ДСНС про трагедію в Білогородці: Причиною може бути як газ, так і вибухонебезпечні предмети в одній з квартир

Причини вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в с. Білогородка Київської області, який привів до пожежі та загибелі людини, будуть встановлені слідством.

Про це заявив глава ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Василь Слободяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Причин вибуху, ймовірно, може бути декілька: і газ, і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній із квартир третього поверху. Поки що слідство встановлює. Працюють лабораторії, взято додаткові зразки, і тоді буде встановлено причину вибуху", - розповів він журналістам.

Він зазначив, що спеціальна комісія вже почала розглядати питання компенсацій постраждалим унаслідок пожежі.

"Якщо ж комісія попрацює і фінансів, які є на місцевому рівні, буде недостатньо, то комісія ДСНС районного рівня звертатиметься до обласного рівня для того, щоб було виділено додаткове фінансування", - додав він.

Рішення про компенсації має ухвалити комісія у вівторок, 22 червня. Конкретних сум поки що не називали.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.