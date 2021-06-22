Показник охоплення тестуванням на Івано-Франківщині та Київщині не відповідає "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Усі регіони України, як і раніше, перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Київській та Івано-Франківській області рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж необхідно для "зеленої" зони.
Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Охоплення тестуванням має бути щонайменше 300 тестів на 100 тис. населення. Водночас в Івано-Франківській області за добу зробили 282 тести, а в Київській - 291.
Водночас у Києві перевищено рівень захворюваності. Показник захворюваності становить 86 на 100 тис. населення за норми не більш як 75.
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показати весь коментар22.06.2021 09:48 Відповісти Мені подобається 1
Павло Вільний 68791e8d
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Сила Добра
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