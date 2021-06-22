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За три вихідні в Україні потонули 40 осіб, серед них шестеро дітей, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

За три вихідні в Україні потонули 40 осіб, серед них шестеро дітей, - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що в Україні за три вихідні потонули сорок осіб. Серед загиблих - шестеро дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом трьох вихідних днів на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них - 6 дітей! Ще 23 людей врятовано" - зазначають рятувальники.

Також читайте: За тиждень вогонь забрав життя 11 людей, на водних об'єктах загинули 46, - ДСНС

Автор: Наталя Джума
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А ЗЕвласть и в ус недует,им пофиг.
Эту тему нужно подымать и решать.
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22.06.2021 10:42 Відповісти
Берегите себя За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6633
За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4068
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22.06.2021 10:43 Відповісти
За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8041 Погуляли. Отменить, нахер, все выходные и праздники, а то здесь скоро народа не останется.
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22.06.2021 10:54 Відповісти
а від ковіду померло 21 за добу.
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22.06.2021 11:01 Відповісти
...а від туберкульозу - 22. І шо тєпєрь? Всрацця і не жить?
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22.06.2021 14:15 Відповісти
Эти утонули, иные в ДТП погибли, еще от отравления пищей и напитками "на отдыхе - гуляньях".... И меньше всего на войне...
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22.06.2021 11:01 Відповісти
Пити треба менше. Або більше.
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22.06.2021 14:13 Відповісти
 
 