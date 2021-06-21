Від початку доби на Донбасі - три порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ООС
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Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби тричі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.
В районі Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.
Під Гнутовим вівся вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Залізне ворог дистанційно замінував територію мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
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опять "украинская дрг". но помня что вчера была Троица, думаю таки белочка.
«Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка.- "Ъ") со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение»,- говорится в сообщении (цитата по «Донецкому агентству новостей»).
Как пояснили в Народной милиции, в 13:30 (совпадает с мск), была обстреляна эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших. В результате погиб один военный ДНР, еще четверо получили ранения. Обстрел велся со стороны Красногоровки из гранатомета СПГ-9. Украинская сторона пока не комментирует инцидент.