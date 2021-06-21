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Одна людина загинула внаслідок пожежі і вибуху в Білогородці під Києвом

Новини Цензор.НЕТ Події

Одна людина загинула внаслідок пожежі і вибуху в Білогородці під Києвом

Тіло загиблого знайшли в одній із квартир. Пожежу вже погасили.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"В одній із квартир ланка ДСНС виявила тіло одного загиблого. Пожежу локалізовано о 16:28, а о 19:03 - ліквідовано", - сказано в повідомленні.

Сільський голова Білогородки Антон Овсієнко повідомив у фейсбуці про створення оперативного штабу, який займається розміщенням жителів горілого будинку. І пообіцяв, що їм нададуть необхідну допомогу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.
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Лентяи покупают квартиру. И тогда им жек во всем виноват. Трудяги строят дом и считают что снег им мер убирать не должен
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21.06.2021 19:52 Відповісти
Посмотрю на тебя когда пенсионером будеш лопату тягать
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21.06.2021 20:09 Відповісти
Не кажи дурниць.
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21.06.2021 20:13 Відповісти
 
 