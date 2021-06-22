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Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У ніч з понеділка на вівторок, 22 червня, в центрі Миколаєва стався конфлікт зі стріляниною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Novosti N.

Інцидент стався в самому центрі міста, на перетині проспекту Центрального (Леніна) і вул. Соборної (Радянської), біля відомого кожному миколаївцю магазину "Сотка". За попередніми даними, в конфлікті брали участь дві групи молодиків. Через що вони посварилися, поки достовірно невідомо - поліція не коментує те, що сталося. Відомо, однак, що конфлікт зі словесної площини дуже швидко переріс у силову. В результаті один з учасників інциденту відкрив вогонь з травматичного пістолета. Поранено двох: за словами очевидців, одного в ділянку серця, другого - в живіт. Постраждалих з місця події швидка відвезла в ЛШМД.

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Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 01

На місці події також перебуває один затриманий, скутий наручниками. За словами свідків, він має стосунок до конфлікту. Сам затриманий свою причетність до інциденту категорично заперечує. Більш того - каже, що спокійно йшов по вулиці, коли на нього напали співробітники поліції. Молодий чоловік не заперечує, що має при собі ніж, однак стверджує що його також йому підкинув ... співробітник поліції! На питання, хто брав участь у бійці і з яких причин, молодик відповів, що не знає і що ні про яку бійку йому нічого не відомо.

Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 02

Наразі на місці події перебувають близько двох десятків поліцейських. Територія, на якій стався інцидент, обгороджена спеціальними стрічками. Поліцейські проводять огляд місця події і опитують людей.

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Про деталі події стане відомо пізніше.

Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 03
Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 04
Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 05
Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 06
Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 07
Фото: сайт Новости-Н

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Vladimir T fd7dc273 ,да прикинь ,свободная продажа оружия , просто гопота ,десять раз подумае , зная шо тебя может быть пекаль , мой коллега в школе ,все время с пистолетом в кобуре 😊 , арабы всегда очень вежллевые , солдаты в транспорте с автоматами ,все уже привыкли ,цевилизация , 😊 . Я стесняюсь спросить вы на кухне ножами пользуетесь ? Или руками колбасу разрываете , опять же топор 🤦😂🙄
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22.06.2021 10:00
+12
Сейчас стреляют те у кого есть доступ - менты, судьи, чиновники и бандиты, которые опупели от безнаказанности. Нормальные граждане ведут себя нормально.
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22.06.2021 10:10
+7
А чи часто у побутових конфліктах стріляють з мисливської зброї, яка є у вільному продажі? А як часто фіксують т.зв. "поножовщину"? Отож! Давайте тоді й ножі заборонемо, бо заріжуть один одного, й автомобілі, бо подавлять один одного. А, що до трвмата, то навіть в кацапстані його НАБАГАТО легше офіційно купити ніж у нас. До речі, у сусідній Молдові - вільний продаж короткостволів. І, що пропала країна? "Озброїне суспільство - ввічливе суспільство" (с)
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22.06.2021 10:33
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Миколаїв кинув виклик Харкову ?
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22.06.2021 09:16 Відповісти
Вот где нужна жесткая и быстрая полиция... а не против безоружных митингующих под стенами ОП !!!!!!!!
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22.06.2021 09:28 Відповісти
Кабы полиция всегда зачищала это жестко и быстро в своих городах, то и некому было бы и митинговать под стенами ОП)))
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22.06.2021 09:50 Відповісти
как нарасии? Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 7053
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22.06.2021 10:02 Відповісти
Главное,чтобы были специальные ленточки...
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22.06.2021 09:33 Відповісти
Свободная продажа оружия, говорите ...? Ню, ню ... Не волнует что быдлядская гопота друг друга перестреляет, но это центр города и под раздачу обязательно попадут не в чем не повинные граждане.
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22.06.2021 09:46 Відповісти
Сейчас стреляют те у кого есть доступ - менты, судьи, чиновники и бандиты, которые опупели от безнаказанности. Нормальные граждане ведут себя нормально.
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22.06.2021 10:10 Відповісти
Насмешил ,и кто такие нормальные граждане?, немного субьективный термин, нормальный гражданин выпил стакан водки на пляже через пол часа стал ненормальный. А речь напомню идет о свободной продаже оружия, таких условно нормальных граждан нас тысячи в каждом городе, разрешить носить им настоящее оружие пока нельзя ибо гибнуть ьуде в разы больше людей чем в Ато.
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22.06.2021 11:13 Відповісти
Не перекручивай. Всё ты понял.
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22.06.2021 15:15 Відповісти
А чи часто у побутових конфліктах стріляють з мисливської зброї, яка є у вільному продажі? А як часто фіксують т.зв. "поножовщину"? Отож! Давайте тоді й ножі заборонемо, бо заріжуть один одного, й автомобілі, бо подавлять один одного. А, що до трвмата, то навіть в кацапстані його НАБАГАТО легше офіційно купити ніж у нас. До речі, у сусідній Молдові - вільний продаж короткостволів. І, що пропала країна? "Озброїне суспільство - ввічливе суспільство" (с)
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22.06.2021 10:33 Відповісти
1 Охотничье оружие НЕ в свободной продаже
2 Нож и короткоствольное нарезное, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Не надо сравнивать жопу с пальцем.
3 Ваще не волнует что там в Молдове (и уж тем более в РФ). Я знаю, что в сегодняшней Украине, если на меня прыгает мажор, а я останавливаю его даже тем же травматом, то сидеть буду я.
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22.06.2021 11:15 Відповісти
Ви не зовсім правильно розумієте поняття вільного продажу зброї. Це не значить, що пішов у магазин і купив 2 кіло зброї. Потрібно пройти медичну експертизу як і на дозвіл нарізної мисливської зброї: здати балістику, умови зберігання, характеристику від сусідів, характеристику від дільничного інспектора і т.п. А стосовно правомірності застосування, то ліпше, коли троє судять, ніж четверо несуть.
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22.06.2021 12:55 Відповісти
Не надо выдумывать велосипед. Под "свободной продажей оружия" я имею в иду так, как это делается в США. Там конечно в разных штатах по разному, но в среднем: показал Driver license и купил ствол и боеприпасы.
Пока УПК Украины не соответствует Конституции Украины, разговор о "правомерности применения оружия" не имеет смысла.
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22.06.2021 13:50 Відповісти
Плюсую.
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22.06.2021 15:19 Відповісти
То что вы описали не является свободной продажей оружия.
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22.06.2021 15:19 Відповісти
Попробуйте сами с этой совковой системой собрать эти бесполезные бумажки.
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22.06.2021 15:20 Відповісти
Особенно если живёте на съёмной квартире.
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22.06.2021 15:21 Відповісти
шо ж тебе так пре, волнітельний такой , методичка обязует? нивинние граждане все целые, а одного тебя трясьот. Вон чехи приняли закон о защите личности, и у нас рано или поздно будет, и в тебя попадут прям на улице, ипона мама...
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22.06.2021 11:26 Відповісти
Какая "методичка"? Ты трезвая?
Если трезвая, то прочитай еще раз п.3 моего поста (понимаю, что с первого раза не доходит) и скажи причем тут "чехи"?
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22.06.2021 11:37 Відповісти
а где разрешение на оружие гопники из новости взяли - не купили разве в ларьке у авакова?
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22.06.2021 11:43 Відповісти
Быдляцуая гопота и так вооружён и плевать они хотели на безопасность окружающих. Люди вокруг без оружия и без право на самообороны беззащитны. Менты? Они бесполезны, работают только после факта совершения преступления. Когда люди уже на асфальте кровью истекают.
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22.06.2021 15:18 Відповісти
полицию не побили, да и ладно...
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22.06.2021 09:49 Відповісти
Vladimir T fd7dc273 ,да прикинь ,свободная продажа оружия , просто гопота ,десять раз подумае , зная шо тебя может быть пекаль , мой коллега в школе ,все время с пистолетом в кобуре 😊 , арабы всегда очень вежллевые , солдаты в транспорте с автоматами ,все уже привыкли ,цевилизация , 😊 . Я стесняюсь спросить вы на кухне ножами пользуетесь ? Или руками колбасу разрываете , опять же топор 🤦😂🙄
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22.06.2021 10:00 Відповісти
пока эта гопота думать начнет-пройдут поколения невинно уложенных в могилу.
это как в США дикий запад цивилизировался Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 4444
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22.06.2021 10:04 Відповісти
))
ну к твоему сведению "эпоха дикого запада" продлилась не более 20 лет !
И при этом, она НЕ БЫЛА такой "кровожадной" как показывают фильмы...!
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22.06.2021 12:47 Відповісти
Епоха Дикого Заходу була на протязі 200 років, знищення індіанців теж звідти.
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22.06.2021 12:59 Відповісти
это РАЗНЫЕ "эпохи" !
Вы сейчас пытаетесь обсуждать реальность Дракулы как "вампира"... - аналогия та же - "киношный пост эффект"...
"Киношники" раскрутили разукрасив тему... - люди поверили и воспринимают за истину...
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22.06.2021 14:10 Відповісти
Прототип Дракулы,Влад Цепеш.В сравнении с ним,Дракула мале дитятко Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 4381
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22.06.2021 14:51 Відповісти
И тем не менее - история и вымысел -слишком очевидны... Но при этом Очень огромное число людей верят имено в вымысел...- как в реальность...
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22.06.2021 15:15 Відповісти
Вымысел о Дракуле безобидный.Как праздник Хэллоуин.Есть другие вымыслы,более опасные.Например вымышленная история Рашки.В которую верят миллионы и на ложной вере,творят зло. Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 8173
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22.06.2021 15:38 Відповісти
Так ото ж... )
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22.06.2021 16:02 Відповісти
"... гопота подумает ..." - это ты повеселил Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених - Цензор.НЕТ 5919
С таким уровнем коррупции как в Украине, вводить свободную продажу оружия, это как обезъяне гранату дать.
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22.06.2021 10:24 Відповісти
рабам оружие не положено, так что все могут успокоиться и продолжать движение
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22.06.2021 11:42 Відповісти
Рафик ни у чем не уиноват!
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22.06.2021 10:01 Відповісти
Вообще наручники допустимы только при сопротивлении. Он сопротивлялся, пытался бежать? Иначе превышение полномочий.
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22.06.2021 10:09 Відповісти
Иди закуси, проспись и перечитай ВСЮ новость.
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22.06.2021 10:26 Відповісти
Город Николаев, фарфоровый завод. Ох, с вами, братишки, с вами пропадешь,С вами, хулиганами, на каторгу пойдешь.
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22.06.2021 10:20 Відповісти
"спокойно шел по улице, когда на него напали сотрудники полиции. Молодой человек не отрицает, что имеет при себе нож, однако утверждает что его также ему подбросил... сотрудник полиции!"
Далой ментовский произвол!!!
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22.06.2021 10:51 Відповісти
Ну да, у поліції два поранених з кульовими, а вони шукають кому ніж підкинути.
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22.06.2021 13:01 Відповісти
 
 