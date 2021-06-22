Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак

Недільний ранок 22 червня 1941 року трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів українців. У цей день розпочався новий найбільш кривавий етап Другої світової – німецько-радянська війна, яка забрала життя кожного п’ятого співгромадянина.

Про це йдеться у зверненні головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Хомчак нагадує, що бойові дії на території України тривали з 22 червня 1941 року до кінця листопада 1944 року. Із 22 липня по 18 грудня 1942 року територія України була повністю окупована військами Німеччини та її союзників.

"Цей день нагадує нам про всіх загиблих в боях, закатованих у нацистській неволі, померлих у тилу від голоду та поневірянь. І ми вшановуємо пам’ять синів і дочок українського народу, їх подвиг та жертовність. Наше завдання – берегти пам’ять про тих, хто вистояв і тих, хто пав жертвою обох тоталітарних кривавих систем", - випливає зі звернення.

Хомчак також підкреслює, що 7 років тому, у 2014 році, підступний російський ворог вчинив тимчасову окупацію Кримського півострову та розв’язав війну на території Донецької й Луганської областей України.

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"Як і наші діди та прадіди, ми вимушено взяли до рук зброю та розпочали нову боротьбу за Незалежність нашої держави. Прагнення до свободи та готовність захищати свою Батьківщину є рисою усіх поколінь українців. Як у минулому, кривавому, столітті, так і сьогодні ми стоїмо на варті спокою та миру", - зазначає головком ЗСУ.

Він також ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.