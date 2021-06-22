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В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали

В Україні зафіксовано 296 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 22 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 21 червня 2021 року в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 22, медпрацівників – 2).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 госпіталізовано – 318 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 летальних випадків – 21;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 одужало – 829 осіб.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 179,5 млн. За добовим приростом нових випадків Україна опустилася на 67 місце. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 методом ПЛР – 11 881 особу,

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 методом ІФА – 1448 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 експрес-тестами – 4100 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 захворіло – 2 230 142 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 одужало – 2 152 969 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 053;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях", - розповіли а МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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Чемпіон пабіділ ковідлу?
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22.06.2021 08:39 Відповісти
Ковидла в жару не распространяется ,оболочка вируса быстро пересыхает и он подыхает, +убийственный для вируса ультрафиолет. К осени будет новая вспышка, которая продлится до следующего лета. Как то так.
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22.06.2021 09:19 Відповісти
Ага, мабуть, тіки в корони пересихає, бо полікліники забиті кашляючими дітьми з температурою. І в аптеках дорослі з соплями і кашлями. Так шо твоя "вспишка" буде за будь-якого розкладу.
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22.06.2021 09:53 Відповісти
Как ни странно, но сейчас много ОРВИ болеют
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22.06.2021 13:57 Відповісти
І корону в себе не шукають.
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22.06.2021 14:34 Відповісти
 
 