"Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Відомого своїми неординарними висловлюваннями народного депутата "Слуги народу" Юрія Камельчука, який раніше називав коронавірусну хворобу COVID-19 і будь-які вакцини від неї "вигадкою", обрано спікером по темі "COVID паспорти та сертифікати" від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Камельчук повідомив у Facebook
"Сьогодні в Страсбурзі мене обрали спікером за тематикою Covid passes and certificates від політичної групи EPP у дебатах на сесії ПАРЄ.
Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, прав людини і можливостями бізнесу, особливо відпочинку, що актуально особливо влітку", - написав він.
У грудні 2020 року Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - "вигадка", як і будь-яка вакцина проти будь-якої хвороби.
"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - говорив він.
Будь ласка, зачекайте...
Журналистка кошкина раскритиковала руководство партии "Слуга народа", которое допустило Камельчука в ПАСЕ.
кошкина резко прокомментировала избрание депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука спикером по теме Covid passes and certificates (ковид-паспорта и сертификаты) от политической группы Европейской народной партии (EPP) в дебатах на сессии ПАСЕ. В своем Телеграм-канале она напомнила, как еще в декабре Камельчук в ТВ-эфирах рассказывал, что "Covid - выдуманная болезнь", а траты на закупки вакцин государством - "западня". "Клоуны скорее закончатся в цирке, чем в "Слуге народа". Там их запас неисчерпаем. Вот, сегодня. Нардеп Юрий Камельчук (есть такой, да) сообщает у себя в "ФБ" об избрании его ы качестве спикера на дебаты на сессии ПАСЕ. Тема дебатов: "Ковид-паспорта и сертификаты". Избирали как представителя от EPP - Европейской народной партии. Роль важная. Статусная. Позиция публичная. Если б не одно "но". Еще в декабре Камельчук в эфирах рассказывал, что "ковид - выдуманная болезнь", а траты на закупки вакцин государством - "западня". Сам он в вакцины, разумеется, не верил. Все это - прямые цитаты", - отметила кошкина. Журнаглистка напомнила, что заявление вызвало скандал, сразу после которого его коллега по "СН" Дмитрий Гурин призвал не обращать внимание на слова Камельчука, "поскольку такого депутата не существует". "Высокие там у них отношения. Созидательные. Думаете, руководство "СН" сделало какие-то выводы? Камельчуку ограничили публичность? Исключили его, от греха подальше, из состава международных парламентских делегаций? Чтоб хоть там что-то не ляпнул. Ха-ха. Как бы ни так! Руководство "СН" занято тем, как стать "секси", а подобная чепуха - тлен. Кушайте теперь, дорогие, не обляпайтесь!" - написала журнаглистка. Более того, кошкина отметила, что Камельчук публично выступает против абортов и легализации проституции, ссылаясь на собственные знания ведических наук. "П. с. Кстати. По поводу "секси". Камельчук выступает за запрет абортов и против легализации проституции. Говорит, что "проституция - раздача своей энергии, особенно иностранцам. Я, с этой точки зрения, скажу, что подобное приводит к уменьшению количества энергии в самой Украине" (цитата - из эфира "Громадського"). Знает он об этом … "из ведических наук". Почему не из календаря майя, стесняюсь спросить. Ааааааааа!!!! Пшонкаголовногомозга. Считаю, если в ПАСЕ будут дебаты по правам женщин, именно Камельчука следует сделать главным
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/231614_1624288225
Під час війни з кацапами "АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки "
Ан нет!
И этот пошёл на поводу секты свидетелей коронавируса.)
Тіліпаючи своїм поганим язиком, воно займає порожні ніші в головах осіб з альтернативним здоровому глузду мисленням - а в нас таких багато.
Напевне, най би сам зеля доповідав. Або - д'єрмак...
И это говорит о том, что даже такой неверующий изменил свое мнение, только и всего...
Также смешко и его партию активно пиарили телеканалы с орбиты Виктора Медведчука - 112 Украина, ZIK и другие.
https://vybory.24tv.ua/ru/sila-i-chest-istorija-sozdanija-lidery-programma-igorja-smeshko_n1441218
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/4/7220019/ за кого твой "святой" смецко
кто финансировал его
https://antikor.com.ua/articles/312341-odioznyj_regional_i_oligarh_stalo_izvestno_kto_finansiruet_smeshko_-_smi
А в НАТО надо послать с докладом кого-нить из коммунистов или ОПЗЖ.
Тогда у нас точно все будет хорошо. Время дегенератов бл...
цей рудий поц - ковід називає вигадкою.
Препіздент плутає множення з додаванням...
Всі, пляха, фахівці зібрались...