Росія в ПАРЄ вимагає розгляду водопостачання окупованого Криму та санкцій проти кума Путіна Медведчука

Делегація Російської Федерації вимагає розгляду в Парламентській асамблеї Ради Європи питання про постачання води в окупований Крим і санкції проти народного депутата від "ОПЗЖ", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Письмові листи з вимогою висловити свою позицію з цих питань подав Комітету міністрів Ради Європи глава російської делегації в ПАРЄ, українофоб, єврофоб і антисеміт Петро Толстой", - написав Гончаренко.

За його інформацією, Толстой звинуватив Україну в тому, що перекриття води з Дніпра для Криму - це "колективне покарання кримчан за їхню політичну позицію".





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Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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