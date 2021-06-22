Я не відкидаю підготовки п'ятого пакету санкцій проти Білорусі, - Боррель

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не відкидає запровадження п'ятого пакету санкцій проти Білорусі.

Про це він сказав журналістам після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС 21 червня, повідомила Європейська служба зовнішніх зв'язків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він зазначив, що санкції застосовуються, щоб змінити поведінку осіб, на яких вони поширюються. Глава європейської дипломатії також нагадав, що є персональні санкції й економічні.

"Ми не застосовуємо економічні санкції спочатку, тому що знаємо, що економічні санкції зачіпають не тільки людей, проти яких ми хочемо їх запровадити, але і всіх, бо вони впливають на економіку. Тому ми дуже обережно підійшли до цього рішення. Це четвертий пакет санкцій. Я не відкидає підготовки п'ятого пакету, тому що таким чином ми маємо впливати на поведінку тих, хто несе відповідальність за те, що відбувається в Білорусі. А також економічні санкції, коли вони будуть ухвалені, вплинуть на їхню поведінку, тому що вони завдадуть шкоди економіці країни. Звичайно ж, немає чарівної палички. Але це той інструмент, який у нас є", - сказав Боррель.

18 червня повідомлялося, що Європейський Союз узгодив секторальні санкції проти Білорусі, і в понеділок ЄС дав "зелене політичне світло". Нові санкції Євросоюзу проти Білорусі стосуються 86 осіб і установ.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Разом із Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу. Пізніше силовики оприлюднили відеозаписи з нібито зізнаннями затриманих. Зокрема, Сапега зізнається, що редагувала телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", їй інкримінують ч.3 статті 130 КК Білорусі - "розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі". Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

Адвоката до Сапеги вперше допустили лише 28 травня.