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Росія в ПАРЄ вимагає розгляду водопостачання окупованого Криму та санкцій проти кума Путіна Медведчука

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Росія в ПАРЄ вимагає розгляду водопостачання окупованого Криму та санкцій проти кума Путіна Медведчука

Делегація Російської Федерації вимагає розгляду в Парламентській асамблеї Ради Європи питання про постачання води в окупований Крим і санкції проти народного депутата від "ОПЗЖ", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Письмові листи з вимогою висловити свою позицію з цих питань подав Комітету міністрів Ради Європи глава російської делегації в ПАРЄ, українофоб, єврофоб і антисеміт Петро Толстой", - написав Гончаренко.

За його інформацією, Толстой звинуватив Україну в тому, що перекриття води з Дніпра для Криму - це "колективне покарання кримчан за їхню політичну позицію".

Росія в ПАРЄ вимагає розгляду водопостачання окупованого Криму та санкцій проти кума Путіна Медведчука 01
Росія в ПАРЄ вимагає розгляду водопостачання окупованого Криму та санкцій проти кума Путіна Медведчука 02

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Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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Топ коментарі
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Ну что, ПАСЕ, пустили свинью за стол?
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21.06.2021 16:40
+52
Походу назва зброї "невістка"...Россия в ПАСЕ требует рассмотрения водоснабжения оккупированного Крыма и санкций против кума Путина Медведчука - Цензор.НЕТ 2232
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21.06.2021 16:38
+44
Всё как просили - вода и камни с неба.Россия в ПАСЕ требует рассмотрения водоснабжения оккупированного Крыма и санкций против кума Путина Медведчука - Цензор.НЕТ 2286
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21.06.2021 16:40
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Нужно нам подать иск в Международный суд на кацапо-оккупантов за невыполнение своих обязательств, как оккупанта, по обеспечению захваченных территорий жизненно необходимым снабжением.
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22.06.2021 03:06 Відповісти
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