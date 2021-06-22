Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених. ФОТОрепортаж
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У ніч з понеділка на вівторок, 22 червня, в центрі Миколаєва стався конфлікт зі стріляниною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Novosti N.
Інцидент стався в самому центрі міста, на перетині проспекту Центрального (Леніна) і вул. Соборної (Радянської), біля відомого кожному миколаївцю магазину "Сотка". За попередніми даними, в конфлікті брали участь дві групи молодиків. Через що вони посварилися, поки достовірно невідомо - поліція не коментує те, що сталося. Відомо, однак, що конфлікт зі словесної площини дуже швидко переріс у силову. В результаті один з учасників інциденту відкрив вогонь з травматичного пістолета. Поранено двох: за словами очевидців, одного в ділянку серця, другого - в живіт. Постраждалих з місця події швидка відвезла в ЛШМД.
На місці події також перебуває один затриманий, скутий наручниками. За словами свідків, він має стосунок до конфлікту. Сам затриманий свою причетність до інциденту категорично заперечує. Більш того - каже, що спокійно йшов по вулиці, коли на нього напали співробітники поліції. Молодий чоловік не заперечує, що має при собі ніж, однак стверджує що його також йому підкинув ... співробітник поліції! На питання, хто брав участь у бійці і з яких причин, молодик відповів, що не знає і що ні про яку бійку йому нічого не відомо.
Наразі на місці події перебувають близько двох десятків поліцейських. Територія, на якій стався інцидент, обгороджена спеціальними стрічками. Поліцейські проводять огляд місця події і опитують людей.
Про деталі події стане відомо пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
2 Нож и короткоствольное нарезное, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Не надо сравнивать жопу с пальцем.
3 Ваще не волнует что там в Молдове (и уж тем более в РФ). Я знаю, что в сегодняшней Украине, если на меня прыгает мажор, а я останавливаю его даже тем же травматом, то сидеть буду я.
Пока УПК Украины не соответствует Конституции Украины, разговор о "правомерности применения оружия" не имеет смысла.
Если трезвая, то прочитай еще раз п.3 моего поста (понимаю, что с первого раза не доходит) и скажи причем тут "чехи"?
это как в США дикий запад цивилизировался
ну к твоему сведению "эпоха дикого запада" продлилась не более 20 лет !
И при этом, она НЕ БЫЛА такой "кровожадной" как показывают фильмы...!
Вы сейчас пытаетесь обсуждать реальность Дракулы как "вампира"... - аналогия та же - "киношный пост эффект"...
"Киношники" раскрутили разукрасив тему... - люди поверили и воспринимают за истину...
С таким уровнем коррупции как в Украине, вводить свободную продажу оружия, это как обезъяне гранату дать.
Далой ментовский произвол!!!