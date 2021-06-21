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"Небесний координатор": На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Київській області тривають зйомки фільму про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в Facebook головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, Володимир Кочетков-Сукач ніколи до цього не служив в армії, але "з перших днів російської агресії поїхав у саме пекло війни".

Разом з однодумцями він створив волонтерську групу Аеророзвідка, яка за допомогою дронів надавала допомогу українським розвідувальним і артилерійським підрозділам. Побратими називали його "очима", а через густу бороду дали позивний "Чубака".

У повідомленні також підкреслюється, що завдяки створеній Володимиром Кочетковим-Сукачем "Аеророзвідці" в дні запеклих боїв за Донецький аеропорт у наших воїнів щодня з’являлися важливі дані про переміщення російських окупаційних підрозділів. Як згадують учасники тих подій, з оточення в районі Донецького аеропорту українські воїни виходили, використовуючи знімки з дронів "Чубаки".

Загинув Володимир Кочетков-Сукач 15 березня 2015 року поблизу Красногорівки Донецької області.

За словами режисера фільму Євгена Ярила, побачити Небесний координатор можна буде вже у серпні. Зйомки картини планують завершити зовсім скоро.

Небесний координатор: На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача 01
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Топ коментарі
+6
Господи, хоть щось путнє знімати почнуть. А то самі квартальні шмарклєвідосіки...
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21.06.2021 17:13
+6



Пухнастий українобот @UaArtem 3 ч

Эпоха "Какая разница".
Вата будет биться в истерике под "Сансару", за немерянные бабки за билеты.
А кто-то будет спать в окопах, чтобы эта вата жила в мирном городе.
Мы давно уже живём в двух реальностях!

"Небесний координатор": На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача - Цензор.НЕТ 7928
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21.06.2021 17:28
+5
Потому что все года Независимости армию кромсали по живому. Вы знаете сколько гарнизонов было превращено фактически в Чернобыль, сколько молодых офицеров без пенсии по сокращению и расформированию частей ушли без профессии на вольные хлеба в период бесконечного кризиса? Вы знаете что только пару лет назад высший офицерский состав совковой формации начал замещаться офицерами, служившими только в Украинской армии? И вот мудрый нарид выбирает говнокомандующего, никогда не служившего в армии. За что с армией 73% избирателей так обошлись?
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21.06.2021 18:16
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Господи, хоть щось путнє знімати почнуть. А то самі квартальні шмарклєвідосіки...
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21.06.2021 17:13 Відповісти
Надеюсь на качественный фильм без претензий на Голливуд.
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21.06.2021 17:28 Відповісти



Пухнастий українобот @UaArtem 3 ч

Эпоха "Какая разница".
Вата будет биться в истерике под "Сансару", за немерянные бабки за билеты.
А кто-то будет спать в окопах, чтобы эта вата жила в мирном городе.
Мы давно уже живём в двух реальностях!

"Небесний координатор": На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача - Цензор.НЕТ 7928
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21.06.2021 17:28 Відповісти
интересно, ЗЕленый клоун и его шапито приедут в Одессу на концерт ватного быдла Басты? ведь они, судя по всему, с одного котла жрут - с кремлевского, иначе бы эту кацапскую Басту хрен бы сюда кто пустил ... Там бы заодно клоун и членом на рояле свою "коронку" сбацал под вопли своего ватноголового стада, которому на все "какаяразница"...
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21.06.2021 19:38 Відповісти
"Никогда не служил в армии"... Интересно, а почему аэроразведкой не занимались Главные Артиллерийские и Разведывательные управления, где стада генералов и полковников? Гроши зароблялы, некогда было? А потом появились энтузиасты, добровольцы, волонтёры
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21.06.2021 17:35 Відповісти
Потому что все года Независимости армию кромсали по живому. Вы знаете сколько гарнизонов было превращено фактически в Чернобыль, сколько молодых офицеров без пенсии по сокращению и расформированию частей ушли без профессии на вольные хлеба в период бесконечного кризиса? Вы знаете что только пару лет назад высший офицерский состав совковой формации начал замещаться офицерами, служившими только в Украинской армии? И вот мудрый нарид выбирает говнокомандующего, никогда не служившего в армии. За что с армией 73% избирателей так обошлись?
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21.06.2021 18:16 Відповісти
Потому что Главнокомандующему надо знать хотя бы азы военного дела. Например чтобы не отводить войска на неподготовленные позиции, на которых нашим парням необходимо было окапываться под огнем. Чтобы он на своей шкуре прочувствовал хотя бы несколько недель прелести окопной жизни. Чтобы не хамил нашим защитникам со своими 42 годами. И чтобы не допускал провала гособоронзаказа.
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21.06.2021 20:47 Відповісти
При правлении банды соевых мародеров только властьимущиме воровать умели все держалось на волонтерах.
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22.06.2021 01:38 Відповісти
Это подразделение хотели по сути расформировать. Чем это закончилось, или закончилось ли?
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21.06.2021 17:45 Відповісти
И погиб при очень странных обстоятельствах, как и другие волонтеры при правлении банды соевых мародеров.
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22.06.2021 01:40 Відповісти
 
 