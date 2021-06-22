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За кілька років Україна може стати однією з найкращих у гастрономічному напрямку, - глава Держтуризму Олеськів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За кілька років Україна може стати однією з найкращих у гастрономічному напрямку, - глава Держтуризму Олеськів

Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розраховує, що через кілька років Україна може потрапити до найкращих країн із гастрономії.

Про це вона заявила на пресконференції у вівторок в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо з рестораторами і сподіваємося, що саме така системна політика дозволить за кілька років досягти мети і бути однією з найкращих у гастрономічному напрямку", - зазначила Олеськів.

За її словами, гастрономія є частиною культури, і для того, щоб якісно популяризувати українську гастрокультуру серед іноземців, важливо прищепити культуру споживання автентичної їжі серед українців.

Олеськів розраховує, що за прикладом інших популярних світових страв, як мінімум український борщ у майбутньому буде в найкращих ресторанах світу, а туристи будуть їхати в Україну, щоб спробувати його в країні походження.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Перейдем на "трехразовое питание" - понедельник , среда, пятница.
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22.06.2021 11:15
+3
Мля..писець..шо за довбоклюв....
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22.06.2021 11:16
+1
С таким наридом... я в этом даже не сомневаюсь.
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22.06.2021 11:19
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Хитёр товарищ КОц!
Сейчас все побежим распространять новости RU !
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22.06.2021 11:41 Відповісти
Перейдем на "трехразовое питание" - понедельник , среда, пятница.
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22.06.2021 11:15 Відповісти
😁
Четверг_рибний день...))
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22.06.2021 11:18 Відповісти
Мля..писець..шо за довбоклюв....
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22.06.2021 11:16 Відповісти
С таким наридом... я в этом даже не сомневаюсь.
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22.06.2021 11:19 Відповісти
"Достал 10 рулонов туалетной бумаги. Готовьте людей!"(с)
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22.06.2021 11:29 Відповісти
сало, борщ, вышиванка, доступные красивые девушки - вот и всё, что нужно здесь иностранцу.
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22.06.2021 11:38 Відповісти
Через несколько лет Украина может быть в ТОП стран по гастрономии.-Методу кукареканья правителей Украины из 95-го квартала освоил и Олеськив.
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22.06.2021 11:47 Відповісти
меньше бла бла бла пиара. а на деле создавать выгодные бизнесу условия, менять коррупционную систему судей!!!! Дешевый пиар о возможном будущем - это стиль нынешней ОП и большинству народа он противен и очевиден.
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22.06.2021 12:47 Відповісти
 
 