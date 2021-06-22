Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів"

Міністерство внутрішніх справ Білорусі запропонувало включити національний білоруський біло-червоно-білий прапор і гасло "Живе Білорусь" до переліку нацистської символіки і атрибутики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода", про це заявила білоруська проурядова Спілка журналістів.

Зазначається, що КДБ Білорусі схвалив проєкт акта МВС "Про визначення списків організацій та інших структур, нацистської символікита атрибутики".

У документі міститься перелік нацистської (колабораціоністської) символіки й атрибутики, зокрема біло-червоно-білий національний білоруський прапор і гасла "Живе Білорусь!", які активно використовуються під час масових акцій протесту проти режиму Лукашенка.

Їх використання нинішньою владою приписується колабораціоністських формуванням і організаціям під час Другої світової війни.

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