Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає за необхідне надати представникам угорської меншини право використовувати свою мову в усіх сферах, включно з державним управлінням.
Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Угорський міністр, який у найближчі пів року виконуватиме функцію очільника Ради Європи, у вступному слові підкреслив, що для Угорщини питання прав меншин лишається ключовим, і наголосив, що в державах-членах РЄ "мають бути надані гарантії для використання мови меншин в освіті, культурі та державному управлінні".
У цій частині виступу він не став згадувати жодну державу.
Однак згодом, відповідаючи на запитання із залу від свого однопартійця, угорського депутата Барни Зігмонда, Сійярто уточнив, що його претензії стосуються саме становища угорців в Україні, та висловив переконання, що йдеться про відновлення такого права для угорців.
"Звичайно, ми були розчаровані, коли побачили, що після підтримки нами європейських прагнень України парламент ухвалив рішення проти прав меншин у сферах освіти, медіа та державного управління... Зараз ми просимо Україну повернутися до ситуації, яка була. Ми не просимо про додаткові права, ми просимо повернути те, що вже мало місце, повернути те, що угорська меншина вже мала", - заявив угорський міністр.
Він не став уточнювати, що має на увазі під питанням "державного управління мовами меншин"; очевидно, йдеться про так званий "закон Ківалова-Колесниченка".
Петер Сійярто наголосив, що Україна може відновити дію законодавства різними шляхами. "Не наше питання говорити, що конкретно має бути зроблене, але ми просимо проконсультуватися з представниками меншин і діяти так, як вони просять. Меншини мають підтвердити, що отримали назад те, що колись мали", - пояснив свою позицію угорський міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Его языком можно подметать с райсовете города Чоп.
Коли вже вспокоїшся ?
В парламенті країни використовувати угорську лише через два невеликих райони??? а навіть в них вони вже не становлять більшість...
давайте тоді і румунську, бо є ж герцаївський район, там декілька сіл і там багато румунів... Це все дурниці... Такі вимоги мадярів незаконі, дуже погано, що українська влада не дає рішучу відсіч цій прорашистській сволоті та провокаторам, що розхитують європейську єдність.
Таким образом раша пытается вывернуть закон в пользу кацапов
санкции будут вполне достойным ответом угро-финну
и пердолётики аваковские тоже пригодятся
Слава Украіні!
Або, швидше, таке од природи.
Бо я думала, що одписать пану Олексі.
когда-то за карпатами было без угро-финнов
Історія є неперервний процес тому потрібно розглядати її комплексно.
Их самих надо на полиграф отправлять 😀
З'їли? Хто гнеться того і гнуть!
угу, в результате население целого района вообще не только не знало и не знает, но и не понимает украинский язык
і зразу!
А меня больше интересует, как отреагируют на это заявление партнеры Венгрии по ЕС и НАТО. А иначе....шо, очередная зрада?
НЕ можешь говорить и писать на украинском - пшел вон с госуправления. Курсы венгерского же склепали по всей области? Склепали. Клепайте и курсы украинского. В чем трудность? Или быть может нинж пинз (нет денег)? Пинзы по 10000 долларов сша на каждего бизнесмена (вашего) есть.
Трудностей и препятствий для изучения УКРАИНСКОГО языка нет. Вперед к знаниям. А хотеть министр может и куйла. пес его занет
Чому зкацапленi українцi цiлком зрозумiло, знищення мови кацапсько-ординською гiвно-iмперiєю... з цим розпочато боротьбу, повернення своєi мови, її вiдродження...
чекали 30 рокiв...досить.
скiльки вiдсоткiв розмовляють кацапською i cкiльки угорською?
так от угорською менше 0,3 вiдсоткiв...Якоi холери переходити на неi в державному управлiннi, я вас питаю? а чому тодi не на гагаузьку, чи на iдiш?
Отец Солдата
@uspenovka19632
·46 мин
Для этого надо иметь ,всего-то,яйца и любить Украину.Ни 1-го,ни 2-го,у власти не наблюдается-ни Климкин Мародера,ни Кулеба Нелоха об этом ,даже не заикаются.НЕ говоря о регенте-"Щите" Зеленского.Потому так.
Lara Fain
@fss0553
·5 ч
В ответ
@fu_ri_ya
Они вообще охренели. Им надо выкатить претензии за убийство 60 тысяч украинцев Черниговщины во время второй мировой. Корюковку сожгли венгры, убив за 2-3 дня 5-6 тысяч населения. Это самое большое количество жертв в одном поселке. В каком Нюрнберге судили венгерских фашистов?
нибудь без тебя разберемся