За три вихідні в Україні потонули 40 осіб, серед них шестеро дітей, - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що в Україні за три вихідні потонули сорок осіб. Серед загиблих - шестеро дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом трьох вихідних днів на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них - 6 дітей! Ще 23 людей врятовано" - зазначають рятувальники.

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