УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14811 відвідувач онлайн
Новини Економіка
6 142 59
Кулеба Дмитро (3205) альтернативна енергетика (151)

Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток

Україна повинна рухатися в напрямку "зеленого" переходу і розвивати поновлювані джерела енергії, незважаючи на значний опір цьому процесу і лобізм виробників нафтогазопродуктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство закордонних справ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час участі у панельній дискусії на тему "Енергетика: яке майбутнє нас очікує?" у рамках Анталійського дипломатичного форуму.

Міністр переконаний, що "зелений" перехід економік є історичною даністю, і хоч виробники нафти та газу намагатимуться зберегти статус-кво, історію неможливо зупинити.

"Для України розвиток альтернативних джерел енергії, особливо відновлюваних, несе велике полегшення та відкриває нові можливості. Ще десять років тому частка сонячної та вітрової генерації в нашій економіці була майже непомітною. Нині це важливий елемент енергобалансу України", - додав він.

Кулеба нагадав, що Євросоюз у своїй енергетичній стратегії визначив Україну пріоритетним партнером у постачанні "зеленого" водню на ринок ЄС і запевнив, що Україна цілеспрямовано працює над підготовкою до його експорту.

Як повідомлялося, акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - запровадження акцизного збору, що є порушенням гарантій держави перед інвесторами.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує своїх зобов'язань із виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

В кінці 2020 канадська компанія TIU Canada подала в суд на Нікопольський завод феросплавів, що перебуває у власності олігарха Ігоря Коломойського, через незаконне відключення сонячної електростанції від мережі. При цьому в травні цього року компанія подала заяву про відвід трьох суддів Північно апеляційного господарського суду, призначених для розгляду справи, оскільки вони раніше були помічені у відстоюванні інтересів олігарха у справі проти державного Приватбанку.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, окрім іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Самое важное для конечного потребителя, это ЦЕНА. По 5-7 грн за киловатт боюсь электричество никому не надо, особенно при собственных работающих АЭС. Даже нынешние ахметовские 1.68 это перебор, надо снижать
показати весь коментар
21.06.2021 18:28
+10
Ну отчего же? Ахметов очень даже - за зеленую энергетику, ведь, чем больше у нас солнечных электростанций, тем большая доля в производстве э/э ТЭС Ахметова. Ибо эти зеленые эл станции выжимают с рынка атомные станции, но при этом работают только несколько часов в сутки и чтобы выровнять баланс производства э/э - "приходится" использовать ТЭСы ахметова. Так что - он очень даже - за
показати весь коментар
21.06.2021 18:36
+9
Пытаются придумать оправдание дерибану из бюджета под названием "зелёный тариф"
показати весь коментар
21.06.2021 19:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самое важное для конечного потребителя, это ЦЕНА. По 5-7 грн за киловатт боюсь электричество никому не надо, особенно при собственных работающих АЭС. Даже нынешние ахметовские 1.68 это перебор, надо снижать
показати весь коментар
21.06.2021 18:28 Відповісти
При работающих - да. Но уже думают над этим...
показати весь коментар
21.06.2021 18:30 Відповісти
В село езжай и топи дровами, на халяву хочешь удобства городские?
показати весь коментар
21.06.2021 19:26 Відповісти
у тебя наверное и пруфы есть, и расчеты, что 1,68 это перебор? Я же не думаю что ты просто как обычный черт забалаболил.
И и за какие кВт ты платишь 5-7 гривен? Я ведь уверен, что эти цифры не плод твоего больного воображения.
показати весь коментар
21.06.2021 20:22 Відповісти
Беня пытается остановить развитие "зеленой" энергетики в Украине. Так точнее. Производители нефтегазопродуктов пытаются остановить развитие "зеленой" энергетики в Украине, - МИД - Цензор.НЕТ 3903
Производители нефтегазопродуктов пытаются остановить развитие "зеленой" энергетики в Украине, - МИД - Цензор.НЕТ 9901
показати весь коментар
21.06.2021 18:30 Відповісти
Новость нужно назвать иначе: в Украине олигархи владеющие нефтегазопродуктами пытаются помешать олигархам владеющих "зеленой" энергетикой. Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 7489
показати весь коментар
21.06.2021 23:37 Відповісти
Ну отчего же? Ахметов очень даже - за зеленую энергетику, ведь, чем больше у нас солнечных электростанций, тем большая доля в производстве э/э ТЭС Ахметова. Ибо эти зеленые эл станции выжимают с рынка атомные станции, но при этом работают только несколько часов в сутки и чтобы выровнять баланс производства э/э - "приходится" использовать ТЭСы ахметова. Так что - он очень даже - за
показати весь коментар
21.06.2021 18:36 Відповісти
Так Ахметов и занимается зеленой энергетикой.
показати весь коментар
21.06.2021 18:43 Відповісти
Ахметов занимается в основном ветром, он не делает такого разбаланса в системе
показати весь коментар
21.06.2021 18:52 Відповісти
Его доля мала, около 15%.
показати весь коментар
21.06.2021 18:52 Відповісти
Тоже правда + "зелёный тариф" за счёт бюджета
показати весь коментар
21.06.2021 19:53 Відповісти
Это проблема солнечных станций, они выжимают, или власти? В нормальных странах угольная промышленность наоборот от СЭС банкротится.
показати весь коментар
21.06.2021 20:24 Відповісти
"В нормальных странах угольная промышленность наоборот от СЭС банкротится." - Это где такая страна, чтоб при "чесной" конкуренции (без дотаций) СЭС обанкротила уголь?
показати весь коментар
22.06.2021 12:23 Відповісти
США
показати весь коментар
22.06.2021 21:21 Відповісти
Там также лоббируют зел .нерг. Но даже это не помогает избавится от угля.
Никакой "чесной" конкуренции и в помине нет.

"Интересно, что использовать уголь на электростанциях запрещают законы многих штатов, точнее - там ужесточают правила, стимулируя снижение углеродного следа генерирующих мощностей. При этом, как отмечают в Управлении энергетической информации США, доля угля в производстве электроэнергии вырастет с 20 % в 2020 году до 22 % в 2021 году и до 24 % в 2022 году."
"На снижение затрат, повышение производительности электростанций и ускорение внедрения новых технологий преобразования солнечной энергии выделено почти 128 млн долларов."

Вы пи.дабол.
показати весь коментар
23.06.2021 10:27 Відповісти
как твой словесный понос опровергает тот факт, что в США банкротятся уголеньные станции из-за ВИЭ?
показати весь коментар
27.06.2021 02:11 Відповісти
Пусть зелёной эyергетикой занимаются богатые не воюющие страны. А то есть ведь ещё перспективная термоядерная энергетика. Давайте построим свой токомак, круче чем ITER. Нужно то всего $20 млрд.
показати весь коментар
21.06.2021 18:39 Відповісти
Коммерческий термоядерный реактор, когда заработает, решит проблему энергии навсегда. Но пока все на стадии экспериментов, реакторы пока потребляют больше, чем дают. Хотя, результаты экспериментов обнадеживающие - у китайцев, американцев, что-то было в Южной Корее и Германии. Из запоребрика по этому поводу вестей не читал.
показати весь коментар
21.06.2021 19:15 Відповісти
Є там новини. тільки швидкі протони з відер розлітаються, кочегари не встигають насипати. А так давно вже було б багато у кацапів генераторів Хо(у?)ЯС. З холодом проблем нема, повно. Ядрьоний сін(ій)тез теж є - он хоч би гідролізний спирт і боярка з нього. Тільки ті протони, грець би їх взяв...
показати весь коментар
21.06.2021 19:34 Відповісти
ага, заработает, почти завтра
показати весь коментар
21.06.2021 20:26 Відповісти
Лет через 100 Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 1350
показати весь коментар
21.06.2021 21:56 Відповісти
Задрали цену на зеленый киловатт, а атомная энергетика за них платит, потому что тариф на отпускаемую э/э самый низкий. Также атомная энергетика не приватизирована, закон не позволяет, значить ее надо доить по полной, а потом почему большой долг перед АЭС. Сейчас НАЭК Энергоатом вообще вышел с министерства энергетики и подчиняется кабмину, ну соответственно и охфису, а там шуллера заместители офиса Зеленскага еще похлеще Саши стоматолога.
показати весь коментар
21.06.2021 18:41 Відповісти
В энергетическом кризисе виновата зелёная энергетика.Все знают .Слишком много -8% от всей мощности - папиредники понастроили ветровых и солнечных электростанций. Которым не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . А тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить.
показати весь коментар
21.06.2021 18:42 Відповісти
Пусть строют ветровые и солнечные, но тариф адекватный.
показати весь коментар
21.06.2021 18:44 Відповісти
тариф адекватный./ тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и неизвестно: если не заплатить зелёным инвесторам, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то на сколько гривен и копеек изменится тариф? Он увеличится? Уменьшится? Никто не знает.
показати весь коментар
21.06.2021 19:26 Відповісти
Тариф будет в 10 раз выше .
показати весь коментар
21.06.2021 19:30 Відповісти
Кому потрібна ця "зелена енергетика", яка в рази дорожча за звичайну?!
показати весь коментар
21.06.2021 18:57 Відповісти
Звичайна не вечна. Уголёк уже сильно дотационный, хоть в начале прошлого века про это было смешно подумать, и далi буде.
показати весь коментар
21.06.2021 19:27 Відповісти
А зелена вічна? через 10 років за бюджетні кошти ще будуть ці панелі утилізувати.
показати весь коментар
21.06.2021 19:56 Відповісти
балабол, энергия ВИЭ самая дешёвая в мире. В село езжай и топи дровами, на халяву хочешь удобства городские?
показати весь коментар
21.06.2021 19:31 Відповісти
Взимку від зеленої енергетики толку нуль. Себе забезпечити не може. Літом живе за рахунок традиційної. Зелені потужності ростуть, традиційні не виводяться і які придурки це запустили? І яка від цього користь країні?
показати весь коментар
21.06.2021 19:04 Відповісти
_С чего вы вообще себе решили что это задумано и осуществляется чтобы принести користь країні? Вы очень странный...
показати весь коментар
21.06.2021 19:11 Відповісти
Брихун, даже зимой из владельцев СЭС никто не платит за свет, а получают прибыль. Для этого должно быть не меньше 30 квт мощности. Изучи вопрос сперва.
показати весь коментар
21.06.2021 19:33 Відповісти
Свої казочки розкажеш дітям. Сайт НЕК Укренерго Диспетчерська інформація. Там чітко видно чого варта зимою зелена генерація, а з власників 30 кВт станцій самі використовують свою зелену енергію меньше відсотка. Все на продажу! Причому державі.
показати весь коментар
21.06.2021 22:41 Відповісти
Телепню, ти розуміешь що пишешь? "взимку себе забезпечити не може" . Повторяю для особо одарённых - зимой домохозяйство с СЭС установленной мощностью 30 квт полностью себя обеспечивает с избытком, которое продаёт гарантированному покупателю..
показати весь коментар
21.06.2021 22:58 Відповісти
"гарантированному покупателю" - мечта, а не бизнес.... (да и не бизнес это вовсе, а доильный аппарат для денег).
Хорошо, когда у тебя есть "гарантированный покупатель" с бездонным карманом в виде госбюджета.
"гарантированный покупатель" - каждому бизнесу!
показати весь коментар
22.06.2021 12:27 Відповісти
"чого варта" , "те кто", "та сторона"... лаптєроге, йди у дупу вместе со своими местоименіями
показати весь коментар
21.06.2021 23:05 Відповісти
Ера парових машин скінчилась не тому, що зникло вугілля. Прогрес не зупинити. Але це не заважає декому обкрадати бюджет. Ну, що вибрали - те й маємо.
показати весь коментар
21.06.2021 19:06 Відповісти
Без нефти и газа не будет доступной энергии и продуктов питания . Так называемая зеленая энергетика находиться в стадии развития и не может обеспечить растущие потребности населения . Разрабатывайте водородное топливо и управляемый термоядерный синтез . Это приведет к прорыву на энергитическом рынке , а ветряные генераторы и солнечные элементы не решают вопроса . Тем более автомобили на литиевых батарейках .
показати весь коментар
21.06.2021 19:28 Відповісти
Без паровых машин не будет доступной энергии и продуктов питания . Так называемая углеводородная энергетика находиться в стадии развития и не может обеспечить растущие потребности населения . Разрабатывайте нейтринный синтез . Это приведет к прорыву на энергитическом рынке , а бензиновые и дизельные двигатели не решают вопроса . Тем более все корабли на паровых машинах .
показати весь коментар
21.06.2021 19:36 Відповісти
Разрабатывайте водородное топливо и управляемый термоядерный синтез ./ С управляемым термоядерным синтезом проблем нет. Но что такое водородное топливо и как вы его разрабатываете?
показати весь коментар
21.06.2021 20:11 Відповісти
С управляемым термоядерным синтезом проблем нет - три нобелевки этому господину Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 5991
показати весь коментар
21.06.2021 21:58 Відповісти
Раз вписались, то что вы понимаете под водородным топливом и как вы его разрабатываете? Ивану Петровичу Сидорову интересно: в водороде он кое -что понимает.
показати весь коментар
21.06.2021 22:13 Відповісти
Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 5761 Чего?
показати весь коментар
21.06.2021 23:50 Відповісти
Что тут не понятного? Все просто - сначала с помощью угля получаем электроэнергию. Потом с помощью электролиза получаем водород. Потом сжигаем водород и получаем электроэнергию. Вуаля - ничего сложного, и сколько людей при деле.
Эту схему, еще в прошлом веке, разработали алкоголики. Чем больше пьешь, тем больше зарабатываешь на бутылках.
показати весь коментар
22.06.2021 12:36 Відповісти
Забугорный шутник потребовал от Украины электростанций с термоядерным реактором.Но не сказал какое он требует топливо для реактора: старую добрую смесь дейтерия и трития или лёд./ В Японии в продаже автомобили с водородным двигателем. Одной заправки хватает на пробег в 480 км, а заправка длится 3 минуты. В Украине были свои движки -в Харькове в 70-х работали такси на водороде.Водород предполагалось получать из бурых углей, что дешевле электролиза на 50-75%.
показати весь коментар
22.06.2021 13:23 Відповісти
Хай вийдуть посцяти проти вітру. Так вітрову енергетику точно зупинять. А все через то, що не читали бодай Драйзера, там теж конку хотіли законсервувати на віки вічні. Результат буде такий самий
показати весь коментар
21.06.2021 19:29 Відповісти
Пытаются придумать оправдание дерибану из бюджета под названием "зелёный тариф"
показати весь коментар
21.06.2021 19:52 Відповісти
Идиот. Зарплату ему и иже с ним нужно резко урезать в целях развиия єнергетики
показати весь коментар
21.06.2021 20:03 Відповісти
Кулеба такеж гівно як і його шеф. Зарити падлушу по шию на Майдані, а зверху поставити біотуалет.
показати весь коментар
21.06.2021 20:16 Відповісти
в один "производитель нафтопродуктів" і призвище його Коломойський.
показати весь коментар
21.06.2021 20:18 Відповісти
пусть немцы и американцы пользуются дорогой энергетикой, а мы поскромней, нам бы с голоду не сдохнуть и не забыть кварплату заплатить...
показати весь коментар
21.06.2021 20:37 Відповісти
грибов нажрался?
показати весь коментар
21.06.2021 23:06 Відповісти
За квт* час платят не 5-7 а 1,68 грн. Какая в 1,68 грн заложена стоимость зеленой энергетики власть умалчивает а догадки малоинтересны. Шум вокруг зеленой энергетики подняли Буславец и Шмыгаль чтобы ею прикрыть грабёж и мародёрство Украины Коломойским, Пинчуком и примкнувшим к ним Ахметовым.
показати весь коментар
21.06.2021 22:05 Відповісти
Каким боком "производители нефтегазопродуктов" влияют на рынок ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ???!!!!
У нас что ТЕС работают на газе и мазуте?????
показати весь коментар
21.06.2021 22:09 Відповісти
ТЭЦ работают на газе, не Трипольской ТЭС два газомазутных блока, при низком качестве угля факел подсвечивается газом.
показати весь коментар
21.06.2021 22:34 Відповісти
политика провалена... теперь папин сын полез в энергетику...
показати весь коментар
22.06.2021 07:04 Відповісти
 
 