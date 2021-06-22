Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу"
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Події 2014 року під час Євромайдану в Україні, на думку російського президента, є "антиконституційним збройним переворотом", який був організований США і безвольно підтриманий Європою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін пише в статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле", опублікованій пресслужбою Кремля.
У властивій російській пропаганді манері президент РФ звинуватив США і Захід у підтримці Євромайдану. Більше того, навіть захоплення Росією Криму, за словами Путіна, було спровоковане не діями РФ, а нібито тими подіями.
"... Багато країн були поставлені перед штучним вибором - бути або з колективним Заходом, або з Росією. Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі української трагедії 2014 року. Європа активно підтримала антиконституційний збройний переворот в Україні. Із цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвольно його підтримали, спровокувавши розкол у самій Україні і вихід Криму з її складу?" - вважає Путін.
При цьому, він жодного слова не сказав про роль Росії в розпалюванні конфлікту на Донбасі й анексію Кримського півострова.
Зазначимо, що керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності", в.о. президента України в 2014 році Олександр Турчинов, коментуючи статтю Путіна, зазначив, що той досі не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону.
"Хронічна параноя Путіна про "організацію Штатами в Україні державного перевороту" свідчить про те, що він, як і будь-який інший диктатор, не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону", - заявив він.
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О так, звісно. Ще у 1993 отримали б під боком реанімований СРСР.
Кстати, сама октябрьская революция 1917 года не пролила кровавых рек, смерти принесла позже гражданская война
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Ага, і суто більшовицькі жахіття - ЧК та червоний терор.
у кого там был переворот? мишаню кто в крыму заблокировал на даче?
а давайте ещё отмотаем дальше в 1917 год. чё там было? по закону?
короче... крым вернуть, лугандон восстановить.
ивообще отслюнывить репарации за все неудобства, горе и убытки.
остальное бред плешивого деда. ******* его ссаными тряпками.
неужели такой бред издание публикует?
почему статьи меркель или байдена не публикуют в российских газетах?
ввх че бабки платит?
а когда совок пол европы "освободил" да уйти забыл
это было типа дружественный жест?
еще австрию могли оккупировать, но не дали
страны европы должны были сидеть и ждать что их в гулаг отправят и постароят коммунызм?
и был бы гулаг от лиссабона до владивостока
а этот плешивый педофил делает вид что не знает почему так пошло поехало в истории
и вообще какое дело рф до ссср?
вы там совсем кукухой поехали?
ваше гб предало коммунизм и не защитило его (строй)
а теперь это вещает что нато видите ли не дало построить континент без ограждений