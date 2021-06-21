Від початку доби на Донбасі - три порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ООС

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

В районі Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Під Гнутовим вівся вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Залізне ворог дистанційно замінував територію мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

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