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корупція (4055) податкова (372) ДБР (2566)

Чиновники податкової Києва вступили в змову з бізнесменами і дозволили їм ухилитися від сплати податків на 2,5 млрд грн, - ДБР. ФОТО

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Слідчі Територіального управління ДБР Києва викрили в корупції посадових осіб столичного управління Державної податкової служби. Чиновники сприяли комерсантам в ухиленні від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Під час досудового слідства працівники ДБР встановили, що чиновники податкової служби вступили у змову з представниками декількох комерційних структур, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

Податківці згідно з чинним законодавством мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових, натомість вони за неправомірну винагороду не "помічали" грубих порушень податкового законодавства.

Чиновники податкової Києва вступили в змову з бізнесменами і дозволили їм ухилитися від сплати податків на 2,5 млрд грн, - ДБР 01

За наявною інформацією, протиправна схема діяла із середини минулого року та дала змогу ділкам ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.

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Працівники ДБР провели обшуки у службових приміщеннях ДПС у м. Києві. Під час слідчих дій вилучено речі та документи, які будуть долучені до матеріалів справи.

Чиновники податкової Києва вступили в змову з бізнесменами і дозволили їм ухилитися від сплати податків на 2,5 млрд грн, - ДБР 02
Фото: ДБР

Кримінальне провадження розпочато за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Автор: Наталя Джума
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Красота! А они в это время с нас последние копейки выжимают.
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22.06.2021 10:31 Відповісти
Спорим, никто не сядет?
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22.06.2021 10:31 Відповісти
Борьба с коррупцией от Зельца. 73 % довольны. Бу-га-га-га... Чиновники податкової Києва вступили в змову з бізнесменами і дозволили їм ухилитися від сплати податків на 2,5 млрд грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 532
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22.06.2021 10:47 Відповісти
Воруют миллиардами, поэтому и государство нищее. А чиновники всех уровней в шоколаде и обеспечили безбедную жизнь не одному поколению наследников.
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22.06.2021 10:48 Відповісти
А що, тільки вперше почули, що податкова так і тільки так "працює"? А митниця, проКУРВАтура, суди...? Їм зарплати не потрібні - у них "відпускні".
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22.06.2021 10:57 Відповісти
так карупцию подолано чи верещучка дура?
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22.06.2021 11:00 Відповісти
если мне не изменяет память, создатели этой системы (блокировки накладных) клятвенно заверяли, что решение о регистрации/отклонении накладной принимает система на основании анализа рисков, блаблабла, человеческий (читай коррупционный) фактор невозможен в принципе. кто-то врал?
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22.06.2021 11:02 Відповісти
Теперь понятно почему бывшего начальника налоговой Украины продвинули в министры экономики !
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22.06.2021 11:14 Відповісти
будет разумно востребовать эти суммы с обеих сторон..
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23.06.2021 00:02 Відповісти
 
 