:17 Відповісти
На кого, на тебя, ********, тратить деньги и нервы.
Не до *** ли ты себе важности отмерило? )))
Набери в рот говна и плюнь мне в лицо при случае, придурок )))
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21.06.2021 22:24 Відповісти
Ты дурачек на свои анализы деньги потратиш. Потому что очко зарипит от того что тебе чужие сопли по хрюкалу размазали. Будеш лежать стучать коленями в кровати и думать "почему он так сделал"
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21.06.2021 22:28 Відповісти
Завали свое *****, вышкребок, и просто иди на *** *******.
Ето все что я хочу тебе передать и думаю о тебе
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21.06.2021 23:13 Відповісти
Во первых, я не мент. А скорее наоборот. Во вторых - ты хамиш и мне насрать на правописание. Если ты читаш и понимаш что я написал - замаж хлебало и иди работать учителем русского языка в школу...хотя о чем это я... такой как ты ушлепок, меня так писать и научил. Давай вобщем, до свидания.
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21.06.2021 22:15 Відповісти
Че, скисло, недоразумение? )))
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21.06.2021 22:25 Відповісти
ключевой момент - "руки распустил"
мог бы тоже вербально наехать в ответ но распускать руки и инициировать физический контакт нельзя - за это полагается пуля
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21.06.2021 18:06 Відповісти
то есть вы призываете распускать руки? отвечать на силу силой? ну собсна он так и поступил - показал травмат. Зря водилу на ауди это не остановило. Ой, зря.
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21.06.2021 23:05 Відповісти
не понятно на основынии чего вы сделали такой вывод
я наоборот призываю НЕ распускать руки и уважать личное пространство друг друга.
а за то что показывает без причины оружие должна быть отдельная статья - у нас это brandishing - уголовное преступление
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21.06.2021 23:11 Відповісти
надо в ВР подать закон о строгом контроле рук с их изъятием при несанкционированном применении к людям, имеющим предметы визуально похожие на средства отстрела резиновыми и не только пулями
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22.06.2021 11:14 Відповісти
Вообще то, никак не тянет на самозащиту...
этот ЗЕбил сам начал наезжать на второго водилу,
а после того как тот вышел и отогнал его от машины повернулся спиной
- хорошо видно как ЗЕбил ударил его сзади ногой в голень,
после чего получив по морде, сразу выстрелил из травмата...
То есть, его вообще никто не трогал, а ЗЕбил зная что у него травмат
сам провоцировал драку чтобы применить его...
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21.06.2021 17:29 Відповісти
За стрельбу Пашинского все кричали разпните его. А теперь слуга слуг стреляет людей... Мусейчук и Панченко с экранов будут требовать посадки?
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21.06.2021 17:36 Відповісти
Если бы он стрелял из рогатки, то это ещё можно было бы понять, но как понять то, что слуги народа запрещают народу защищаться с помощью оружия, а стойко терпеть избиения и увечья, а сами же бойко выхватывают пистолеты???
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21.06.2021 17:45 Відповісти
Или слуги народа к народу не относятся?
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21.06.2021 17:49 Відповісти
100 % шо кричав Стерненко на нари .
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21.06.2021 17:46 Відповісти
гнида зеленский и его отбросы ...
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21.06.2021 17:48 Відповісти
Вот как решаются в цивилизованном мире вопросы самозащиты граждан и наступает порядок!

"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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21.06.2021 17:59 Відповісти
Куницький - типовий зелений "слуга"...Громадянин України і Ізраєлю,єврей,екс блогер з псевдо "Саньок"...Багато роликів записав безпосередньо з Ізраєлю на івриті,відзначався наглістю і хамством з копами на межі фолу...Ніби і захищав водіів,але це не завадило йому вже нардепом проголосувати за новий аваковський закон з драконівськими штрафами...Рідкісне лайно,лицемірне і хитре...зрештою як і більшість "слуг"...Якими тоді в такого можуть бути помічники?Будуть і далі стріляти,приклад Пашинського надихає...
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21.06.2021 18:02 Відповісти
ПОХОЖИЙ НА БАНДИТА ВДАРИВ НОГОЮ ЧОЛОВІКА ІЗ ЗАДУ, І ПОЛУЧИВ У ПОГАНЕ РИЛО, ЗНАЮЧИ ПРО ЗЕЛЕНИЙ ЗАХИСТ ПОЧАВ СТРІЛЯТИ ,
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21.06.2021 21:44 Відповісти
Почитав тут коменти і вирішив свої п'ять копійок вставити .До чого тут партійна належність коли за кермом хамло ? Подивіться відео - бугай вирішив ботана поставити на місце отримав у відповідь і обіс#ався , пальчик заболів ! Від чого вас тут ковбасить - що зелепупок поставив бидлоту на місце ? Правильно зробив ! Хоч щось у житті таки правильно ! Згадайте які коменти були як таке саме хамло підсрачників накидало за зауваження про паркування на газоні і як тоді ви шуміли що "безвольний" це пробачив .
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21.06.2021 18:11 Відповісти
То чмо само дістало травмат, перевірило його на зарядженість штовхнуло потерпілого, отримало в пику, стрільнуло з травмата.
Тобто це чмо свідомо шло на те, щоб застосувати травматичну зброю
Шкода, що у потерпілого не було при собі летальної зброї
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21.06.2021 18:32 Відповісти
почему? вы случайно не этот самый потерпевший? он первым ударил, первым спровоцировал драку. Не остановился при угрозе применения оружия. Что еще в таком случае делать? травмат применен абсолютно адекватно.

А учитывая что вы еще мечтаете о применении к нему огнестрельного - тем более. Дебилов надо учить.
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21.06.2021 22:54 Відповісти
Уважно подівіться відео, той хто стріляв перший вдарив ногою, рух видно, й тільки потім водій Ауді почав бити у відповідь.
Сміливий з пістолетом проти неозброєного.... гадає у нього стрільнути не можуть... ню... ню...
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21.06.2021 18:54 Відповісти
а на опросе потерпевший признается что ударил первым и спровоцировал конфликт именно он.
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21.06.2021 22:52 Відповісти
Й даремно. Тупонув він.
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22.06.2021 00:53 Відповісти
какое интерестное словосочетание
помощник слуги народа бизнесмен
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21.06.2021 18:13 Відповісти
как бы и что?
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21.06.2021 22:52 Відповісти
Слуги настолько охамели, что уже не сдерживаются и опускают нарид открыто, не боясь падения рейтингов. Хотя, правильно делают, у нарида все равно виноват Порошенко.
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21.06.2021 18:17 Відповісти
Правильно сделал. Как еще нужно останавлмвать гопоту? Они паркуются на местах для инвалидов, электро заправок...
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21.06.2021 18:55 Відповісти
Фотографируй нарушение и отправляй на 102. Им прилетает штраф, тебе подяка.
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22.06.2021 10:15 Відповісти
какая дикость...
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21.06.2021 19:09 Відповісти
пидоросня голимая. пистолеты, пудеметы, танки....
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21.06.2021 20:06 Відповісти
1. Суть аваковской "реформы" полиции как нельзя лучше характеризует фраза "полицейского" : " А вы к какой категории граждан относитесь ? ".
2. Как участникам, так и наблюдателям даного сюжета, как и всем нам, людям, пожалуй, не повредил бы просмотр фильма "ДИКИЕ ИСТОРИИ" Дамиана Шифрона.
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21.06.2021 20:08 Відповісти
"Он (Никонов. - ред.) обошел машину, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать. Я начал на него наступать, он достал пистолет, зарядил - получил в голову.Источник: https://censor.net/ru/n3272597 Я думаю в подобной ситуации нормально было бы отступить при виде пистолета. Предмет конфликта выеденного яйца не стоит! Дебилы, одним словом.
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21.06.2021 21:18 Відповісти
Быку поранили копыто, ужасная трагедия. А ведь рикошет нормальной пули от бетона бывает такой, что быку отрывает яйца и даже череп пробивает
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22.06.2021 01:01 Відповісти
ну хоть не в глаз....
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21.06.2021 21:47 Відповісти
Если за применение оружия в таком случае накажут - нет в Украине справедливости и защитить себя невозможно..

Напал первым, ударил в голову, предупреждение о применении травмата проигнорировали и снова ударил в голову. Капец.
Что еще нужно для применения травмата? чтобы полчерепушки снесли?
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21.06.2021 22:51 Відповісти
Если не отберут пистолет у неадеквата - вот, что означает отсутствие справедливости.
Имея пистолет, депутатик так подкатывает нагло к тебе и требует!, с оскорблениями и пиная ногами твою машину, чтобы ты переставил свое авто на свободное место, которое, кстати, я там и не вижу. В морду получил депутат за свое поведение вполне справедливо, как по мне.
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22.06.2021 10:00 Відповісти
куницин козел
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21.06.2021 22:52 Відповісти
Депутат от «Слуги народа» Александр Качура.... вместе с олигархом росиянином Новинским митинговали в поддержку Московского патриархата.

Об этом передает Религиозная правда.



На митинге присутствовал также нардеп, диакон и спонсор УПЦ МП Вадим Новинский. «Слуга» Александр Качура был спикером на этом митинге вместе с Новинским.

Напомним, в феврале Александр Качура и Вадим Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде - «За конфессиональный мир в Украине».

====== https://religionpravda.com.ua/?p=70503

Помічник "слуги народу" Куницького бізнесмен Ніконов під час конфлікту на парковці в Харкові вистрілив у чоловіка: каже, що це був самозахист - Цензор.НЕТ 4074
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21.06.2021 23:30 Відповісти
Блин, сколько этих слуг, сколько депутатов, а у них сколько ещё "помощников" и все они сидят на шеях нашего народа, просто УЖАС!!! Вот куда и на кого идут наши деньги, "бедные" депутаты, как они перетруждаются от безделия, а также их помощнички. Сколько дармоедов мы кормим, а сами живём в нищете, вернее - выживаем!!!
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21.06.2021 23:55 Відповісти
Не фанат зеленых, и не их избиратель принципиально, но в данном случае бычье завалено абсолютно справедливо.
Потому что:
- бычье заехало на заправку электроавто на своем бензиновом и незаконно там остановилось (это административное нарушение)
- бычье начало применять физическую силу и кулаки, при этом то, что его якобы "оскорбили", вообще не имеет никакого значения - тебя оскорбили - иди в полицию и суд
- бычье не остановилось после предупредительного выстрела, вообще нечего обсуждать, при нормальных судьях после предупредительного стрелять не только можно но и нужно, не в асфальт перед собой, а непосредственно в силуэт нападающего. Претензии могут быть только к head shoot и то, в зависимости от развития ситуации.
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22.06.2021 00:47 Відповісти
В чем фундамент подобных конфликтов?
Была стоянка на которую все желающие ставили машины
Приходит "Автоентерпрайз" и говорит: "Идите все нах ..., теперь тут будет наша электрозаправка".

"Автоентерпрайз" не создает электрозаправочные станции, т.к. это долго и дорого. Они на существующих парковках вкапывают столбик со станцией, подводят электричество, нарисовали две полоски и ... Вуаля! Бизнес готов.
И как на это должны реагировать люди, которые годами там парковались?
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22.06.2021 10:13 Відповісти
Як писав класик: "А половина депутатів, шо сидять в сесійному залі, прийшли сюди з тюрми, а ще по другій половині тюрма плаче…"
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22.06.2021 10:27 Відповісти
Неважливо помічнік він чи ні... Перший вдарив його водій Ауді, тому вважаю що зброю для самозахисту він мав право застосувати
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22.06.2021 10:53 Відповісти
Тоесть если кто то не уезжает за заправке надо в его стрелять?
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22.06.2021 12:05 Відповісти
Так вали цука всех .. в магазине без очереди. в АТБ . в авто что место не уступили.. в метро..Дрыщара куев всегда будет стрелять ..на больше оно не способно....
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22.06.2021 12:43 Відповісти
Важко зрозуміти хто правий , а хто лівий 😀
але знаю одне , що ,, слуг уродів " пора ставити в стойло із якого вони вилізли !
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22.06.2021 13:39 Відповісти
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