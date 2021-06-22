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Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає за необхідне надати представникам угорської меншини право використовувати свою мову в усіх сферах, включно з державним управлінням.

Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Угорський міністр, який у найближчі пів року виконуватиме функцію очільника Ради Європи, у вступному слові підкреслив, що для Угорщини питання прав меншин лишається ключовим, і наголосив, що в державах-членах РЄ "мають бути надані гарантії для використання мови меншин в освіті, культурі та державному управлінні".

У цій частині виступу він не став згадувати жодну державу.

Однак згодом, відповідаючи на запитання із залу від свого однопартійця, угорського депутата Барни Зігмонда, Сійярто уточнив, що його претензії стосуються саме становища угорців в Україні, та висловив переконання, що йдеться про відновлення такого права для угорців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець"

"Звичайно, ми були розчаровані, коли побачили, що після підтримки нами європейських прагнень України парламент ухвалив рішення проти прав меншин у сферах освіти, медіа та державного управління... Зараз ми просимо Україну повернутися до ситуації, яка була. Ми не просимо про додаткові права, ми просимо повернути те, що вже мало місце, повернути те, що угорська меншина вже мала", - заявив угорський міністр.

Він не став уточнювати, що має на увазі під питанням "державного управління мовами меншин"; очевидно, йдеться про так званий "закон Ківалова-Колесниченка".

Також читайте: Угорщина готова підтримати вступ України в НАТО і ЄС, - глава адміністрації прем'єр-міністра Гуйяш

Петер Сійярто наголосив, що Україна може відновити дію законодавства різними шляхами. "Не наше питання говорити, що конкретно має бути зроблене, але ми просимо проконсультуватися з представниками меншин і діяти так, як вони просять. Меншини мають підтвердити, що отримали назад те, що колись мали", - пояснив свою позицію угорський міністр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+60
Пусть венгры учат УкрМову!
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22.06.2021 00:52
+56
Пусть идет лесом!
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22.06.2021 00:51
+43
Хитромудрый Сийярто. В Венгрии единственный государственный язык - венгерский. Там проживает 308 тысяч ромов (цыган), т.е. численность которых в Венгрии в 2 раза больше, чем венгров в Украине (~ 150 тыс.), но никакого использования цыганского языка в госуправлении Венгрия цыганам не разрешила Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении - Цензор.НЕТ 85 , так же, как не разрешила в госуправлении - немецкий 130 тысячам немцев, словацкий - 30 тысячам словаков, румынский - 26 тысячам рымынов, хорватский - 23 тысячам хорватов и украинский - 12 тысячам украинцев. Тогда с какой стати Украина должна разрешать использовать венграм в Украине - венгерский язык в госуправлении? Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении - Цензор.НЕТ 2681
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22.06.2021 06:01
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Венгры всё чаще вспоминают о своём туранском происхождении и культуре азиатских народов. Эксперты расценивают это как идеологическое подспорье внешней политики премьера Виктора Орбана - сторонника поворота на Восток, сотрудничества с Россией, Китаем и др.азиатскими странами вместо углубления отношений с ЕС. Оппозиционная партия «******», тоже стоящая на позициях туранизма, предлагает ещё более радикальные меры - отобрать финансирование у Института истории Венгерской академии наук, который недостаточно внимания уделяет туранским корням венгров, и ввести новый праздник - день туранских народов.
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22.06.2021 04:10 Відповісти
Венгерские племена - родом из Средней Азии, откуда они через территорию современной России перекочевали на берега Дуная. По дороге растеряли часть своих людей, осевших вдоль этого маршрута и живущих там до сих пор. Ханты, манси, мордва, карелы, вепсы, удмурты, марийцы, бесермяне - родственные венграм народы.
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22.06.2021 04:12 Відповісти
ЗЫ... Антиевропейская позиция венгров заключается в реконструкции на фестивале "Курултай" битвы под Братиславой 907 г., где венгерское войско одолело немцев, обеспечив себе, как азиатскому народу, возможность контроля над Карпатским бассейном, где венгры до сих пор и проживают.
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22.06.2021 04:17 Відповісти
Не Середня Азія а Південне Приуралля : Челябінська область наприклад
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22.06.2021 07:13 Відповісти
не Середня Азія, апівдене та середнє приуралля

Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении - Цензор.НЕТ 95
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22.06.2021 07:37 Відповісти
Сиярто хочет использовать язык в госуправлении ?
Его языком можно подметать с райсовете города Чоп.
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22.06.2021 04:05 Відповісти
Що ще ти хочеш, холера невгамовна ?

Коли вже вспокоїшся ?
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22.06.2021 04:10 Відповісти
Карл, слышишь, мадьяры хотят запровадити в Украине свое ханты-мансийство.
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22.06.2021 04:19 Відповісти
да это урод видать по утрам мак ложками жрет
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22.06.2021 08:59 Відповісти
Посади свинью за стол - она и ноги на стол.
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22.06.2021 05:02 Відповісти
Аналогично требуем использование украинского языка в гос. управлении Венгрии.
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22.06.2021 05:30 Відповісти
а давайте ненашимневашим и сойдёмсяпосредине - латынь
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22.06.2021 05:32 Відповісти
и папа римский будет очень доволен
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22.06.2021 05:33 Відповісти
а зелень прогнется
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22.06.2021 05:43 Відповісти
А чем венгры хуже (лучше) руцькочелюстных? У нас в Раде зажоповцы по росиянски гутарят, слуги дебилов из народа с украинизацией в медиа мутят. И главное для преЗедента неадеквата - "Какая разица?"
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22.06.2021 05:48 Відповісти
Хоча б тим, що вони абсолютна меншість, їх всього пара десятків тисяч, проживають компактно лише в двох районах.
В парламенті країни використовувати угорську лише через два невеликих райони??? а навіть в них вони вже не становлять більшість...

давайте тоді і румунську, бо є ж герцаївський район, там декілька сіл і там багато румунів... Це все дурниці... Такі вимоги мадярів незаконі, дуже погано, що українська влада не дає рішучу відсіч цій прорашистській сволоті та провокаторам, що розхитують європейську єдність.
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22.06.2021 07:46 Відповісти
Думаю, что журналисты не разобрались в требованиях , вопрос стоит про местную власть - именно в местах проживания венгров
Таким образом раша пытается вывернуть закон в пользу кацапов
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22.06.2021 08:06 Відповісти
Гагаузов, греков, караимов тоже абсолютное меньшинство, Но они не лезут со своими языками., как кацапы и мадьяры. Может дело не в численности?
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22.06.2021 08:16 Відповісти
Не звертай уваги на мадяроту під словацьким прапором, у мадяроти претенції до майже усіх сусідів, включити ігнор і не звертати уваги на цих ханте-мансі...
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22.06.2021 08:40 Відповісти
Кацап, ты палишься. Жуй траву в РФ и не лезь в Украину.
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22.06.2021 08:44 Відповісти
нулевка, ты еще здесь? Что ты там скулишь про Украину? Целуй в задницу своего путлера, а у нас принято называть вещи своими именами. Ты - фуфло, а шева, как тренер - дерьмо
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22.06.2021 11:01 Відповісти
обвинить во вмешательстве во внутринние дела персона нон-грата на 5 лет и персональные
санкции будут вполне достойным ответом угро-финну
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22.06.2021 06:02 Відповісти
а ещё лучше жесточайше перекрыть весь кантробас на границах с хунгарами и румынами
и пердолётики аваковские тоже пригодятся
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22.06.2021 06:09 Відповісти
А я требую шобы в госуправлении Венгрии говорили на Идиш! и немедленно! захватили понимаеш всю власть цыгане!!! бедным евреям совсем проходу не дают
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22.06.2021 06:18 Відповісти
а как по мадярски будет звучать "дутен пуло"
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22.06.2021 06:20 Відповісти
Хотеть не вредно, но надоедливо.
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22.06.2021 06:33 Відповісти
Набор нечленораздельных звуков в госуправлении? Пусть сначала мокши заплатят немцам или французам, чтобы те придумали письменность для венгров.
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22.06.2021 06:34 Відповісти
построить им институт госуправления им. сапера Водички!
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22.06.2021 06:41 Відповісти
и на основе взаимности - украинский в пардламенте угорщицы и при ведении переговоров НАТО...
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22.06.2021 06:49 Відповісти
Очень уж он их любил - где видел, там и звиздячил.
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22.06.2021 07:28 Відповісти
хотя самый лучший выход - начат компанию дикредитации сиярто, не гнушаясь самыми грязными - от педофилии до воровства конфет в придорожном киоске...
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22.06.2021 06:51 Відповісти
Так як найближчі років 30 ні НАТО, ні ЄС нам не світять, з правлячою партією Угорщини можна не панькатись
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22.06.2021 06:54 Відповісти
Граф Дрочила.
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22.06.2021 06:57 Відповісти
А Українську мову в держуправлінні угорському!!!
Слава Украіні!
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22.06.2021 07:00 Відповісти
Уже давно.
Або, швидше, таке од природи.
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22.06.2021 07:25 Відповісти
а може йому заплатили?
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22.06.2021 07:27 Відповісти
Навіть якщо і заплатили, це не заперечує перше.
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22.06.2021 07:53 Відповісти
Дякую, Павле.
Бо я думала, що одписать пану Олексі.
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22.06.2021 09:13 Відповісти
"Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было"...

когда-то за карпатами было без угро-финнов
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22.06.2021 07:10 Відповісти
Кожен копає історію на глибину, яка йому вигідна і опирається на історичні факти, які теж йому вигідні.
Історія є неперервний процес тому потрібно розглядати її комплексно.
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22.06.2021 07:24 Відповісти
Мадярота якраз не хоче копати глибоко)) бо лише на глибині можна знайти визначення хто вони, звідки взялися у Європі)))
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22.06.2021 08:44 Відповісти
Да заткните кто-нибудь рот этой прокацапской шалаве. Там вообще выборы бывают на той Мадьярщине? Сколько эта ватная срань будет там при власти?
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22.06.2021 07:15 Відповісти
туди треба робити як кацапи в Криму - десант немісцевих керманичів, якщо вже вирішувати питання раз і назавжди.
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22.06.2021 08:24 Відповісти
Нацмены бунтуют..., Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении - Цензор.НЕТ 8745
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22.06.2021 07:16 Відповісти
...тому, що не вирішене національне питання. Потрібно вернути в паспорт графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ:
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22.06.2021 07:21 Відповісти
Може твою пику говном намазати.
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22.06.2021 07:19 Відповісти
Ні, такого не буде. І я на місці СБУ слідкував би за ситуацією в цьому регіоні України.
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22.06.2021 07:22 Відповісти
СБУ повинна слідкувати на всій території сепаратистські прояви і присікати їх під корінь.
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22.06.2021 07:26 Відповісти
Да среди них тоже сепаров и ваты хватает
Их самих надо на полиграф отправлять 😀
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22.06.2021 07:46 Відповісти
Повинна))) у закарпатському сбу повно співробітників з мадярськими паспортами та допомогами від уряду орбана, тому серед мадяроти сепаратизму і не має...)))
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22.06.2021 08:48 Відповісти
Імперські амбіції не дають спокою
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22.06.2021 07:28 Відповісти
Ми бажаєм щоб українська мова викорустовувалась в держ.керівництвом у Венгрії.
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22.06.2021 07:29 Відповісти
Пригадую, пару днів тому, ця опуївша потвора, казала щось там про досягнення компромісів з Україною... Ліберасня верещала, що то клятий Порошенко нас з усіма посорив...
З'їли? Хто гнеться того і гнуть!
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22.06.2021 07:49 Відповісти
Так і є)) компроміс по мадярськи це нахилитися і намагатися отримати задоволення. Шкода що багато українців не розуміють що перед такими як мадярота не можна ніколи нахилятися, для цого є потужні і вливові держави...
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22.06.2021 08:54 Відповісти
"Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных правах, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело", - заявил венгерский министр. " Источник: https://censor.net/ru/n3272632
угу, в результате население целого района вообще не только не знало и не знает, но и не понимает украинский язык
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22.06.2021 08:01 Відповісти
дядя министр, а ты не уху ел?
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22.06.2021 08:15 Відповісти
Фига е заявы. Может ещё и васальность признать?
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22.06.2021 08:20 Відповісти
С таким успехом, каждая страна может захотеть свой язык в украинском гос управлении
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22.06.2021 08:21 Відповісти
в который раз этого мадьярского поца - попердолило!!!!!
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22.06.2021 08:33 Відповісти
Ага,ему дай палец,так он пол руки откусит. А потом начнет требовать права на самоопределения.
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22.06.2021 08:33 Відповісти
Мабуть віслюк щось мадярам пообіцяв ......
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22.06.2021 08:56 Відповісти
Надо выразить озабоченность и послать мадяров нах.
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22.06.2021 09:03 Відповісти
та ну...нах без всякої озабоченості....
і зразу!
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22.06.2021 09:06 Відповісти
Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні - Цензор.НЕТ 6074
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22.06.2021 09:06 Відповісти
https://tsn.ua/********/bilshe-ne-rosiyskiy-sup-borsch-oficiyno-stav-***********-1641433.html
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22.06.2021 10:51 Відповісти
**** фсбшная этот сиярто
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22.06.2021 09:07 Відповісти
эти курвы таким же образом жутко достают и Словакию и особенно Румынию,где их гораздо больше живёт,чем в Украине..
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22.06.2021 09:29 Відповісти
Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні - Цензор.НЕТ 9791
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22.06.2021 09:32 Відповісти
Ахеревший выкормыш кремлядей...
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22.06.2021 09:41 Відповісти
Так вот какая главная проблема в Венгрии ... Вот оно что, Петрович ...
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22.06.2021 09:42 Відповісти
Сиярто - ккуя ртом. Не в рифму, зато правильно.
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22.06.2021 09:55 Відповісти
Готує підгрунтя для сородичів мокшанських?
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22.06.2021 09:43 Відповісти
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает необходимым предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление.

А меня больше интересует, как отреагируют на это заявление партнеры Венгрии по ЕС и НАТО. А иначе....шо, очередная зрада? Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні - Цензор.НЕТ 7183
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22.06.2021 10:02 Відповісти
Мне так кажется,что пора приостановить отношения с Венгрией во всех сферах пока она не уволит этого психически нездорового отсоса кацапов.Уже много лет одна и та же фигня.Это уже попахивает неуважением в международных отношениях.
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22.06.2021 10:19 Відповісти
А на йух ти б не сходив?
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22.06.2021 10:21 Відповісти
Передайте этому "мЫнЫстру", что в Украине государственный язык - УКРАИНСКИЙ.
НЕ можешь говорить и писать на украинском - пшел вон с госуправления. Курсы венгерского же склепали по всей области? Склепали. Клепайте и курсы украинского. В чем трудность? Или быть может нинж пинз (нет денег)? Пинзы по 10000 долларов сша на каждего бизнесмена (вашего) есть.
Трудностей и препятствий для изучения УКРАИНСКОГО языка нет. Вперед к знаниям. А хотеть министр может и куйла. пес его занет
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22.06.2021 10:30 Відповісти
В общем с Венгрией у нас так.. по старой поговорке " Покажешь палец, откусит до локтя" Это что " компромисс". с их стороны..... Нужно вводить один закон по всей Украине. Государственный язык только один украинский. Везде действует только один., во всех сферах жизни, кроме домашнего - бытового. В тех административных районах где какое то национальное меньшинство составляет 33%, еще посмотрим много ли таких районов наберется в Украине от общего числа населения , дополнительно в школах вводится предметы язык и литература этого меньшинства ( больше ни каких предметов). ВСЕ !!! А то уже чего только им не наразрешали.. а им все мало. Это был тот случай, как и с Рашей.. уступка оценивается как слабость, и идет дожимание и все новые и новые требования. Если все то что уже приняла Украина по отношению к венгерскому меньшинству их не устраивает, то возвращаемся к исходному варианту закона. и пускай хоть обоср--ся. ( ничего мы хорошего от них не получим все равно, Венгрия и Орбан это одна из основных служек Кремля в Европе.) Примут в ЕС и НАТО- тогда и будем корректировать закон под страны этих союзов. А то пока до " морковки" доберемся, нам и хвост оторвут...
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22.06.2021 11:14 Відповісти
ну только после того, как в венгрии будет использоваться украинский - можно обсудить.
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22.06.2021 11:46 Відповісти
ПНХ не суй свое рыло к нам со своим языком охренел вообще
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22.06.2021 11:48 Відповісти
Немає проблем. Українська - це законодавчо та конституційно закріплена мова навчання й чиновницького використання по всій території Держави. Нам потрібно змінювати Закони України та її Конституцію під забаганки Петера Сійярто? Нехай Угорщина змінить свої державні нормативні акти - введе українську мову в місцях компактного проживання наших діаспорян на своїх землях, а потім - і ми підтягнемося.
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22.06.2021 11:56 Відповісти
Може їм ще повернути ковбасу по 2,20 і карбованці, адже це в них також було.
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22.06.2021 11:59 Відповісти
Угорці вже забули про свою вітчизняну війну з СССР у 1956 році? Короткою виявилась їхня історична пам'ять!
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22.06.2021 12:05 Відповісти
Російська де-факто була і є в управлінні. Порошенко вів РНБО російською, і лише на камеру українською. А чим угорська гірша з російську? Угорщина ж не пішла війною проти нас. Може вже досить лицимірити?
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22.06.2021 12:31 Відповісти
Ви, мабуть, не сповна розуму, коли порiвнюєте угорську з кацапською...
Чому зкацапленi українцi цiлком зрозумiло, знищення мови кацапсько-ординською гiвно-iмперiєю... з цим розпочато боротьбу, повернення своєi мови, її вiдродження...
чекали 30 рокiв...досить.


скiльки вiдсоткiв розмовляють кацапською i cкiльки угорською?
так от угорською менше 0,3 вiдсоткiв...Якоi холери переходити на неi в державному управлiннi, я вас питаю? а чому тодi не на гагаузьку, чи на iдiш?
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22.06.2021 18:00 Відповісти
Однаково абсурдним є послуговуватися як угорською, так і російською. Перша, тому що вона зовсім неподібна, і чи не найскладніша у світі взагалі. А російською абсурдно, тому що цементування колоніальності й підлеглості України в гуманітарному сенсі, що неминуче призводить деградації, занепаду і заперечення розвиту й перспектив для України. Ще Драгоманов говорив, що кожне слово мовлене українцем не по-українськи вичерпує українську скарбницю.
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23.06.2021 00:56 Відповісти






Отец Солдата

@uspenovka19632

·46 мин

Для этого надо иметь ,всего-то,яйца и любить Украину.Ни 1-го,ни 2-го,у власти не наблюдается-ни Климкин Мародера,ни Кулеба Нелоха об этом ,даже не заикаются.НЕ говоря о регенте-"Щите" Зеленского.Потому так.

Lara Fain

@fss0553

·5 ч

В ответ
@fu_ri_ya

Они вообще охренели. Им надо выкатить претензии за убийство 60 тысяч украинцев Черниговщины во время второй мировой. Корюковку сожгли венгры, убив за 2-3 дня 5-6 тысяч населения. Это самое большое количество жертв в одном поселке. В каком Нюрнберге судили венгерских фашистов?
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22.06.2021 12:36 Відповісти
Пусть путину напишет ,в расеи до десятка угро финских мов або вимерли(старі люди памятають,та не спілкуються). або вимирають ,(старі люди спілкуються ще,а молодші не знають та не розуміють), Ось де поле не пахане для мадьяр ультіміруй до всер.чки.
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22.06.2021 15:24 Відповісти
мабуть не сповна розуму....або щепили спутніком......сіярто одужуй
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22.06.2021 17:24 Відповісти
мадьяр ты мычи у себя в унгарии а мы как
нибудь без тебя разберемся
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22.06.2021 18:21 Відповісти
Та пошліть ви його подальше! Обнаглів зовсім,пацюк.
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22.06.2021 22:25 Відповісти
как только венгры введут украинский язык вторым государственным и его можно будет использовать в госуправлении, тогда можно будет поднимать такой вопрос. А так не больше хотелок - популист, он и в Венгрии популист Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні - Цензор.НЕТ 583
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23.06.2021 07:57 Відповісти
походе на троллинг своих избирателей на территории Украины со стороны Сиярто...
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23.06.2021 08:01 Відповісти
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