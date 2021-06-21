УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8749 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України
8 938 46
Велика Британія (3701) ВМС (1184) міжнародна співпраця (56) Міноборони (5323) Одеса (4020)

Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС

Міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Підписання меморандуму відбулося в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER

"Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України", - сказано в повідомленні.

На церемонії підписання Меморандуму були присутні Секретар РНБО України Олексій Данілов, Перший Морський Лорд Великої Британії адмірал Тоні Радакін та Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження

Есмінець HMS DEFENDER прибув до Одеси минулої п’ятниці. Він став уже другим кораблем Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх кількох тижнів, після HMS TRENT.

"Спільні морські проєкти та регулярні візити військових кораблів — свідчення тісних зв’язків між Британією та Україною, партнерства та дружби", - наголосили в Міноборони.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Италия обвинила российских военных, «помогавших» бороться с коронавирусом, в шпионаже и разведке
21 июня в 13:28

В Италии заявили, что т.н. «помощь» российских военных в борьбе с коронавирусом оказалась шпионской операцией.

Издание La Repubblica пишет, что власти Италии установили, что что оказанная российскими военными в прошлом году «помощь» в борьбе с коронавирусной инфекцией была не чем иным, как разведывательной миссией министерства обороны России.

Как следует из материала, опубликованного итальянским изданием, российские военные прибыли в Италию с одной единственной целью - получить разведданные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией.

«Российские военные неожиданно оказались на территории, где размещены по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии. В Брешиа есть база истребителей, бомбоубежища итальянской аэронавтики, а также место дислокации американского ядерного оружия.

Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе, как о самом главном и востребованном оружии - вакцины», пишет издание «La Repubblica».

Напомним, что 15 военно-транспортных самолетов из России прибыли в Италию 22 марта 2020 года. Они были нагружены всяким хламом под видом гуманитарной помощи. Было доставлено 20 автомобилей «для аэрозольной дезинфекции» (а по сути, поливальных машин) и 104 человека персонала, из них всего 35 «медиков», аж 13 переводчиков и целая толпа военных экспертов по биологическому оружию и информационной войне.

Через некоторое время после прибытия в Италию выяснилось, что за «помощь» привезли русские. Правительство Италии предложило «российской гуманитарной миссии» без промедления покинуть Италию, что вызвало бурю негодования в Москве и обвинение в итальянцев в «черной неблагодарности».

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
показати весь коментар
21.06.2021 20:50
+11
Міноборони у ДОЗ2021 не замовило жодного безпілотника «Фурія», який в 2020-му прийнято на озброєння ЗСУ, а розробку баражуючого ********** «Грім» зупинено
показати весь коментар
21.06.2021 21:50
+10
Рік тому ЄС виділив Україні 1,2 млрд. ойро позики для подолання негативних наслідків епідемії. Єдина умова отримання позики - співробітництво з МВФ. Про це писали всі, і Кулеба у тому числі. Цього твіту вже немає. Грошей теж.
показати весь коментар
21.06.2021 21:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Италия обвинила российских военных, «помогавших» бороться с коронавирусом, в шпионаже и разведке
21 июня в 13:28

В Италии заявили, что т.н. «помощь» российских военных в борьбе с коронавирусом оказалась шпионской операцией.

Издание La Repubblica пишет, что власти Италии установили, что что оказанная российскими военными в прошлом году «помощь» в борьбе с коронавирусной инфекцией была не чем иным, как разведывательной миссией министерства обороны России.

Как следует из материала, опубликованного итальянским изданием, российские военные прибыли в Италию с одной единственной целью - получить разведданные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией.

«Российские военные неожиданно оказались на территории, где размещены по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии. В Брешиа есть база истребителей, бомбоубежища итальянской аэронавтики, а также место дислокации американского ядерного оружия.

Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе, как о самом главном и востребованном оружии - вакцины», пишет издание «La Repubblica».

Напомним, что 15 военно-транспортных самолетов из России прибыли в Италию 22 марта 2020 года. Они были нагружены всяким хламом под видом гуманитарной помощи. Было доставлено 20 автомобилей «для аэрозольной дезинфекции» (а по сути, поливальных машин) и 104 человека персонала, из них всего 35 «медиков», аж 13 переводчиков и целая толпа военных экспертов по биологическому оружию и информационной войне.

Через некоторое время после прибытия в Италию выяснилось, что за «помощь» привезли русские. Правительство Италии предложило «российской гуманитарной миссии» без промедления покинуть Италию, что вызвало бурю негодования в Москве и обвинение в итальянцев в «черной неблагодарности».

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
показати весь коментар
21.06.2021 20:50 Відповісти
Миронюк во всём этом деле смущает. Ему волю дай, так он ещё б\у снарядов по 900 евро к Рапире накупит и скажите ещё спасибо, что не пулемётов Максима и Берданок тюнингованных, почти как новых
показати весь коментар
21.06.2021 20:51 Відповісти
Может базу ВМС ее королевского величества на юге построят?
показати весь коментар
21.06.2021 20:53 Відповісти
Ліпше на мінському морі...)))
показати весь коментар
21.06.2021 21:16 Відповісти
стояча збірна давай дасвіданья Евро 2020 ..грали як рахіти
показати весь коментар
21.06.2021 20:54 Відповісти
Меморандум.
Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы для наших ВМС - Цензор.НЕТ 629
показати весь коментар
21.06.2021 20:56 Відповісти
Та ну.. вони ж усі агенти кремля , то конкретна зрада
показати весь коментар
21.06.2021 21:00 Відповісти
Агга... В мої часи авіаноаці в Миколаєві будували і не тільки..
показати весь коментар
21.06.2021 21:22 Відповісти
..корпуса та двигуни...Все їнше-озброєння оснастка,єлектроніка та літаки,здебільшого вироблялось в "расєє"..Весь СРСР працював над створенням кораблів...І не треба цю "байду" повторювати..
показати весь коментар
21.06.2021 21:33 Відповісти
Вот и ходит это чудо "Кузя" курам на смех, и дымит как крематорий, и регочет с этого чуда весь мир.
показати весь коментар
21.06.2021 21:37 Відповісти
Патамуша паРашенцям технології
вже недоступні-деградація
😁
показати весь коментар
21.06.2021 21:44 Відповісти
"Кузя" был хламом еще в момент спуска на воду. За эти годы "модернизаций" в Раше стал только хуже.
показати весь коментар
21.06.2021 21:50 Відповісти
"Кузя" на підпільному завданні від України і згодіться, що відпрацьовує він на відмінно... Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 1394 Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 256
показати весь коментар
21.06.2021 22:00 Відповісти
На ті часи,салага, були нормальні...
Кузя -гівно старе...
показати весь коментар
21.06.2021 22:02 Відповісти
Какой нормальный? Этот пробный хлам "Брежнев" так и не имел нормальных котлов с самого рождения. Как вы лодку назовете, так она и коптит. небо.
показати весь коментар
21.06.2021 22:16 Відповісти
А ти звідки знаєш,шото типу "Брежнев", салага??
Їх ваще неБуло!!
🤣🤣
показати весь коментар
21.06.2021 22:28 Відповісти
Ага, салага. Изучай медленно.

".... «Адмира́л Фло́та Сове́тского Сою́за Кузнецо́в»[8] - прежние наименования в порядке присвоения: «Советский Союз» (проект), «Рига» (закладка), «Леонид Брежнев» (спуск на воду), «Тбилиси» (испытания) - советский авианесущий крейсер проекта 1143.5, единственный авианесущий корабль Военно-морского флота России, флагман ВМФ России[9] и Северного флота. Спущен на воду в 1985 году. В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе.
показати весь коментар
21.06.2021 22:35 Відповісти
Точно такой же " Кузя " у китайцев не является хламом . И свою копию такую-же сделали по образу " Кузи " .
показати весь коментар
21.06.2021 22:54 Відповісти
Еще хуже. В рейтинге худших гробов мира он на первом месте, "Кузя" второй. Это просто тренировочный проект, хотя китайцы и полностью заменили двигательную установку. Проблемы этого хлама были заложены еще при разработке, когда просто решили укрупнить проект на основе корпуса 1143 (типа авианесущий крейсер)
показати весь коментар
21.06.2021 23:08 Відповісти
бачили ми ті "авіаносці" - закоптили все небо в Європі
показати весь коментар
21.06.2021 21:38 Відповісти
Меморандум - ни кого, ни к чему, необязующая бумага. Просто часть попытки пропиариться
показати весь коментар
21.06.2021 21:24 Відповісти
Британці навіщо підписали ? Попіаритись ?
показати весь коментар
21.06.2021 21:42 Відповісти
А немцы, австрийцы, швейцарцы, французы, канадцы, зачем подписывали?
Про будапештский меморандум, который кстати британцы тоже подписали, я вообще молчу …
показати весь коментар
21.06.2021 22:14 Відповісти


Garry

@Garry51302808 2 ч

Меморандум блт. М.Е.М.О.Р.А.Н.Д.У.М. Тому влада відправила тупого алкаша Данилова.
Хоча зеленський мав сьогодні підписувати документ. В т.ч. по побудові бази в Очакові. І він забив хй.
Тому МЕМОРАНДУМ. Який не значить ніхя взагалі.
показати весь коментар
21.06.2021 22:50 Відповісти
Твій Зеленській просто відходняк сьогодні спіймав після вчорашнього, тому і не приїхав.
Хоча душе хотів нові труселя показати на Ланжероні... але мабудь зіркі не зійшлись!
показати весь коментар
22.06.2021 00:11 Відповісти
опять меморандум
опять наглый звиздежь "будем...."
показати весь коментар
21.06.2021 21:41 Відповісти
Зеля у нас чемпион по меморандумам. В одном Катаре подписал аж 13 штук. До сих пор катарские миллиарды разгребаем и не знаем куда их еще девать.

Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 4417
показати весь коментар
21.06.2021 21:45 Відповісти
Рік тому ЄС виділив Україні 1,2 млрд. ойро позики для подолання негативних наслідків епідемії. Єдина умова отримання позики - співробітництво з МВФ. Про це писали всі, і Кулеба у тому числі. Цього твіту вже немає. Грошей теж.
показати весь коментар
21.06.2021 21:43 Відповісти
Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 7047Каких вам еще реформ? «Зеленский является главным врагом Украины для вступления в НАТО» - нардеп Лерос«Весело» 95 квартал тролит НАТО, будто они такие веселые и находчивые, а в Северо-атлантическом альянсе сидит кучка идиотов…«Весело» 95 квартал тролит НАТО, будто они такие веселые и находчивые, а в альянсе сидит кучка идиотов…Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке нардеп Гео Лерос, реагируя на соответствующее вчерашнее заявление главы МИД Украины:А как насчёт той реформы, которая не позволит вам доплачивать взятки министрам и другим чиновникам в конвертах? Это десятки миллионов долларов, собранных ежемесячно от олигархов.А какая реформа поможет ближайшему окружению президента Украины перестать сливать спец.операции против врагов нашей страны?А может для начала перестанете назначать на гос.должности «своих» без конкурсов, прикрываясь коронавирусом?Или правоохранительные органы наконец-то перестанут выполнять любую прихоть президента и его секретарши Ермака?А может вы не видите никакой проблемы, когда 236 народных депутата фракции «слуга народа» голосуют по команде за получение ежемесячной взятки в конвертах?Я уже молчу про реформу, которая не позволит в ручном режиме из ОПУ управлять судами?А как насчёт перестать сдавать в аренду целые отрасли государства под олигархов, особенно под тех, которые за это хвалят власть на своих телеканалах?Когда наконец Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания, вместо принятия бутафорных или изуродованных до неузнаваемости законов, от которых осталось одно название?Когда Ермак и его брат сядут в тюрьму за торговлю государственными должностями?Когда остановите сговор в энергетике с Кремлем?Когда Зеленский перестанет нагло врать своим гражданам?И сколько ещё ему нужно украсть, чтобы нажраться?
Список можно ещё долго продолжать, но вся проблема в том, что Зеленский имитирует реформы, борьбу с коррупцией и патриотизм, оставаясь главным врагом Украины для вступления в НАТО.
показати весь коментар
21.06.2021 21:49 Відповісти
Міноборони у ДОЗ2021 не замовило жодного безпілотника «Фурія», який в 2020-му прийнято на озброєння ЗСУ, а розробку баражуючого ********** «Грім» зупинено
показати весь коментар
21.06.2021 21:50 Відповісти
У Рахунковій палаті констатували сумну ситуацію із заборгованістю України. За рік обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився аж на 28%.
Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан під час звіту у Верховній Раді 18 червня. За його словами, обсяг держборгу досяг уже 2,5 трильйонів гривень, а на його обслуговування й погашення направлено 512 млрд грн, що становить третину витрат державного бюджету.
З огляду на те, що в країні зараз проживає 41,5 мільйона осіб, кожен українець винен державі приблизно 61 тисячу гривень.
"Задумайтеся, фактично кожен українець має 61 тисячу гривень боргу. За його обслуговування і погашення кожен з нас заплатив минулого року 12,3 тис. гривень. Незастосування обмежувальних норм Бюджетного кодексу щодо боргу погіршує основні показники боргової безпеки", - акцентував Валерій Пацкан.
показати весь коментар
21.06.2021 21:52 Відповісти
А шо ви так переживаете. Зебилы должны страдать. Наголосовали, пускай платят.
показати весь коментар
21.06.2021 21:57 Відповісти
Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 1165
показати весь коментар
21.06.2021 21:59 Відповісти
та трохи попалились,федерасты Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС - Цензор.НЕТ 5670
показати весь коментар
21.06.2021 22:05 Відповісти
God save the Queen!
показати весь коментар
21.06.2021 22:32 Відповісти
Увы, это всего лишь"меморандум"(навроде "будапештского"), а не полноценный договор. Так что не спешите радоваться...
показати весь коментар
21.06.2021 22:35 Відповісти
А когда будут договора???? Меморандума и клоун уже 3 год кормит 73%********* которые выбрали это недоразумение...
показати весь коментар
21.06.2021 23:13 Відповісти
Есть бригада специалистов: Коломойский, Боголюбов, Палица,Киперман ,Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер .Они не смогут построить ни плоскодонку ни собачью будку. Но освоить £1,25 млрд им что два пальца об асфальт. / Украина и Великобритания подпишут Меморандум на £1,25 млрд о развитии Военно-морского флота Украины, - Зеленский. 07.10.20 .
показати весь коментар
21.06.2021 23:27 Відповісти
Тихо-ша, щоби мухи мені не було чутно!
Ракетоносні катери будують британці, бази будують британці, Корвет доводять до розуму британці - де тут Беня зможе щось наварити?
Британців можна вважати ким завгодно, але точно не дурнями!
показати весь коментар
22.06.2021 00:16 Відповісти
как слышишь слово Меморандум, не оглядывайся, бей на звук. Доказано будапештским.
показати весь коментар
22.06.2021 00:22 Відповісти
от коли прочитаю - почали будувати,тоді повірю!!!
показати весь коментар
22.06.2021 10:50 Відповісти
ЗАЧЕМ НАМ КОРАБЛИ !!!!!! КУПИТЕ 50т установок с 400ми ракетами Нептунов, не нужны нам эти военные корабли в таком количестве!!!!!!!
Это просто воровство из бюджета и подстава для безопасности страны!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
22.06.2021 11:36 Відповісти
 
 