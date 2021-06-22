Через прорив труби в центрі Києва частково обмежено рух транспорту, - "Київводоканал". ФОТО

На вул. Лютеранській обмежено рух через аварію на підземних комунікаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу" у Facebook.

"Унаслідок аварії на мережах "Київводоканалу" трапився підмив основи і провал проїжджої частини", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють аварійні бригади балансоутримувача комунікацій.

Рух на вул. Лютеранській біля будинку № 19 частково обмежено.

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Фото: Київводоканал