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Від початку доби на Донбасі - три порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку доби на Донбасі - три порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ООС

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

В районі Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Під Гнутовим вівся вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Залізне ворог дистанційно замінував територію мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

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кацапы пишут минус четверо орков после обеда у них
опять "украинская дрг". но помня что вчера была Троица, думаю таки белочка.
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21.06.2021 18:32 Відповісти
При обстрелах под Донецком погибли четверо военных самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
«Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка.- "Ъ") со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение»,- говорится в сообщении (цитата по «Донецкому агентству новостей»).
Как пояснили в Народной милиции, в 13:30 (совпадает с мск), была обстреляна эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших. В результате погиб один военный ДНР, еще четверо получили ранения. Обстрел велся со стороны Красногоровки из гранатомета СПГ-9. Украинская сторона пока не комментирует инцидент.
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21.06.2021 19:18 Відповісти
Від початку доби на Донбасі - три порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5353
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21.06.2021 18:45 Відповісти
 
 