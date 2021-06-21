"Небесний координатор": На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача

У Київській області тривають зйомки фільму про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в Facebook головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, Володимир Кочетков-Сукач ніколи до цього не служив в армії, але "з перших днів російської агресії поїхав у саме пекло війни".

Разом з однодумцями він створив волонтерську групу Аеророзвідка, яка за допомогою дронів надавала допомогу українським розвідувальним і артилерійським підрозділам. Побратими називали його "очима", а через густу бороду дали позивний "Чубака".

У повідомленні також підкреслюється, що завдяки створеній Володимиром Кочетковим-Сукачем "Аеророзвідці" в дні запеклих боїв за Донецький аеропорт у наших воїнів щодня з’являлися важливі дані про переміщення російських окупаційних підрозділів. Як згадують учасники тих подій, з оточення в районі Донецького аеропорту українські воїни виходили, використовуючи знімки з дронів "Чубаки".

Загинув Володимир Кочетков-Сукач 15 березня 2015 року поблизу Красногорівки Донецької області.

За словами режисера фільму Євгена Ярила, побачити Небесний координатор можна буде вже у серпні. Зйомки картини планують завершити зовсім скоро.