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Через прорив труби в центрі Києва частково обмежено рух транспорту, - "Київводоканал". ФОТО
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На вул. Лютеранській обмежено рух через аварію на підземних комунікаціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу" у Facebook.
"Унаслідок аварії на мережах "Київводоканалу" трапився підмив основи і провал проїжджої частини", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють аварійні бригади балансоутримувача комунікацій.
Рух на вул. Лютеранській біля будинку № 19 частково обмежено.
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Я так понимаю это один из тех самых прорывов?