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Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Режим Лукашенка пропонує внести гасло

Міністерство внутрішніх справ Білорусі запропонувало включити національний білоруський біло-червоно-білий прапор і гасло "Живе Білорусь" до переліку нацистської символіки і атрибутики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода", про це заявила білоруська проурядова Спілка журналістів.

Зазначається, що КДБ Білорусі схвалив проєкт акта МВС "Про визначення списків організацій та інших структур, нацистської символікита атрибутики".

У документі міститься перелік нацистської (колабораціоністської) символіки й атрибутики, зокрема біло-червоно-білий національний білоруський прапор і гасла "Живе Білорусь!", які активно використовуються під час масових акцій протесту проти режиму Лукашенка.

Їх використання нинішньою владою приписується колабораціоністських формуванням і організаціям під час Другої світової війни.

Також читайте: МВС Білорусі просить визнати національний біло-червоно-білий прапор колабораціоністською символікою

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Кругом одни фошизды Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 6655
Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 7306
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22.06.2021 10:37
+16
Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 7071
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22.06.2021 11:00
+14
А драники - нацистская еда !?
Ой, дурачьё.....
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22.06.2021 10:58
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ШОС!
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22.06.2021 10:33 Відповісти
ШОС - также нацистский лозунг. Так что, акуратно там.
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22.06.2021 10:37 Відповісти
Все считаю номера 7777 или 8888 и тд и тп крутыми. А я видел жигуль с номером 1488 и для кого-то это круто Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 7180 хотя владелец наверно и не знает, на сколько его номер крут в узких кругах Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 4078
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22.06.2021 10:39 Відповісти
Круги то, далеко не узкие...
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22.06.2021 11:05 Відповісти
У нас 1312 актуальнее
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22.06.2021 12:16 Відповісти
Что значит "также"?
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22.06.2021 11:29 Відповісти
Кругом одни фошизды Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 6655
Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 7306
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22.06.2021 10:37 Відповісти
Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 7071
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22.06.2021 11:00 Відповісти
Інавгурація нациста?
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22.06.2021 12:45 Відповісти
А кацапів так взагалі потрібно в тюрягу на довічне, бо під їхнім аквафрешем власовці і кубанські козаки Краснова воювали на стороні Алоізовича. Так що кацапам пиндець в Білорусі
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22.06.2021 15:13 Відповісти
А таракан все корчится. Смысла в его корчах полный ноль.
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22.06.2021 10:38 Відповісти
Ц.иган геть здурів.
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22.06.2021 13:56 Відповісти
Оккупант.
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22.06.2021 10:41 Відповісти
)))))))))))

- Алё гэта Гитлер? Гэта Лукашэнка. Включите немедля. Ага. Дзякую.
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22.06.2021 10:43 Відповісти
колоборционисты также использовали название страны Беларусь . нужно и его запретить и называть эту территорию тем чем она по факту и является Минский Федеральный округ РФ Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 5154
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22.06.2021 10:49 Відповісти
С какого бодуна.. Лучше бы ввел в этот перечень власовский триколор ( нынешний флаг РФ) т их власовскую георгиевскую ленточку.. Это хотя бы имело смысл. В общем Лука отрабатывает у Путина свой чин генерал губернатора минского.. а тут как говорится в дебилизме нужно опережать шефа, Пескова, Соловьева, Киселева, Лаврова раз в десять. Хоть это и не легко , но он старается...
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22.06.2021 10:54 Відповісти
А драники - нацистская еда !?
Ой, дурачьё.....
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22.06.2021 10:58 Відповісти
Рецепт драников в белорашку зевезли евреи,которые в свою очередь позаимствовали его у немцев.
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22.06.2021 14:23 Відповісти
та и гимн Беларуси можно нацистским сделать, и дальше петь "Славсьяааа атеееечествааа...".
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22.06.2021 11:02 Відповісти
Пациенты из мвд подлежат утилизации иначе скоро и беларусский язык обьявят нацистским Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 1632
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22.06.2021 11:03 Відповісти
Жыве Вечна!
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22.06.2021 11:04 Відповісти
Ох уж ці нацисти
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22.06.2021 11:05 Відповісти
бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов"/ Для пианиста-четыреждыуклониста Лукашенко отец родной и учитель.Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил./ "Слуга народа" Бужанский поддержал отказ Зеленского дать Героя Украины Михаилу Мулику.
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22.06.2021 11:05 Відповісти
Лука, давай вдогонку признай нацистскими Mersedes, Porshe, Opel, Audi, VW. Во время 2МВ все они работали на бесноватого Адика. А скрепную Ладу, построенную в свое время на заводе по технологиям фашистской Италии надо в каждом двору сжигать к фуям собачим!
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22.06.2021 11:07 Відповісти
И само слово "Беларусь" тоже запретить, а именовать только "Западные области Российской федерации".
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22.06.2021 11:10 Відповісти
По тій іпанутій логіці цього шизоідного сатрапа, анти нацистськими символами мусить бути гасло "Помирай Бєлорусь" і чорно синій прапор. лугандонці в захваті. Вони вірно виконують цю програму на місці свого проживання... Поки що проживання...
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22.06.2021 11:11 Відповісти
Живе вільна Беларусь!
Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 4817




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22.06.2021 11:15 Відповісти
Бггг... чё мелочиться.. давайте и надувные шарики тогда уже объявляйте нацистским символом
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22.06.2021 11:22 Відповісти
Да уж и белорусску мову заодно нацисткой объявляйте.
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22.06.2021 11:37 Відповісти
логично...
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22.06.2021 11:52 Відповісти
Лука хочет инициировать пересмотр итогов 2-й Мировой войны и результатов Ньюрнберга?
А это он уже серьезно нарывается...
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22.06.2021 12:02 Відповісти
Ну да,а народ Беларуси к нацистским захватчикам территории бацьки.
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22.06.2021 12:09 Відповісти
Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 2747
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22.06.2021 12:36 Відповісти
Лука пропонує скандувати " смерть Біларусі"?
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22.06.2021 12:43 Відповісти
 
 