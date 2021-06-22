За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8966 осіб, загалом - 1 732 613, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 362 847 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"8966 людей щеплено проти COVID-19 за добу 21 червня 2021 року. Одну дозу отримали 6751 людина, повністю імунізовані - 2395 людей.

Протягом доби працювали: 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення, 20 центрів вакцинації.

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Станом на 21 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 721 320 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 732 613 людей, з них отримали 1 дозу – 1 732 611 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 095 458 щеплень", - розповіли в МОЗ.





