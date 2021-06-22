Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак
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Недільний ранок 22 червня 1941 року трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів українців. У цей день розпочався новий найбільш кривавий етап Другої світової – німецько-радянська війна, яка забрала життя кожного п’ятого співгромадянина.
Про це йдеться у зверненні головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.
Хомчак нагадує, що бойові дії на території України тривали з 22 червня 1941 року до кінця листопада 1944 року. Із 22 липня по 18 грудня 1942 року територія України була повністю окупована військами Німеччини та її союзників.
"Цей день нагадує нам про всіх загиблих в боях, закатованих у нацистській неволі, померлих у тилу від голоду та поневірянь. І ми вшановуємо пам’ять синів і дочок українського народу, їх подвиг та жертовність. Наше завдання – берегти пам’ять про тих, хто вистояв і тих, хто пав жертвою обох тоталітарних кривавих систем", - випливає зі звернення.
Хомчак також підкреслює, що 7 років тому, у 2014 році, підступний російський ворог вчинив тимчасову окупацію Кримського півострову та розв’язав війну на території Донецької й Луганської областей України.
"Як і наші діди та прадіди, ми вимушено взяли до рук зброю та розпочали нову боротьбу за Незалежність нашої держави. Прагнення до свободи та готовність захищати свою Батьківщину є рисою усіх поколінь українців. Як у минулому, кривавому, столітті, так і сьогодні ми стоїмо на варті спокою та миру", - зазначає головком ЗСУ.
Він також ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.
Будь ласка, зачекайте...
«Читаю: повестка. Нормально, да?
Гражданин Владимир Зеленский, вы подлежите призыву на военную службу по мобилизации немедленно.
В связи с призывом вы имеете право выбрать для прохождения службы любое подразделение«, - процитировал повестку актер.
В этот момент Зеленского прерывают выкриком: «23-й батальон!»
«Я с удовольствием«, - отвечает актер.
И продолжает: «Я беру в подразделение Юзика«.
https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
Потому что одной тебе повезло выбрать каким тебя **** сделают: черным-белым-желтым-обрезанным-илинет.
Опять-опять-опять-опять
О, как намаялся я с тобой
Моя повестка номер пять...
Маю шокуючі фото з офіційних розкопок таємних масових поховань жертв НКВД на княжому городищі у Володимирі-Волинську, Волинської області. Якщо шановні редактори "Цензор-НЕТ" забажають - можу надіслати. А заодно й цілком фахову публікацію, мого авторства, про ці та інші звірства комуністів.
_ЗА УКРАИНУ! ЗА РОДИНУ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ_
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Вставай стpана огpомная вставай на смеpтный бой.
С фашистской силой тёмною с кацапскою оpдой.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Дадим отпоp душителям всех украинских идей.
Hасильникам гpабителям, мучителям палачам людей.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Hе смеют кpылья кацапские над нашей Pодиной летать.
Поля её пpостоpные не смеет вpаг лапотный топтать.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Гнилой фашистско-рассейской нечисти загоним пулю в лоб.
Кацапскому отpодью человечества сколотим кpепкий гpоб
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
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СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !-