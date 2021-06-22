УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12099 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Євромайдан
14 943 126
Крим (12749) путін (21463) США (14537) Євромайдан (912)

Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін про Євромайдан:

Події 2014 року під час Євромайдану в Україні, на думку російського президента, є "антиконституційним збройним переворотом", який був організований США і безвольно підтриманий Європою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін пише в статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле", опублікованій пресслужбою Кремля.

У властивій російській пропаганді манері президент РФ звинуватив США і Захід у підтримці Євромайдану. Більше того, навіть захоплення Росією Криму, за словами Путіна, було спровоковане не діями РФ, а нібито тими подіями.

"... Багато країн були поставлені перед штучним вибором - бути або з колективним Заходом, або з Росією. Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі української трагедії 2014 року. Європа активно підтримала антиконституційний збройний переворот в Україні. Із цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвольно його підтримали, спровокувавши розкол у самій Україні і вихід Криму з її складу?" - вважає Путін.

При цьому, він жодного слова не сказав про роль Росії в розпалюванні конфлікту на Донбасі й анексію Кримського півострова.

Читайте також: Хвилі розширення НАТО на схід "поховали надії на континент без розділових ліній", - Путін

Зазначимо, що керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності", в.о. президента України в 2014 році Олександр Турчинов, коментуючи статтю Путіна, зазначив, що той досі не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону.

"Хронічна параноя Путіна про "організацію Штатами в Україні державного перевороту" свідчить про те, що він, як і будь-який інший диктатор, не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону", - заявив він.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+62
Самое смешное, что этому членоголовому Куйлу верит 95% репоедов и 80% даунбасян. А потом даунбассеры кукарекают : нам говорили, что прийдут бандеровцы и нам будет пипец. Пипец уже пришел, а где-же бандеровцы?
показати весь коментар
22.06.2021 11:20
+54
ну, вы поняли.
Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине и выход Крыма из ее состава" - Цензор.НЕТ 881
показати весь коментар
22.06.2021 11:26
+48
Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине и выход Крыма из ее состава" - Цензор.НЕТ 837
показати весь коментар
22.06.2021 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Статья 17 Конституции Украины - На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз. Нужно было куйла давно с Севастополя нагнать, а того, кто его туда пустил - судить за измену Украине! А так имеем сегодняшний результат.
показати весь коментар
22.06.2021 19:47 Відповісти
Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине___________ заметьте, Путин сказал! так он подтвердил что он против отмены коррупции!
показати весь коментар
22.06.2021 19:51 Відповісти
Само пуйло ненависти не вызывает. Холодная брезгливость, как к ядовитому пауку. Тварь просто должна сдохнуть без ущерба для окружающих. Ненависть вызывают мои соотечественники, поддерживающие русский мир, мертветчуков, бойков и прочих мразей.
показати весь коментар
22.06.2021 20:00 Відповісти
Плешиывый,ты лучше раскажи про государственный кровавый переворот в своей стране в 1993 году,где людей погибло больше 1000человек,где с танков стреляли по парламену. Бревно в глазу не жмет?
показати весь коментар
22.06.2021 20:13 Відповісти
Заради справедливості, ситуації дуже різні. У 1993 мала місце спроба комуняцького реваншу. І добре, що її рішуче й жорстко придушили.
показати весь коментар
22.06.2021 20:31 Відповісти
Так комуняки до сих пір при владі. Вони тільки перепрофілювались. Але гадять народу як і при ссср.
показати весь коментар
22.06.2021 22:15 Відповісти
Ты в корне неправ. Такая решительность и жёсткость ни к чему позитивнему не приводила и не приведёт. Кстати, сама октябрьская революция 1917 года не пролила кровавых рек,смерти принесла позже гражданская война. И вообще мы должны очень хорошо изучить этот период истории, там намешано всякого, из той смеси стоит выбрать полезное : как революцию подготовить, победить и как победу удержать. Заметь, что к окончательному поражению диктатура пролетариата пришла из-за излишней жестокости сталинского режима и как следствие слишком "решительных" действий стало желание народа освободиться от тирании. Вот только жаль, что вместе с водой выплеснули и ребёнка, не сумели и не захотели оставить то ххорошее, что было, иэбавившись от тормозов и ошибок. Сейчас много "гениев", способных критиковать наше прошлое и в то же время паразитирующих на остатках достижений народа до 1991г. Надо быть честнее и справедливее, не оплёвывать то хорошее, что всё-таки было, но и не забывать ошибок и не прощать преступлений. Как идея коммунистическое общество - привлекательно, но это лишь идея, светлая сказка, невозможная в реальности, ибо не учитывает человеческие слабости и неизбежные пороки.
показати весь коментар
22.06.2021 23:06 Відповісти
Такая решительность и жёсткость ни к чему позитивнему не приводила и не приведёт.
...
О так, звісно. Ще у 1993 отримали б під боком реанімований СРСР.

Кстати, сама октябрьская революция 1917 года не пролила кровавых рек, смерти принесла позже гражданская война
...
Ага, і суто більшовицькі жахіття - ЧК та червоний терор.
показати весь коментар
23.06.2021 01:00 Відповісти
ну давайте чуть отмотаем назад. в начало 90х... кто там куда из танков стрелял?
у кого там был переворот? мишаню кто в крыму заблокировал на даче?
а давайте ещё отмотаем дальше в 1917 год. чё там было? по закону?
короче... крым вернуть, лугандон восстановить.
ивообще отслюнывить репарации за все неудобства, горе и убытки.

остальное бред плешивого деда. ******* его ссаными тряпками.
показати весь коментар
22.06.2021 20:21 Відповісти
Крым вернуть, бамбасят послать на йух
показати весь коментар
22.06.2021 20:36 Відповісти
азиопские дикари ёпта )) танками по парламенту...


Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу" - Цензор.НЕТ 362
показати весь коментар
22.06.2021 21:39 Відповісти
Слухати, що говорить це плєшиве ***** - себе не поважати. Це просто хворий виродок. І кацапи заслуговують на подібного царя
показати весь коментар
22.06.2021 20:49 Відповісти
Чи є у світі більш огидна істота, ніж мацкаль?!
показати весь коментар
22.06.2021 20:58 Відповісти
Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу" - Цензор.НЕТ 2793
показати весь коментар
22.06.2021 21:37 Відповісти
А мне жалко этих несчастных людей. Бедных, обманутых, споенных, используемых негодяями всех уровней. Последний раз была в русском селе в 1965 г. : милые добрые люди, очень бедные , очень гостеприимные и весёлые, "душа нараспашку". Обидно, что с народом делают подлецы во власти.
показати весь коментар
22.06.2021 23:25 Відповісти
Чупакабра.
показати весь коментар
22.06.2021 21:37 Відповісти
ботоксний Сцарьок-педофiл з азiопськоi паРашi хворий на голову вже давно, або вдає з себе божевiльного, щоб уникнути вiдповiдальностi за своi несчисленнi злочини.

Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу" - Цензор.НЕТ 7803
показати весь коментар
22.06.2021 21:34 Відповісти
эта "статья" на немецком опубликована
неужели такой бред издание публикует?

почему статьи меркель или байдена не публикуют в российских газетах?
ввх че бабки платит?
показати весь коментар
22.06.2021 21:53 Відповісти
слідство в Україні довело, що стріляти під час майдану почали пси янукОвоча і припаси їм поставляла *********!!!! Так що хай цей лисий карлик ЗАТКНЕТЬСЯ!
показати весь коментар
22.06.2021 21:54 Відповісти
І скільки тих псів засуджено показовим судом? Чи, хоча б, оголошено в міжнародний розшук?
показати весь коментар
22.06.2021 22:54 Відповісти
слідство і суд, як кажуть в Одесі, - це дві великі різниці!
показати весь коментар
23.06.2021 00:44 Відповісти
а че там про "нато"
а когда совок пол европы "освободил" да уйти забыл
это было типа дружественный жест?
еще австрию могли оккупировать, но не дали

страны европы должны были сидеть и ждать что их в гулаг отправят и постароят коммунызм?
и был бы гулаг от лиссабона до владивостока
показати весь коментар
22.06.2021 21:54 Відповісти
черчиль свою речь как раз и произносил уже в 46 вроде году
а этот плешивый педофил делает вид что не знает почему так пошло поехало в истории

и вообще какое дело рф до ссср?
вы там совсем кукухой поехали?

ваше гб предало коммунизм и не защитило его (строй)
а теперь это вещает что нато видите ли не дало построить континент без ограждений
показати весь коментар
22.06.2021 21:56 Відповісти
а в мене була інфа,шо ще перед майданом донбас планував вихід з України.як сказала одна місцева:ми будєм атдєляцца.і майдан не був проти януковича,а вимагав звільнення азарова.також путін планував на місце азарова -медведчука.співпало?
показати весь коментар
22.06.2021 22:22 Відповісти
Я надеюсь Америка такие лживые обвинения ***** не проглотит молча …
показати весь коментар
22.06.2021 22:38 Відповісти
У країн був вибір або бути або з колективним Заходом, або з... Мордором
показати весь коментар
23.06.2021 06:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 