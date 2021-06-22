УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11973 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
1 463 11
Міноборони (5326) обстріл (21421) Донбас (21704) операція Об'єднаних сил (4149)

Ворог за добу 14 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу 14 разів зривав режим

Минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру ОС.

Так, поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 120-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів.

У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Також дивіться: 42 кілометри або 10% протяжності лінії фронту тепер оснащено системою відеоспостереження і розвідки, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Станом на 7:00 ранку 22 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл ыз ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - повідомили у відомстві.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Янелох не збирається припиняти війну. ЗЕбарига на ній наживається.
показати весь коментар
22.06.2021 08:07
+7
14 минометных обстрелов за сутки - это тишина???!!!

ЗЕбанарии совсем охренели. Скоро танковые клинья и ковровые бомбометания будут тоже называть "режимом тишины".
показати весь коментар
22.06.2021 08:10
+7
Ворог за добу 14 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає - Цензор.НЕТ 7646
показати весь коментар
22.06.2021 08:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Янелох не збирається припиняти війну. ЗЕбарига на ній наживається.
показати весь коментар
22.06.2021 08:07 Відповісти
Ти не втомився? Ворог за добу 14 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає - Цензор.НЕТ 3761
показати весь коментар
22.06.2021 08:21 Відповісти
Ворог за добу 14 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає - Цензор.НЕТ 4223
показати весь коментар
22.06.2021 08:24 Відповісти
Ворог за добу 14 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає - Цензор.НЕТ 7839
показати весь коментар
22.06.2021 08:40 Відповісти
Ворог за добу 14 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає - Цензор.НЕТ 7646
показати весь коментар
22.06.2021 08:44 Відповісти
14 минометных обстрелов за сутки - это тишина???!!!

ЗЕбанарии совсем охренели. Скоро танковые клинья и ковровые бомбометания будут тоже называть "режимом тишины".
показати весь коментар
22.06.2021 08:10 Відповісти
22 июня, ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война.
показати весь коментар
22.06.2021 08:19 Відповісти
Кацапи 14 раз позбавили цноти зеленський режим "тиші". Якось так.
показати весь коментар
22.06.2021 09:46 Відповісти
горіть у пеклі цапи!
показати весь коментар
22.06.2021 15:29 Відповісти
Политика "заглядывания в глазки" это практически политика капитуляции Украины и показатель полной некомпетентности. Украине нужно настраивается на долгую борьбу за независимость, о дружбе с Россией даже не мечтать. Вот что говорит в недавнем интервью Financial Times Сурков - правая рука путина в "украинском вопросе".
Украина находится прямо между Россией и Западом, и геополитическая гравитация обоих разорвет Украину". "Пока мы не дошли до такого исхода, борьба за Украину не прекратится. Она может угасать, она может вспыхивать, но она неизбежно будет продолжаться". Сурков описывает Минские соглашения - мирное соглашение, подписанное Москвой, Киевом и пророссийскими повстанцами - как акт, который "легитимировал первый раздел Украины".
показати весь коментар
22.06.2021 16:41 Відповісти
на 7:00 утра, 22 июня? А что вы хотели от ФАШИСТОВ?! Отмечают 80-летие достижений своих кумиров.
показати весь коментар
22.06.2021 22:23 Відповісти
 
 