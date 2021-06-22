Уся система європейської безпеки сильно деградувала, напруженість наростає, ризики нової гонки озброєнь - реальні, - Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На думку російської сторони, нині вся система європейської безпеки сильно деградувала.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін пише в статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле", опублікованій пресслужбою Кремля.
"Зараз вся система європейської безпеки сильно деградувала. Наростає напруженість, реальними стають ризики нової гонки озброєнь. Ми втрачаємо величезні можливості, які нам дає кооперація, тим більше вона так важлива зараз, коли всі ми зіткнулися зі спільними викликами - пандемією і її важкими соціально економічними наслідками", - пише Путін.
Президент РФ також акцентував увагу на необхідності країн діяти спільно, чи не вказуючи при цьому, що дії РФ як раз призводять до конфронтації в Європі.
"Думаю, перш за все про те, що вся післявоєнна історія Великої Європи підтверджує: процвітання і безпека нашого спільного континенту можливі лише спільними зусиллями всіх країн, включаючи Росію. Тому що Росія - одна з найбільших європейських держав. І ми відчуваємо свій нерозривний культурний та історичний зв'язок з Європою", - підкреслює він.
Більш того, Путін запевняє, що РФ нібито відкрита до чесної творчої взаємодії, а також виступає за відновлення всеосяжного партнерства з Європою.
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я что-то пропустил?
НАТА выхала из Европы ?
Коментатор: - з трибун українських уболівальників лунає патріотичний спів
Головна вада системи безпеки у Європі - це неадекватно м'яка позиція НАТО по відношення до сивнособачого лаптєстану..
Проблема главная России -
Не только власть, а народ !!!
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,
И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги !!!).
Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.
Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.
Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.
Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.
Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.
Борис Стомахин
Источник: https://censor.net/ru/n3272693
Из-за тебя, урода . . .
"Вся система европейской безопасности сильно деградировала" - під дією підкупу європейсих політиків за "газпромівські" долари, "напряженность нарастает" - бо Росія уже "затрахала всю Європу своїм "беспредєлом", "риски новой гонки вооружений - реальны" - от тільки з "гонкою вооружений" - проблема! Ви її не потягнете! Ви - не СРСР!
наблюдает за войной в Украине.
Вся система европейской безопасности сильно деградировала (всех в гейропе купил), напряженность нарастает, риски новой войны- реальны. Я все для этого делаю - )(уйло-Путин