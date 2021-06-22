За тиждень вогонь забрав життя 11 людей, на водних об'єктах загинули 46, - ДСНС

Протягом минулого тижня із 14.06 по 20.06 на водних об'єктах України загинули 46 осіб, під час пожеж - 11.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 378 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 43 людини.

Ліквідовано 889 пожеж, врятовано на пожежах 16 осіб і не допущено знищення вогнем 289 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинуло 11 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 111 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 253 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 525 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 46 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники локалізували пожежу в п'ятиповерхівці в Білогородці під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж