В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали

В Україні зафіксовано 296 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 22 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 21 червня 2021 року в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 22, медпрацівників – 2).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 318 осіб;

летальних випадків – 21;

одужало – 829 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 11 881 особу,

методом ІФА – 1448 осіб,

експрес-тестами – 4100 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 230 142 особи;

одужало – 2 152 969 осіб;

летальних випадків – 52 053;

проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях", - розповіли а МОЗ.











