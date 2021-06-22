За кілька років Україна може стати однією з найкращих у гастрономічному напрямку, - глава Держтуризму Олеськів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розраховує, що через кілька років Україна може потрапити до найкращих країн із гастрономії.
Про це вона заявила на пресконференції у вівторок в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми працюємо з рестораторами і сподіваємося, що саме така системна політика дозволить за кілька років досягти мети і бути однією з найкращих у гастрономічному напрямку", - зазначила Олеськів.
За її словами, гастрономія є частиною культури, і для того, щоб якісно популяризувати українську гастрокультуру серед іноземців, важливо прищепити культуру споживання автентичної їжі серед українців.
Олеськів розраховує, що за прикладом інших популярних світових страв, як мінімум український борщ у майбутньому буде в найкращих ресторанах світу, а туристи будуть їхати в Україну, щоб спробувати його в країні походження.
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас все побежим распространять новости RU !
Четверг_рибний день...))