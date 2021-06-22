Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 179,5 млн. За добовим приростом нових випадків Україна опустилася на 67 місце. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 червня у світі зареєстрували 279 168 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6056 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 179 552 610 випадків інфікування, з них 279 168 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 888 824 людини, із них 6056 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 164,2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США віддадуть 55 млн доз COVID-вакцин іншим країнам, зокрема - Україні

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Читайте: У квітні цього року померли майже на 50% більше українців, ніж у квітні минулого, - Держстат

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 67-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 12, за летальними випадками - 40-ву і 6-ту позицію відповідно.