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Новини За кордоном
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Уся система європейської безпеки сильно деградувала, напруженість наростає, ризики нової гонки озброєнь - реальні, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Уся система європейської безпеки сильно деградувала, напруженість наростає, ризики нової гонки озброєнь - реальні, - Путін

На думку російської сторони, нині вся система європейської безпеки сильно деградувала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін пише в статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле", опублікованій пресслужбою Кремля.

"Зараз вся система європейської безпеки сильно деградувала. Наростає напруженість, реальними стають ризики нової гонки озброєнь. Ми втрачаємо величезні можливості, які нам дає кооперація, тим більше вона так важлива зараз, коли всі ми зіткнулися зі спільними викликами - пандемією і її важкими соціально економічними наслідками", - пише Путін.

Президент РФ також акцентував увагу на необхідності країн діяти спільно, чи не вказуючи при цьому, що дії РФ як раз призводять до конфронтації в Європі.

"Думаю, перш за все про те, що вся післявоєнна історія Великої Європи підтверджує: процвітання і безпека нашого спільного континенту можливі лише спільними зусиллями всіх країн, включаючи Росію. Тому що Росія - одна з найбільших європейських держав. І ми відчуваємо свій нерозривний культурний та історичний зв'язок з Європою", - підкреслює він.

Читайте: Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу"

Більш того, Путін запевняє, що РФ нібито відкрита до чесної творчої взаємодії, а також виступає за відновлення всеосяжного партнерства з Європою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Якби не ти фашист дурний, у Європі було би все спокійно
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22.06.2021 11:40
+15
Стадіон співає путін - *****!
Коментатор: - з трибун українських уболівальників лунає патріотичний спів Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин - Цензор.НЕТ 7769
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22.06.2021 11:40
+11
Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин - Цензор.НЕТ 8252
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22.06.2021 11:47
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Якби не ти фашист дурний, у Європі було би все спокійно
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22.06.2021 11:40 Відповісти
***** - це шаман вуду, який намагається воскресити срср, який згнив у могилі.
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22.06.2021 11:41 Відповісти
"РФ .... выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой"

я что-то пропустил?
НАТА выхала из Европы ? Уся система європейської безпеки сильно деградувала, напруженість наростає, ризики нової гонки озброєнь - реальні, - Путін - Цензор.НЕТ 4209
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22.06.2021 12:50 Відповісти
Ай-ай-ай, а кто ето сдєлал? Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин - Цензор.НЕТ 7477
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22.06.2021 11:40 Відповісти
******** ********овіч *****
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22.06.2021 11:42 Відповісти
Та нє может етава бить! А Госдєп, масони і бендєравці на что? Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин - Цензор.НЕТ 4100
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22.06.2021 11:44 Відповісти
Пукин *****! Ла-Ла-Ла!
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22.06.2021 12:06 Відповісти
Уся система європейської безпеки сильно деградувала, напруженість наростає, ризики нової гонки озброєнь - реальні, - Путін - Цензор.НЕТ 9434
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22.06.2021 12:15 Відповісти
***** в гонках участвовать собралось? Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин - Цензор.НЕТ 9732с нательным аппаратом гемодиализа?
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22.06.2021 11:40 Відповісти
Стадіон співає путін - *****!
Коментатор: - з трибун українських уболівальників лунає патріотичний спів Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин - Цензор.НЕТ 7769
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22.06.2021 11:40 Відповісти
особенно учитывая такую щедрую прикормку из рук кремлядей
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22.06.2021 11:42 Відповісти
- "неспокойно как то в окрестных лесопосадках стало", заявил чикатилло
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22.06.2021 11:41 Відповісти
Мало того что он ***** так он еще и Е бнутый!!
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22.06.2021 11:41 Відповісти
У России осталось несколько зубов - можно еще раз наступить на грабли
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22.06.2021 11:41 Відповісти
Даже сломанные часы, два раза в сутки показывают правильное время. И в своем словесном поносе, пукин верно сказал, что " ...вся система европейской безопасности сильно деградировала ..." Только забыл добавить в конце " ... за что им низкий поклон и уважуха, т.к. я был на 100% уверен, что не прилетит ответочка не за Грузию, не за Украину."
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22.06.2021 11:43 Відповісти
І це каже потвора, що очолює країну-агресорку..
Головна вада системи безпеки у Європі - це неадекватно м'яка позиція НАТО по відношення до сивнособачого лаптєстану..
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22.06.2021 11:44 Відповісти
***
Проблема главная России -
Не только власть, а народ !!!
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,

И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги !!!).

Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.

Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.

Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.

Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.

Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.

Борис Стомахин
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22.06.2021 11:45 Відповісти
Вся политическая система Путина шизофринировала весь российский народ. Раша - будущий дубликат северной Кореи.
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22.06.2021 11:46 Відповісти
Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин - Цензор.НЕТ 8252
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22.06.2021 11:47 Відповісти
это не наш метод , где гуманизм ,проще повесить
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22.06.2021 11:49 Відповісти
кацапам пули вместо зубов, не привыкать
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22.06.2021 11:53 Відповісти
Все и действуют сообща. Просто ОПГ Озеро не имеет прямого сообщения с государствами, вот их 404 и не зовут кооперироваться.
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22.06.2021 11:55 Відповісти
Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений.
Источник: https://censor.net/ru/n3272693

Из-за тебя, урода . . .
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22.06.2021 11:55 Відповісти
Сисьтема действительно деградировала.Иначе эта бешанная карликовая моль уже сидела в тюрьме Гааги пожизненно.
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22.06.2021 11:57 Відповісти
деградант говорит о деградации
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22.06.2021 11:58 Відповісти
А этот пёс точно сильно деградировал!
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22.06.2021 11:58 Відповісти
"...новой гонки вооружений" - а кто кого гнать будет? мацквабадский "анаговнет" может сильно навредить всей планете, это правда. а гонка вооружений - "Денег нет, но вы держитесь..."(с)
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22.06.2021 11:59 Відповісти
Какой же гнусный лицемер, как понимаю Европа уже забыла свои ценности свободы и прав человека
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22.06.2021 12:22 Відповісти
Як самокритично відносно деградації.
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22.06.2021 12:27 Відповісти
Здесь согласен. Система европейской безопасности деградировала,потому что существует такое явление,как путлер и это явление говорит именно о деградации системы европейской безопасности.
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22.06.2021 12:31 Відповісти
Ещё и угрожает, козёл, мало ему всё
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22.06.2021 12:34 Відповісти
хочет опять в гдр поехать работать???
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22.06.2021 12:38 Відповісти
Все правильно
"Вся система европейской безопасности сильно деградировала" - під дією підкупу європейсих політиків за "газпромівські" долари, "напряженность нарастает" - бо Росія уже "затрахала всю Європу своїм "беспредєлом", "риски новой гонки вооружений - реальны" - от тільки з "гонкою вооружений" - проблема! Ви її не потягнете! Ви - не СРСР!
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22.06.2021 12:44 Відповісти
Вот что животворящий пендель Байдена делает: тупин соловьем запел "И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой". Хотя вся эта связь заключается лишь в банковских счетах, на которых лежит награбленное бабло у своего же рашобыдла.
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22.06.2021 12:45 Відповісти
а нехер было лезть в Украину, падла тупоголовая.
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22.06.2021 12:47 Відповісти
Ой, а хто ж це зробив? Яке таке путінхуйло? Просто навіть і здогадатись неможливо... Навіщо друкувати висери цього ублюдського фюрера кацапні?
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22.06.2021 13:00 Відповісти
Конечно деградировала, раз спокойно, со стороны
наблюдает за войной в Украине.
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22.06.2021 13:06 Відповісти
шось ху.йло розпатякалось, задає тон і передає естафету рашапоїдного поносу для покидьків нікчемних кисильових, соловйових і скабейкіних. не інакше як затіває якоїсь каки.
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22.06.2021 13:07 Відповісти
благодаря мне
Вся система европейской безопасности сильно деградировала (всех в гейропе купил), напряженность нарастает, риски новой войны- реальны. Я все для этого делаю - )(уйло-Путин
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22.06.2021 13:29 Відповісти
*****, мокши - азиаты мнят себя европейцами .Матрёшка,балалайка, водка и селёдка не есть европейскими ценностями Рашка на протяжении веков, только и делала что набеги на ту же Европу Гопники они Ничего общего с ними Европа не имела и не имеет Завыли когда им на хвост наступили Думали что вечно будут борзеть Зась)))
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22.06.2021 13:37 Відповісти
скрєпно. оркам для внутрішнього застосування. пьіня-ірой і отчє ваш!
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22.06.2021 13:52 Відповісти
ПУЙЛО-*****!! На хрен кому в Европе нужна твоя нищая немытая РАССЕЯ!!??
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22.06.2021 14:06 Відповісти
правильно куйло глаголєт. інакше його вже б давно придушили, падлюку....
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22.06.2021 14:08 Відповісти
Давайте дружить, говорит новый гитлер 21 века. стягивая к границам других стран свои войска.
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22.06.2021 14:52 Відповісти
сепары в 2014 танки из шахт подняли , гаубицы из военторга стыбрили ....и вообще революции не было бы , если бы Виктория Нуланд не напекла печенюшек с патронами и не раздавала "нацистам " на Майдане !!!! можно соврать раз , но системное вранье показывает только ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ИНТЕЛЛЕКТА , убожество и слабость карлика !!! Слава Україні !!!! Героям Майдана Слава !!! Слава В С У !!! Вперед до ПЕРЕМОГИ !!!
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22.06.2021 16:50 Відповісти
Россия не европейское государство- евразийское , скорее азийскоевропейское. Очень нужно, чтобы Россия начала гнаться за США по вооружениям с ВВП 1,2 трлн долл, против почти22 трлн долл у США - через два года гонки они будут питаться травой и ЗП будет 3 доллара в месяц. Проще вести переговоры с натуральными орками и вурдалаками- чем с угрофиннохрзямонгольскими беспредельными бандюками.Всей Европе нужно готовиться - у них заканчивается жрачка( боярышник) , нужно грабить всех без разбора - они понимают только язык пушек. Нужно очень сильно дать по морде - успокоятся и даже откажутся от,, великости,, ....Столетиями Украина пыталась из зверей сделать людей, все что есть в России , всем она обязана Украине. Но как Высоцкий пел:,,а если был всю жизнь свиньей, свиньей ты и останешься,
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21.12.2021 15:11 Відповісти
 
 