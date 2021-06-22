"Жодних санкцій не буде", - регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за скаргою на нардепа Гончаренка

Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за другою скаргою щодо народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, який під час свого виступу демонстрував прострелений прапор України, привезений із Донбасу, а також звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель з питанням, чи є президент РФ Володимир Путін убивцею.

Про це Гончаренко повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу щодо другої скарги щодо мене, яка стосувалася українського прапора і питання "Путін - вбивця?" до пані Меркель. Жодних санкцій не буде. Ці дві ситуації сталися на весняній сесії. Під час свого виступу я продемонстрував національний прапор України, прострілений російськими кулями на Донбасі. Після чого президент Демс перервав мене і пригрозив позбавити слова. Друга ситуація - під час свого запитання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, я назвав Путіна вбивцею. На що президент Демс також відреагував зауваженням", - зазначив Гончаренко.

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За його словами, "обидві ці дії не заборонені жодними правилами ПАРЄ". Водночас Гончаренко зазначив, що санкції за скаргою голови російської делегації Петра Толстого за образу його і президента РФ Володимира Путіна залишаються чинними. Отже, на найближчій сесії ПАРЄ Гончаренко все ще буде позбавлений слова.