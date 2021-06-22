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За три вихідні в Україні потонули 40 осіб, серед них шестеро дітей, - ДСНС
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Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що в Україні за три вихідні потонули сорок осіб. Серед загиблих - шестеро дітей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом трьох вихідних днів на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них - 6 дітей! Ще 23 людей врятовано" - зазначають рятувальники.
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