Ворог за добу 14 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає
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Минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру ОС.
Так, поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 120-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів.
У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Станом на 7:00 ранку 22 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл ыз ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - повідомили у відомстві.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.
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ЗЕбанарии совсем охренели. Скоро танковые клинья и ковровые бомбометания будут тоже называть "режимом тишины".
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война.
Украина находится прямо между Россией и Западом, и геополитическая гравитация обоих разорвет Украину". "Пока мы не дошли до такого исхода, борьба за Украину не прекратится. Она может угасать, она может вспыхивать, но она неизбежно будет продолжаться". Сурков описывает Минские соглашения - мирное соглашение, подписанное Москвой, Киевом и пророссийскими повстанцами - как акт, который "легитимировал первый раздел Украины".