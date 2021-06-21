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"Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відомого своїми неординарними висловлюваннями народного депутата "Слуги народу" Юрія Камельчука, який раніше називав коронавірусну хворобу COVID-19 і будь-які вакцини від неї "вигадкою", обрано спікером по темі "COVID паспорти та сертифікати" від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Камельчук повідомив у Facebook

"Сьогодні в Страсбурзі мене обрали спікером за тематикою Covid passes and certificates від політичної групи EPP у дебатах на сесії ПАРЄ.

Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, прав людини і можливостями бізнесу, особливо відпочинку, що актуально особливо влітку", - написав він.

Також читайте: "Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук. ВІДЕО

Слуга народу Камельчук, який називав вигадкою COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ 01

У грудні 2020 року Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - "вигадка", як і будь-яка вакцина проти будь-якої хвороби.

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - говорив він.

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Топ коментарі
+45
в "слугах" просто якась кунсткамера уродів.
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21.06.2021 17:35
+20
какой изысканный юмор
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21.06.2021 17:33
+15
а у слуг все так . с коррупцией борются коррупционеры . интересы Украины защищают любители Московии . вот и в данном случае доклад о паспортах вакцинации будет делать человек который в Ковид не верит "Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2601
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21.06.2021 17:38
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какой изысканный юмор
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21.06.2021 17:33 Відповісти
ага..Зелений недоумок буде в ПАСЄ розповідати який він недоумок.
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21.06.2021 18:07 Відповісти
Это не юмор... Это такая страшная и позорная ирония...
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21.06.2021 18:57 Відповісти
в "слугах" просто якась кунсткамера уродів.
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21.06.2021 17:35 Відповісти
Каков поп , таков приход ! Коротышка - членограй подбирает себе подобных
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21.06.2021 18:33 Відповісти
Нічого дивного: вже досить багато відомих приспішників теорії заговору-Ковід 19 на той світ пішли саме від ковіду. "Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 842
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21.06.2021 17:36 Відповісти
Байки із склепу.
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21.06.2021 17:45 Відповісти
"Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7113
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21.06.2021 17:37 Відповісти
Та даже большая поклонница ослобородьба и ручная шавка бабломойского соня кишкина и та возмутилась служками
Журналистка кошкина раскритиковала руководство партии "Слуга народа", которое допустило Камельчука в ПАСЕ.
кошкина резко прокомментировала избрание депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука спикером по теме Covid passes and certificates (ковид-паспорта и сертификаты) от политической группы Европейской народной партии (EPP) в дебатах на сессии ПАСЕ. В своем Телеграм-канале она напомнила, как еще в декабре Камельчук в ТВ-эфирах рассказывал, что "Covid - выдуманная болезнь", а траты на закупки вакцин государством - "западня". "Клоуны скорее закончатся в цирке, чем в "Слуге народа". Там их запас неисчерпаем. Вот, сегодня. Нардеп Юрий Камельчук (есть такой, да) сообщает у себя в "ФБ" об избрании его ы качестве спикера на дебаты на сессии ПАСЕ. Тема дебатов: "Ковид-паспорта и сертификаты". Избирали как представителя от EPP - Европейской народной партии. Роль важная. Статусная. Позиция публичная. Если б не одно "но". Еще в декабре Камельчук в эфирах рассказывал, что "ковид - выдуманная болезнь", а траты на закупки вакцин государством - "западня". Сам он в вакцины, разумеется, не верил. Все это - прямые цитаты", - отметила кошкина. Журнаглистка напомнила, что заявление вызвало скандал, сразу после которого его коллега по "СН" Дмитрий Гурин призвал не обращать внимание на слова Камельчука, "поскольку такого депутата не существует". "Высокие там у них отношения. Созидательные. Думаете, руководство "СН" сделало какие-то выводы? Камельчуку ограничили публичность? Исключили его, от греха подальше, из состава международных парламентских делегаций? Чтоб хоть там что-то не ляпнул. Ха-ха. Как бы ни так! Руководство "СН" занято тем, как стать "секси", а подобная чепуха - тлен. Кушайте теперь, дорогие, не обляпайтесь!" - написала журнаглистка. Более того, кошкина отметила, что Камельчук публично выступает против абортов и легализации проституции, ссылаясь на собственные знания ведических наук. "П. с. Кстати. По поводу "секси". Камельчук выступает за запрет абортов и против легализации проституции. Говорит, что "проституция - раздача своей энергии, особенно иностранцам. Я, с этой точки зрения, скажу, что подобное приводит к уменьшению количества энергии в самой Украине" (цитата - из эфира "Громадського"). Знает он об этом … "из ведических наук". Почему не из календаря майя, стесняюсь спросить. Ааааааааа!!!! Пшонкаголовногомозга. Считаю, если в ПАСЕ будут дебаты по правам женщин, именно Камельчука следует сделать главным

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/231614_1624288225
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21.06.2021 23:29 Відповісти
а у слуг все так . с коррупцией борются коррупционеры . интересы Украины защищают любители Московии . вот и в данном случае доклад о паспортах вакцинации будет делать человек который в Ковид не верит "Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2601
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21.06.2021 17:38 Відповісти
Как-то странно на него действует наклейка "Не будь лосем". Совсем противоположный эффект.
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21.06.2021 17:39 Відповісти
Чому дивуватись? Зелена пошесть.
Під час війни з кацапами "АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки "
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21.06.2021 17:42 Відповісти
Ну так у нас Зе! тіпа юрист і нічо - таку хєрню меле, навіть школярі так не можуть...
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21.06.2021 17:43 Відповісти
вопрос не где этого дебила взяли, а что он делает в ПАСЕ ...
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21.06.2021 17:47 Відповісти
ублюдочный уюблюдок при членограе ...
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21.06.2021 17:52 Відповісти
при другом ублюдочном ублюдке...
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21.06.2021 19:00 Відповісти
А я уже понадеялся шо хоть один здравомыслящий депутанг нашёлся.
Ан нет!
И этот пошёл на поводу секты свидетелей коронавируса.)
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21.06.2021 17:55 Відповісти
кунскамера и шапито
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21.06.2021 17:57 Відповісти
Воно просто заробляє бабоси.
Тіліпаючи своїм поганим язиком, воно займає порожні ніші в головах осіб з альтернативним здоровому глузду мисленням - а в нас таких багато.
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21.06.2021 18:02 Відповісти
велика монофракція, а послати в ПАРЄ нема кого...
Напевне, най би сам зеля доповідав. Або - д'єрмак...
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21.06.2021 18:04 Відповісти
А как вообще этот недоверчивый попал в Европу без прививки? Он же не доверяет ни одной вакцине, следовательно не привит. Шо за нах...???
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21.06.2021 18:05 Відповісти
по дипломатичному паспорту. Така особа перевірці не підлягає.
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21.06.2021 18:26 Відповісти
Зелёное шапито от слуг на марше
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21.06.2021 18:06 Відповісти
Г
И это говорит о том, что даже такой неверующий изменил свое мнение, только и всего...
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21.06.2021 18:16 Відповісти
Думаю, что скоро медики со шприцами наголо, заполненными бесплатной вакциной будут гоняться за нежелающими прививаться. а бесплатные одноразовые маски будут добавляться в аптеках к любой покупке! А может, и просто зашедшим в аптеку!
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21.06.2021 18:22 Відповісти
тысяч 10 долларов дали? ну и бери, бабки при фейкокоболячках и не такие дадут
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21.06.2021 18:25 Відповісти
Брешет как дишит!!! Показательно то, что в команде Зе полно таких уродов!!!Брехуны правят бал в ВР в большинстве совместно с 5-1 колонной ПЛЗЖ, те прямые предатели Украины... Из двух зол лучше уж Порошенко был... Жаль что Смешко не проходной, голосовал быза него теперь..
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21.06.2021 18:28 Відповісти
смешко такая же сепарская дрянь, как и гондон, который его поддерживает, и является (гондон) законсперированным агентом фсб.
Также смешко и его партию активно пиарили телеканалы с орбиты Виктора Медведчука - 112 Украина, ZIK и другие.
https://vybory.24tv.ua/ru/sila-i-chest-istorija-sozdanija-lidery-programma-igorja-smeshko_n1441218

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/4/7220019/ за кого твой "святой" смецко
кто финансировал его
https://antikor.com.ua/articles/312341-odioznyj_regional_i_oligarh_stalo_izvestno_kto_finansiruet_smeshko_-_smi
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21.06.2021 23:21 Відповісти
Канешна видумали , у коллеги на роботи померла мати від того Ковіда которий видумали , и коллега може видумав що мати померла
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21.06.2021 20:34 Відповісти
специалист по плевкам против ветра
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21.06.2021 18:33 Відповісти
Школа арестовича по переобуванию.Он там в зеленых соплях среди своих.
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21.06.2021 18:35 Відповісти
Логично.
А в НАТО надо послать с докладом кого-нить из коммунистов или ОПЗЖ.

Тогда у нас точно все будет хорошо. Время дегенератов бл... "Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3249
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21.06.2021 18:47 Відповісти
Квартал стайл! Смійся, нарід! А мені чогось сумно - як можна було таке лайно понавибирати?
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21.06.2021 19:23 Відповісти
вот, вот для чего депутаты обеспечили себя вакцинацией от пфайзер (сертифицирован в ес), чтобы по всяким пасе ездить и в уши евродепутатам дуть. а остальных украинцев кинули под короновак или ковишилд (не сертифицированы в ес).
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21.06.2021 19:26 Відповісти
Мене такі новини не дивують вже третій рік поспіль - після того, як очільником країни обрали блазня, який називав її повією.
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21.06.2021 19:50 Відповісти
"Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6090
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21.06.2021 20:09 Відповісти
Вколовся бідний тим Пфайзером та поіхав до Страсбургу
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21.06.2021 20:31 Відповісти
предлагаю депутатам вместо ковид паспорта бирку к уху цеплять с номером и весом
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21.06.2021 20:40 Відповісти
власть - идиотов....
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21.06.2021 21:16 Відповісти
Невже порихтували Рудобороду Порожню Голову? - Не вірю!
"Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7427
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21.06.2021 21:36 Відповісти
Камельчук даже среди "Слуг" выделяется высокой неадекватностью.
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21.06.2021 21:54 Відповісти
Верещчук не знає нічого за корупцію,
цей рудий поц - ковід називає вигадкою.
Препіздент плутає множення з додаванням...
Всі, пляха, фахівці зібрались...
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21.06.2021 22:17 Відповісти
А большинство избирателей решили, что именно эти люди являются лучшими представителями населения страны и защитниками их интересов. На кого теперь обижаетесь? " Над кем смеётесь? Над собой смеётесь!" ( Гоголь)
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22.06.2021 01:51 Відповісти
 
 