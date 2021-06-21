Близько 100 кримінальних справ про російську агресію суди розглянуть на цьому тижні

Серед них - зокрема справи, в яких обвинувачені або померли, або були обміняні і перебувають на непідконтрольній території.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Голосіївський райсуд Києва 23 червня збирається розглянути справу колишнього "беркутівця" Олександра Саттарова. За версією слідства, в 2014 році він був учасником "самооборони Криму".

Саттаров був заарештований у грудні 2017 року в Дніпрі. У серпні 2019 року він узяв участь в обміні на українських політв’язнів, яких утримували в Росії.

"Після обміну розгляд справи по суті так і не відбувся. Суд виявив бажання встановити місцезнаходження обвинуваченого і впевнитись, що той справді залишив територію материкової частини України. Для цього колегія суддів надіслала запит до Державної прикордонної служби, але… відповіді не отримали, тож на минулому засіданні 17 травня написали нового листа прикордонникам", - пише "Медійна ініціатива за права людини".

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Тепер Саттарова можуть або оголосити в розшук і призупинити у зв'язку з цим розгляд справи, або розглядати справу заочно.

А у Лисичанському суді на Луганщині призначене засідання у справі бойовика організації "ЛНР" Антона Мордасова. За версією слідства, він у 2014 році брав участь у захопленні будівлі СБУ в Луганську, а пізніше воював у НЗФ "Бетмен".

У 2020 році у соцмережах з’явилася інформація про те, що Мордасов помер, але справу все одно розглядають, оскільки встановити достовірно факт смерті на окупованих територіях немає можливості.

"Наприклад, у Павлоградському суді досі слухається так звана справа кіборгів за обвинуваченням Михайла Толстих "Гіві", який, як ми знаємо, загинув у 2017 році", - зауважили в "Медійній ініціативі за права людини".