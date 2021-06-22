Помічник "слуги народу" Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького бізнесмен із Харкова Дмитро Ніконов вистрілив із травматичного пістолета в чоловікова під час конфлікту на парковці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в обласній поліції.
Інцидент стався ввечері 19 червня. Між двома чоловіками стався конфлікт через паркувальне місце на парковці на вул. Новоолександрівській, 54а.
Як встановили правоохоронці, під час з'ясування відносин один з них вистрілив із травматичного пістолета у бік іншого. Потерпілий Андросов, 1979 року народження, після цього зателефонував у поліцію, з пораненням стопи він був доставлений до лікарні.
Провадження зареєстрували за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу). Максимальне покарання передбачає до двох років позбавлення волі.
Як заявляє сам Ніконов, він дістав пістолет і вистрілив, нібито щоб зупинити напад на нього. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фрагмент відео інциденту з камер спостереження і виклав свою версію подій.
За його словами, він попросив водія автомобіля Audi від'їхати від зарядної станції і переставити авто на інше вільне місце, але той нібито першим виявив фізичну агресію.
"Водій "Ауді" вискочив з машини і вдарив мене ліктем, при цьому ставши на мою ногу, не давши мені зробити крок назад. Я відштовхнувся від нього, і він продовжив напад - завдав мені удару у скроню кулаком. Я в цілях самооборони і недопущення подальшого замаху на своє життя і здоров'я дістав із сумки травматичний пістолет, при цьому двічі попереджаючи нападника про те, що в разі продовження його нападу, буду змушений застосувати його для самозахисту", - пояснив Ніконов.
З розповіді підприємця слідує, що він двічі здійснив попереджувальний постріл у землю (на відео Ніконов говорить про три постріли), друга куля влучила в ногу іншого учасника конфлікту.
"Але нападник, намагаючись знову завдати ударів, зблизився знову на відстань удару й отримав рикошет у палець на нозі ... Це мінімальне ушкодження зупиняє напад", - зазначив бізнесмен.
Травмований у результаті пострілу чоловік під запис, оприлюднений Антикорупційним блоком учасників АТО, підтвердив, що не хотів переставляти машину. При цьому він стверджує, що Ніконов почав його ображати. Учасник конфлікту підтвердив, що вдарив за це Ніконова в голову.
Він пояснив, що намагався вибити пістолет з рук Ніконова, але це йому не вдалося, після чого той почав стріляти і поранив його.
"Він [Ніконов] обійшов машину, підійшов до моїх водійських дверей і почав на мене нападати. Я почав на нього наступати, він дістав пістолет, зарядив - отримав у голову. Боячись за своє життя, я вдарив, бо думав, що він зараз застосує пістолет. Гадаю, зараз впаде і, може, "протверезіє" людина. І він тоді почав стріляти. Перший раз він промахнувся, друга куля влучила в ногу", - розповів чоловік.
Ніконов підтвердив, що травматична зброя належить йому. Як пише "НВ", за даними ГО Антикорупційний блок учасників АТО, дозвіл на травматичну зброю він оформив як журналіст ТОВ Громадська преса України. Відповідно до реєстру друкованих засобів масової інформації, ця організація видає журнал Новини Батьківщини.
Дмитро Ніконов — генеральний директор компанії "Автоентерпрайз" і помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького. Фірма Ніконова займається імпортом електромобілів, їхнім прокатом, встановленням зарядних станцій, а також є власником сервісу "Еко-таксі".
Будь ласка, зачекайте...
Этот вышкребок, учитывая что оно помощник депутата, работает в конторе по реализации электромобилей, слегка берега потерял.
И это чмо сознательно шло на конфликт в расчете, что травмат все порешает.
Хреново что наткнулся на того, кого выстрел остановил. У другого валялось бы это нечто с проломленным черепом и живое в лучшем случае.
Если человек физически болен, то проблемы во-первых он будет избегать, во-вторых не будет их провоцировать(риск оказаться головой на бордюре)
Пострадавшему дало право распустить руки пинок в спину от того, кто согласно твоему бреду может оказаться с вавкой в голове(хотя это уже очевидно), но с верой в травмат.
Еще раз повторяю: это чмо должно было бы с проломленной головой валяться на асфальте.
Это было бы справедливо
В этой же ситуации все наоборот. Этот олень, зная, что у него в сумке, взяв с собой пистолет, сознательно шел на конфликт, спровоцировал его и получил в морду! Интересно мнение наших правоохренителей, что выдавая разрешение, тоже считают такое поведение депутата самообороной?
опупевшие слуги и их помощники края потеряли . попросил убрать машину . человек отказался . все . развернулся и пошел нах . нет оно вспомнило про пистолет и пошло права качать
а на счет нельзя быть быдлом я с тобой полностью согласен . только ты видео со стоянки посмотри еще раз и уясни кто в данной ситуации быдло . тот кто стоит никого не трогает или тот кто лезет разбираться с пистолетом в сумке
Хрень в смысле. Тот вышкребок ведь мог как ты на предупреждение-упреждение сработать )))
Так, мол и так," у меня в машине лежит травмат.(ну как у тебя помповое ружжо) Не будете ли вы так любезны, переставить свое средство переноса дупы из точки "А" в точку "Б"?
Мне, например, совершенно пох что у тебя лежит в машине. Будешь ********** ударить попробую.
И че?
Исключение составляют звонкие шипящие. На пример: "Уж за муж невтерпеж"
Учись, мент, и будешЬ таким как я
)))
А пока иди подрочи )))
И че? Что предпочтешЬ Греющюю мысль что у тебя в багажнике помповое ружжо, или его извлечение с неизвестным для тебя финалом?
Отвечать не обязательно.
Обязательно думать. Если конечно есть чем.
Не до *** ли ты себе важности отмерило? )))
Набери в рот говна и плюнь мне в лицо при случае, придурок )))
Ето все что я хочу тебе передать и думаю о тебе
мог бы тоже вербально наехать в ответ но распускать руки и инициировать физический контакт нельзя - за это полагается пуля
я наоборот призываю НЕ распускать руки и уважать личное пространство друг друга.
а за то что показывает без причины оружие должна быть отдельная статья - у нас это brandishing - уголовное преступление
этот ЗЕбил сам начал наезжать на второго водилу,
а после того как тот вышел и отогнал его от машины повернулся спиной
- хорошо видно как ЗЕбил ударил его сзади ногой в голень,
после чего получив по морде, сразу выстрелил из травмата...
То есть, его вообще никто не трогал, а ЗЕбил зная что у него травмат
сам провоцировал драку чтобы применить его...
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Тобто це чмо свідомо шло на те, щоб застосувати травматичну зброю
Шкода, що у потерпілого не було при собі летальної зброї
А учитывая что вы еще мечтаете о применении к нему огнестрельного - тем более. Дебилов надо учить.
Сміливий з пістолетом проти неозброєного.... гадає у нього стрільнути не можуть... ню... ню...
помощник слуги народа бизнесмен
2. Как участникам, так и наблюдателям даного сюжета, как и всем нам, людям, пожалуй, не повредил бы просмотр фильма "ДИКИЕ ИСТОРИИ" Дамиана Шифрона.
Напал первым, ударил в голову, предупреждение о применении травмата проигнорировали и снова ударил в голову. Капец.
Что еще нужно для применения травмата? чтобы полчерепушки снесли?
Имея пистолет, депутатик так подкатывает нагло к тебе и требует!, с оскорблениями и пиная ногами твою машину, чтобы ты переставил свое авто на свободное место, которое, кстати, я там и не вижу. В морду получил депутат за свое поведение вполне справедливо, как по мне.
Об этом передает Религиозная правда.
На митинге присутствовал также нардеп, диакон и спонсор УПЦ МП Вадим Новинский. «Слуга» Александр Качура был спикером на этом митинге вместе с Новинским.
Напомним, в феврале Александр Качура и Вадим Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде - «За конфессиональный мир в Украине».
====== https://religionpravda.com.ua/?p=70503
Потому что:
- бычье заехало на заправку электроавто на своем бензиновом и незаконно там остановилось (это административное нарушение)
- бычье начало применять физическую силу и кулаки, при этом то, что его якобы "оскорбили", вообще не имеет никакого значения - тебя оскорбили - иди в полицию и суд
- бычье не остановилось после предупредительного выстрела, вообще нечего обсуждать, при нормальных судьях после предупредительного стрелять не только можно но и нужно, не в асфальт перед собой, а непосредственно в силуэт нападающего. Претензии могут быть только к head shoot и то, в зависимости от развития ситуации.
Была стоянка на которую все желающие ставили машины
Приходит "Автоентерпрайз" и говорит: "Идите все нах ..., теперь тут будет наша электрозаправка".
"Автоентерпрайз" не создает электрозаправочные станции, т.к. это долго и дорого. Они на существующих парковках вкапывают столбик со станцией, подводят электричество, нарисовали две полоски и ... Вуаля! Бизнес готов.
И как на это должны реагировать люди, которые годами там парковались?
але знаю одне , що ,, слуг уродів " пора ставити в стойло із якого вони вилізли !