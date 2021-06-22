Уся система європейської безпеки сильно деградувала, напруженість наростає, ризики нової гонки озброєнь - реальні, - Путін

На думку російської сторони, нині вся система європейської безпеки сильно деградувала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін пише в статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле", опублікованій пресслужбою Кремля.

"Зараз вся система європейської безпеки сильно деградувала. Наростає напруженість, реальними стають ризики нової гонки озброєнь. Ми втрачаємо величезні можливості, які нам дає кооперація, тим більше вона так важлива зараз, коли всі ми зіткнулися зі спільними викликами - пандемією і її важкими соціально економічними наслідками", - пише Путін.

Президент РФ також акцентував увагу на необхідності країн діяти спільно, чи не вказуючи при цьому, що дії РФ як раз призводять до конфронтації в Європі.

"Думаю, перш за все про те, що вся післявоєнна історія Великої Європи підтверджує: процвітання і безпека нашого спільного континенту можливі лише спільними зусиллями всіх країн, включаючи Росію. Тому що Росія - одна з найбільших європейських держав. І ми відчуваємо свій нерозривний культурний та історичний зв'язок з Європою", - підкреслює він.

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Більш того, Путін запевняє, що РФ нібито відкрита до чесної творчої взаємодії, а також виступає за відновлення всеосяжного партнерства з Європою.