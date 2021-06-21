Росія в ПАРЄ вимагає розгляду водопостачання окупованого Криму та санкцій проти кума Путіна Медведчука
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Делегація Російської Федерації вимагає розгляду в Парламентській асамблеї Ради Європи питання про постачання води в окупований Крим і санкції проти народного депутата від "ОПЗЖ", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.
"Письмові листи з вимогою висловити свою позицію з цих питань подав Комітету міністрів Ради Європи глава російської делегації в ПАРЄ, українофоб, єврофоб і антисеміт Петро Толстой", - написав Гончаренко.
За його інформацією, Толстой звинуватив Україну в тому, що перекриття води з Дніпра для Криму - це "колективне покарання кримчан за їхню політичну позицію".
Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
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