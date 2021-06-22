"Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна". ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський заявив, що здоровий спосіб життя має стати популярним в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час форуму "Україна 30. Здорова Україна".
"Програма спрямована на всі вікові категорії і групи нашого населення. Але всі вони націлені на досягнення однієї головної мети, яка одним реченням звучить так: "Українці мають жити довше". ... Насамперед усім нам потрібно зрозуміти, на жаль, невтішні цифри. В Україні середня тривалість життя становить 72 роки. За цим показником ми посідаємо 115-те місце у світі", - зазначив президент.
За словами Зеленського, чисельність населення України зменшується щорічно.
"Щоб зрозуміти цю загрозу, потрібно порахувати, скільки нас буде через 10, 20 або 50 років, якщо ми не змінимо цю ситуацію кардинально. Ми маємо робити все, щоб українців народжувалося більше, і все, щоб українців вмирало менше", - додав глава держави.
Зеленський зазначив, що для цього здоровий спосіб життя має бути популярним.
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