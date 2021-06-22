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"Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Президент Володимир Зеленський заявив, що здоровий спосіб життя має стати популярним в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час форуму "Україна 30. Здорова Україна".

"Програма спрямована на всі вікові категорії і групи нашого населення. Але всі вони націлені на досягнення однієї головної мети, яка одним реченням звучить так: "Українці мають жити довше". ... Насамперед усім нам потрібно зрозуміти, на жаль, невтішні цифри. В Україні середня тривалість життя становить 72 роки. За цим показником ми посідаємо 115-те місце у світі", - зазначив президент.

За словами Зеленського, чисельність населення України зменшується щорічно.

"Щоб зрозуміти цю загрозу, потрібно порахувати, скільки нас буде через 10, 20 або 50 років, якщо ми не змінимо цю ситуацію кардинально. Ми маємо робити все, щоб українців народжувалося більше, і все, щоб українців вмирало менше", - додав глава держави.

Зеленський зазначив, що для цього здоровий спосіб життя має бути популярним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: Дякуємо за життя і можливість будувати нову Україну. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Людина з нормальною психікою ніколи не буде прилюдно грати членом на роялю чи бігати голим по сцені з тазіком на тому ж члені...Але і суспільство з нормальною психікою ніколи не обере такого собі за президента...Так що яке їхало,таке й здибало...
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22.06.2021 11:34
+31
"Украинцы должны жить дольше": Зеленский презентует общенациональную программу "Здоровая Украина" - Цензор.НЕТ 2634
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22.06.2021 11:19
+27
Ви впевнені , що у цієї людини все нормально з психікою ? Може поки не пізно послати його подалі?
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22.06.2021 11:16
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Вода,еда,воздух.Основные пункты+жизненная общественная среда.Кратко по пунктам.Водоканалы коррупция.Еда некачественная.Воздух-заводы и уничтожение лесов.Об общественной политической среде,без эмоций и стрессов не расскажешь.Итого всё сводится к простым вещам.Упорядочить эти пункты задача власти.Водоканалы должны быть оборудованы и поставлять чистую воду.Пища должна быть доступной,не дорогой и качественной.Воздух не должен быть загрязнён тяжёлыми оксидами и металлами.Леса не должны вырубаться.Но,есть один ньюанс.Если все пункты упорядочить,то хтось теряет большие гроши "Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 1784
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22.06.2021 15:24 Відповісти
"Украинцы должны жить дольше": Зеленский презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

"Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 1851
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22.06.2021 15:30 Відповісти
В ОАЕ немає громадян . Є піддані еміра. Еміру належить вся земля, все що на землі і у надрах. А ще ОАЕ стоїть на морі нафти. І всі блага поширюються лише на підданих еміра, а їх в країні 1/7 від всього населення. Щоб стати підданим потрібно довести що ваш предок у 4 коліні пас верблюдів в цій пустелі.
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22.06.2021 16:54 Відповісти
І що? Це виправдовує два роки знищення України і годівлю наріду безкінечними обісцянками "світлого майбутнього", з розпилом і відкатами "слугам" та їх хазяям?
"Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 3904 Обісцяна морквина "кінця єпохи бідності" та "мудрий" нарід.
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22.06.2021 17:01 Відповісти
В ОАЕ жорстка деспотична монархія. В цього еміра на фото, до Европи втели донька і дружина. В ОАЕ лише еміри - це люди, усі інші, навіть члени їх родин - на рівні тварин.
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22.06.2021 17:39 Відповісти
"Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 6128
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22.06.2021 19:12 Відповісти
эпоха бедности кончилась,живем "безбедно",если так же будем жить дольше то ну его нах
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22.06.2021 19:33 Відповісти
ми тобі, блдь, ні*уя не должні "Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 1641
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22.06.2021 15:31 Відповісти
накуй взагалі жити на пенсію 2тис грн?
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22.06.2021 15:34 Відповісти
Більше працюй. Заробляй більше. Пллати відповідні вснески. Буде пенсія більша. Так все пролсто.
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22.06.2021 18:20 Відповісти
Зе жжот - не живут - существуют, выживают как могут . 80% пенсионеров в Украине живут за пределом монетарной бедности - омбудсмен Вот и решил Зе продолжить им *жизнь * - агонию . По ходу он мазохист . Мазохизм (англ. masochism, по имени австрийского романиста Леопольда фон Захер-Мазоха) в широком смысле означает любое стремление направлять что-либо деструктивное, болезненное, унизительное .
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22.06.2021 15:54 Відповісти
Спасайся кто может,бедоносец занялся нашим здоровьем.
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22.06.2021 15:59 Відповісти
"Байден, почему мы не в НАТО?"
"Потому что,коррупция в опе, воруют миллиардами и президент дебил".
"Тю, а мы думали, что нам просто не хватает парада и здорового образа жизни".
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22.06.2021 16:08 Відповісти
Я вже став переживати за своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Що вони там задумали?
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22.06.2021 16:11 Відповісти
ну так сделайте 1к евро пенсию, а не языком молотить
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22.06.2021 16:12 Відповісти
Уже некому оплачивать ту пенсию что есть сейчас.
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22.06.2021 18:30 Відповісти
І хоч би один комент на підтримку зе-наріка.
Хто ж його вибрав, а?
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22.06.2021 16:26 Відповісти
Точь в точь слова Х.уйла 20 лет назад...
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22.06.2021 16:42 Відповісти
"Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 3535
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22.06.2021 17:13 Відповісти
Дак ведь смысл этой "программы" - поставить в парках столбики с QR-кодами, где можно будет посмотреть, как тренируется Потап или Лобода....) и все)
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22.06.2021 16:52 Відповісти
Значит будет как у белорусов; "Будем жить плохо, но не долго"
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22.06.2021 18:08 Відповісти
Когда в прошлом году деньги заложеные на раннее выявление онкозаболеваний пустили на "велике крадівництво"я что то так и подумал что это все из за заботы о качестве жизни.
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22.06.2021 18:28 Відповісти
При таком правительстве о улучшение жизни, даже и нечего думать и мечтать. Красиво и богато сейчас в Украине живёт это самое правительство, со своими "слугами" и депутатами, не говоря уже о олигархах. Которых с каждым днём становится всё больше и больше. Так что "уважаемый" ЗЕ, достаточно уже народу вешать на уши лапшу, народ-то не лохи, как ты думаешь и он намного лучше разбирается в жизни, чем твои - дармоеды "слуги" вместе с тобой взятых...
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22.06.2021 18:43 Відповісти
Мені 72 роки, але коли зелена істота подасть у відставку я точно буду жити довше.
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22.06.2021 18:51 Відповісти
Що воно ще не обіцяло і куди не вляпалось. Працює на Ахметова та Каломойського і парить вуха ЗЕлохам.
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22.06.2021 18:54 Відповісти
Был уже один масон с биг-бордами "нас должно быть 52". Перед глазами он развешивал транспаранты, а за углом разворачивал соросовские фонды, нко, контролируемые иудоглобализаторами, и продвигал свои масоняче-либеральные кадры в нацрады по телерадио. "Лови вора" называется.
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22.06.2021 18:59 Відповісти
"Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 6272
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22.06.2021 19:03 Відповісти
Краткий экскурс в оздоровление демографии евреемасонами.
youtube.com/watch?v=0**********
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU
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22.06.2021 19:21 Відповісти
Більшої маячні ще не чув.
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23.06.2021 10:52 Відповісти
Здоровый сон и правильное питание - основы крепкого иммунитета.
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23.06.2021 15:27 Відповісти
Мама Римма ...Мама Римма - почему вы не родили нам раньше и много таких вОвчиков - я уверен , Украина была б уже давно на уровне Швейцарии ...Норвегии ...Люксембурга...Дании ... Канады....- но мы уверены, что после высадки 1 000 000 000 зЭлени ... украинцы будут жить как минимум по 101 году....
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22.06.2021 19:01 Відповісти
Кто то посмотрел ролик с быдлом?
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22.06.2021 20:07 Відповісти
Наказ, жити довше, вже підписаний?🙃
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22.06.2021 21:53 Відповісти
Остаточно хочуть винищити українців
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22.06.2021 23:11 Відповісти
спортсмен. ты введи нормальный контроль за продуктами питания..... одно говно в магазинах..
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22.06.2021 23:53 Відповісти
Должны жить дольше... - болезненный в воспаленном мозгу подбил гарцы, с экономии от повышения пенсионного возраста?
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23.06.2021 04:27 Відповісти
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