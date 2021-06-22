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Хвилі розширення НАТО на схід "поховали надії на континент без розділових ліній", - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Хвилі розширення НАТО на схід

Розширення НАТО на схід і вступ туди низки колишніх радянських республік поховали надії на континент без розділових ліній.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив президент РФ Володимир Путін у статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле" до 80-річчя початку Великої Вітчизняної війни, опублікованій на сайті Кремля.

За словами Путіна, розширення НАТО на схід стало основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі.

"З 1999 року було ще п'ять хвиль розширення НАТО. До організації увійшло 14 нових країн, включно з республіками колишнього Радянського Союзу, що фактично поховало надії на континент без розділових ліній", - наголосив Путін.

Він зазначив, що один із лідерів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Егон Бар, попереджав про це ще в середині 80-х років. Путін також додав, що Бар пропонував кардинально перебудувати всю європейську систему безпеки після об'єднання Німеччини, до того ж як за участю СРСР, так і США.

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"Але ніхто ні в СРСР, ні в США, ні в Європі не захотів тоді його слухати", - підсумував Путін.

"Наша спільна і безперечна мета - забезпечити континентальну безпеку без розділових ліній, єдиний простір рівноправного співробітництва і загального розвитку в ім'я процвітання Європи та світу загалом", - також підкреслив Путін.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Пнх, х.ло
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22.06.2021 11:11
+17
знову чекіст-касап бреше про причини і наслідки.
Не хоче згадувати, що до свого нападу на Україну 16% українців хотіли в НАТО, а 53% - категорично були проти; тим часом нині цифри - діаметрально протилежні з тенденцією до збільшення розриву. І так - в кожній державі, які вирвались з касапського колоніалізму.
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22.06.2021 11:15
+14
Оказывается, расширение НАТО виновато в том, что он неадекватный утырок.
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22.06.2021 11:14
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Про мир він сильно сказав.
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22.06.2021 11:10 Відповісти
Пнх, х.ло
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22.06.2021 11:11 Відповісти
ла-ла-ла-ла-ла-ла
https://www.youtube.com/watch?v=qJW-64ZV5_Q
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22.06.2021 11:15 Відповісти
дратутє нікада жи такова нє била, і вот апять Волны расширения НАТО на восток "похоронили надежды на континент без разделительных линий", - Путин - Цензор.НЕТ 2517

Головний біль астронавтів: США звинуватили росіян у крадіжці повітря на МКС

Спёрли воздух кацапы)) источник спертого воздуза-кацапы)

Отправленные в Италию врачи оказались шпионами
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22.06.2021 11:13 Відповісти
Как его корежит от НАТО. Старая мечта разделить Европу между рашкой и немчурой
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22.06.2021 11:13 Відповісти
шо поделать . ни кто не любит Московию
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22.06.2021 11:14 Відповісти
Оказывается, расширение НАТО виновато в том, что он неадекватный утырок.
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22.06.2021 11:14 Відповісти
знову чекіст-касап бреше про причини і наслідки.
Не хоче згадувати, що до свого нападу на Україну 16% українців хотіли в НАТО, а 53% - категорично були проти; тим часом нині цифри - діаметрально протилежні з тенденцією до збільшення розриву. І так - в кожній державі, які вирвались з касапського колоніалізму.
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22.06.2021 11:15 Відповісти
очень тяжело понять вора, бандита и агрессора, рассуждающего об опасности НАТО ...
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22.06.2021 11:15 Відповісти
чего это тяжело?любой вор и бандит боится жарндармов Волны расширения НАТО на восток "похоронили надежды на континент без разделительных линий", - Путин - Цензор.НЕТ 3085
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22.06.2021 11:33 Відповісти
это да... но лучше бы он боялся неотвратимости наказания (чем быть пойманым))))
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22.06.2021 11:35 Відповісти
внутренне он боится всего. в нём живёт страх. и это радует.
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22.06.2021 11:43 Відповісти
Прям раздувает от беззастенчивой лжи и цинизма.Разбойник с большой дороги.
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22.06.2021 11:15 Відповісти
Піня точно ***...й. Лайно в голові.
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22.06.2021 11:17 Відповісти
"Быть открытым" сказал бункерфорер, за которым его холуи даже царственные фекалии с собой обратно на срассею забирают.
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22.06.2021 11:18 Відповісти
Путин мечтает вновь разделить Европу на сферьі влияния , в чем ему отказано практически всеми европейскими народами .
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22.06.2021 11:19 Відповісти
Расширение НАТО похоронило надежды на континент под властью рассии.
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22.06.2021 11:22 Відповісти
Путин/ Кодлан Коломойского уверен что с Путиным-Шаломовым он договорится. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну./ У кодлана и Путина есть общий враг -Порошенко. Есть большой гешефт -украинская земля.Договорятся.
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22.06.2021 11:24 Відповісти
Да сгори в аду,плешивая тварь.
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22.06.2021 11:24 Відповісти
С ху...лом все понятно. Но очень огорчает, что его гебельсовские речи не являются предметом обсуждения № 1 в мире (судя по СМИ Европы и США)
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22.06.2021 11:30 Відповісти
придется опять заржавевший было занавес опускать...
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22.06.2021 11:30 Відповісти
... и тебя, *****, похоронят )
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22.06.2021 11:41 Відповісти
дайте ему селедки
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22.06.2021 11:44 Відповісти
дайте его пираньям.
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22.06.2021 12:05 Відповісти
Внутри НАТО нет разделительных линий, а недоверие растет только к кацапам. Интересно, почему?
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22.06.2021 12:03 Відповісти
А как свободный мир Северной Кореи мешает жить со свои НАТО ! Так что ху..ло Владимирович , тебе с твоим бандитским окружением для спасения собственых шкур еще есть куда двигаться-к полнейшей изоляции !
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22.06.2021 12:51 Відповісти
от тільки в жодній країні, яка є членом НАТО, війна не ведеться, а ***** хотілосяб багато де насрати своєю присутністю
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22.06.2021 13:07 Відповісти
Вбивця ще щось гавкає.Тьфу!
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22.06.2021 13:11 Відповісти
Во первых, и в самой России задумывались о вступлении в НАТО. А во вторых, Багдасаров открыто призывает к террористическим актам на территории Украины. Эфир от 13 июня у Соловьева. Там же Багдасаров призывает к агрессии открытой и захвату Украины РФ. В уголовном кодексе самой РФ есть статьи по этому поводу. Но по ходу на это и внимание уже не обращает ни кто.
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22.06.2021 14:05 Відповісти
Всё Пуйло,закрывай проэкт Рашка.Он не презентабелен и не привлекален.Страны выбирают НАТО,а не ОДКБ.Да и ты вместе со своей элитой выбираете жить и хранить бабло в странах НАТО,показывая тем самым где лучше Хвилі розширення НАТО на схід "поховали надії на континент без розділових ліній", - Путін - Цензор.НЕТ 8548
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22.06.2021 15:01 Відповісти
Виходить що це НАТО винувате що він *****?
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22.06.2021 16:04 Відповісти
Тяжко бункерному с одной извилиной в бестолковке-то...
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22.06.2021 17:00 Відповісти
 
 