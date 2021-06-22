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аварія (459) дороги (1504) Київводоканал (80)

Через прорив труби в центрі Києва частково обмежено рух транспорту, - "Київводоканал". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

На вул. Лютеранській обмежено рух через аварію на підземних комунікаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу" у Facebook.

"Унаслідок аварії на мережах "Київводоканалу" трапився підмив основи і провал проїжджої частини", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють аварійні бригади балансоутримувача комунікацій.

Рух на вул. Лютеранській біля будинку № 19 частково обмежено.

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Через прорив труби в центрі Києва частково обмежено рух транспорту, - Київводоканал 01
Фото: Київводоканал

Через прорив труби в центрі Києва частково обмежено рух транспорту, - Київводоканал 02

Автор: Наталя Джума
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Шмыгаль: В ближайжие 10 лет экономику Украины ждет прорыв.

Я так понимаю это один из тех самых прорывов? Из-за прорыва трубы в центре Киева частично ограничено движение транспорта, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 5515
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22.06.2021 11:39 Відповісти
Хтось под Зелю копает
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22.06.2021 13:14 Відповісти
 
 