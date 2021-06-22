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Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак

Недільний ранок 22 червня 1941 року трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів українців. У цей день розпочався новий найбільш кривавий етап Другої світової – німецько-радянська війна, яка забрала життя кожного п’ятого співгромадянина.

Про це йдеться у зверненні головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Хомчак нагадує, що бойові дії на території України тривали з 22 червня 1941 року до кінця листопада 1944 року. Із 22 липня по 18 грудня 1942 року територія України була повністю окупована військами Німеччини та її союзників.

"Цей день нагадує нам про всіх загиблих в боях, закатованих у нацистській неволі, померлих у тилу від голоду та поневірянь. І ми вшановуємо пам’ять синів і дочок українського народу, їх подвиг та жертовність. Наше завдання – берегти пам’ять про тих, хто вистояв і тих, хто пав жертвою обох тоталітарних кривавих систем", - випливає зі звернення.

Хомчак також підкреслює, що 7 років тому, у 2014 році, підступний російський ворог вчинив тимчасову окупацію Кримського півострову та розв’язав війну на території Донецької й Луганської областей України.

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"Як і наші діди та прадіди, ми вимушено взяли до рук зброю та розпочали нову боротьбу за Незалежність нашої держави. Прагнення до свободи та готовність захищати свою Батьківщину є рисою усіх поколінь українців. Як у минулому, кривавому, столітті, так і сьогодні ми стоїмо на варті спокою та миру", - зазначає головком ЗСУ.

Він також ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
я не знаю, що це за війна така вєлікая атечєствєнная.
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22.06.2021 09:45
+10
Кацапский фейк придуманный для того, чтобы снять с себя ответственность за развязывание Второй Мировой.
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22.06.2021 09:53
+9
чо за великакая отечественная? вторая мировая же была Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2583
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22.06.2021 09:45
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А зеля откосил по повестке 4 раза и поехал в Юрмалу Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8593
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22.06.2021 09:26 Відповісти
Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2895
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22.06.2021 09:27 Відповісти
Все притензии к мамме римме) это она прятала повестки от сына, шоб его не убили на войне и он стал презедентом. А так бы он конечно пошел, если бы знал Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2410
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22.06.2021 09:51 Відповісти
Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1211 "Болтун- находка для шпиЙона!"
«Читаю: повестка. Нормально, да?

Гражданин Владимир Зеленский, вы подлежите призыву на военную службу по мобилизации немедленно.
В связи с призывом вы имеете право выбрать для прохождения службы любое подразделение«, - процитировал повестку актер.
В этот момент Зеленского прерывают выкриком: «23-й батальон!»
«Я с удовольствием«, - отвечает актер.
И продолжает: «Я беру в подразделение Юзика«.
https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
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22.06.2021 10:28 Відповісти
а шо то за ряженные солдаты рядом с уклонистом? масовочка?
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22.06.2021 10:32 Відповісти
В одном позабытом еврейском порту еврейское судно стояло , Абрам уходил на святую войну , а Сара его провожала . Будь честным и храбрым в священном бою , за русские спины ховайся , а если вдруг вспомнишь про Сару свою , без денег домой не вертайся. Но вот отгремела святая война , Абрам с той войны не вернулся , фашистская пуля сразила его , когда русский воин споткнулся.
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22.06.2021 09:59 Відповісти
Мой дед прошёл войну с июля 41-го по сентябрь 45-го . 5 ранений. Захватывал Двинский плацдарм. В представлении к ордену за этот бой ротный написал " ... был ранен , но поде боя не покинул.... две Солдатских славы... а всего -пять наград... И вот он покоится с миром. И в гробу видал твои грёбаные частушки.
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22.06.2021 11:03 Відповісти
..это не личное,и это не мои гребаные частушки, я затронула вашу струну, СОРРИ, люблю умных евреев, но!жидов презираю, вонючие, пархатые - говном напхатые))
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11.09.2021 13:26 Відповісти
да ты права! не твоих - ваших... ваших грёбаных жалких, ********, недоделанных и потому всем завидующих и всех обсирающих маргиналов. А нации тут вовсе ни при чём.
Потому что одной тебе повезло выбрать каким тебя **** сделают: черным-белым-желтым-обрезанным-илинет.
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11.09.2021 15:47 Відповісти
І наїжджає на Турчинова що той здав Крим.
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22.06.2021 09:34 Відповісти
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1790
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22.06.2021 09:52 Відповісти
Он с секретным заданием смешил москалей. Они хохотали, кидали ему смятые рубли и говорили "Гуд, Вольдемар, гуд. Кароший малорос".
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22.06.2021 10:02 Відповісти
хотел из засмешить до смерти Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2441
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22.06.2021 10:34 Відповісти
По территории Украины прошлись два барана по 2 раза туда-сюда...и Сралин и его брат Гитлер...отступая наступая,...а вывод простой...верить Мавзолейному быдлу опасно...кидалово по полному тарифу...
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22.06.2021 09:30 Відповісти
шото ваш хомчак совсем плохой стал, постарел. Видимо молодая жена все соки выдоила Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8270
Готовность защищать родину - черта всех поколений украинцев. Как и наши прадеды, мы взяли оружие и начали борьбу за независимость государства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2331
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22.06.2021 09:33 Відповісти
Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6821
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22.06.2021 09:37 Відповісти
я не знаю, що це за війна така вєлікая атечєствєнная.
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22.06.2021 09:45 Відповісти
Кацапский фейк придуманный для того, чтобы снять с себя ответственность за развязывание Второй Мировой.
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22.06.2021 09:53 Відповісти
Цілком згоден.
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22.06.2021 09:55 Відповісти
чо за великакая отечественная? вторая мировая же была Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2583
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22.06.2021 09:45 Відповісти
А я простил я военкома
Опять-опять-опять-опять
О, как намаялся я с тобой
Моя повестка номер пять...
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22.06.2021 09:38 Відповісти
Это Хомчак который войска под Иловайском направил на прорыв через коридор смерти, а сам уехал в хвост колонны, бросил в лесу бронеавто, журналистов (Егор Воробьев и Ростислав Шапошников) и раненых солдат. И вместе с личной охраной пешком упетлял ночью с единственным тепловизором группы. А наутро спокойно выехал из окружения через блокпосты россиян. Без стрельбы. На новом авто. Теперь он глава геншатаба а его жена-глава Черниговской ога. Отличный выбор, ЗЕбилы.
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22.06.2021 09:48 Відповісти
а до этого именно он согласился на иловайскую авантюру со стороны ВСУ не поставив никого в известность в генштабе.
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22.06.2021 09:59 Відповісти
по стукайте Хому по заднице- Вторая мировая началась 1 сентября 1939го Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2540 Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2841
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22.06.2021 10:35 Відповісти
"...мы взяли оружие и..." ...спрятались в кусты под Иловайском. В то время, как бойцы Донбасса контратаковали даже из этого "коридора смерти" и нанесли врагу урон... Семенченко под Иловайском был трижды ранен..осколок под сердцем... ... Потому он сидит в КПЗ... журналист Ростислав Шапочников, который хранит видео, как хомчак сидит в кустах и не отвечает по оставленной в машине рации, сидит в эмиграции бо его в Украине за это видео преследовали и угрожали , а сам хомчак из кустов пересел в генштаб и рассказывает нам про дедов и прадедов
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22.06.2021 10:56 Відповісти
Шкода, що головнокомандувач ЗСУ Р.Хомчак згадав тільки "закатованих у нацистській неволі", а про своїх співвітчизників, замордованих у неволі комуно-совєтській, не обмовився ані жодним словом. Саме у цей день, 22 червня 1941 року, солдати військ сталінсько-сатанинського НКВД СССР, рано-вранці, розпочали масові розстріли та звірячі вбивства тисяч ні в чому не винних людей в тюрмах міст Володимира-Волинського, Львова, Тернополя, Рівного, Ковеля, Станіслава (нині Івано-Франківська), Луцька, Коломиї...
Маю шокуючі фото з офіційних розкопок таємних масових поховань жертв НКВД на княжому городищі у Володимирі-Волинську, Волинської області. Якщо шановні редактори "Цензор-НЕТ" забажають - можу надіслати. А заодно й цілком фахову публікацію, мого авторства, про ці та інші звірства комуністів.
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22.06.2021 11:34 Відповісти

_ЗА УКРАИНУ! ЗА РОДИНУ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ_
*
Вставай стpана огpомная вставай на смеpтный бой.
С фашистской силой тёмною с кацапскою оpдой.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Дадим отпоp душителям всех украинских идей.
Hасильникам гpабителям, мучителям палачам людей.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Hе смеют кpылья кацапские над нашей Pодиной летать.
Поля её пpостоpные не смеет вpаг лапотный топтать.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Гнилой фашистско-рассейской нечисти загоним пулю в лоб.
Кацапскому отpодью человечества сколотим кpепкий гpоб
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !-
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22.06.2021 12:05 Відповісти
A Krim?
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22.06.2021 12:58 Відповісти
А Иловайский дезертир хомчак, наверное себе уже приготовил пару заграничных паспортов!!
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22.06.2021 13:03 Відповісти
 
 