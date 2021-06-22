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вибух (3766) Київська область (3136) пожежа (3752) ДСНС (4464)

ДСНС про трагедію в Білогородці: Причиною може бути як газ, так і вибухонебезпечні предмети в одній з квартир

Новини Цензор.НЕТ Події

ДСНС про трагедію в Білогородці: Причиною може бути як газ, так і вибухонебезпечні предмети в одній з квартир

Причини вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в с. Білогородка Київської області, який привів до пожежі та загибелі людини, будуть встановлені слідством.

Про це заявив глава ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Василь Слободяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Причин вибуху, ймовірно, може бути декілька: і газ, і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній із квартир третього поверху. Поки що слідство встановлює. Працюють лабораторії, взято додаткові зразки, і тоді буде встановлено причину вибуху", - розповів він журналістам. 

Він зазначив, що спеціальна комісія вже почала розглядати питання компенсацій постраждалим унаслідок пожежі.

"Якщо ж комісія попрацює і фінансів, які є на місцевому рівні, буде недостатньо, то комісія ДСНС районного рівня звертатиметься до обласного рівня для того, щоб було виділено додаткове фінансування", - додав він.

Рішення про компенсації має ухвалити комісія у вівторок, 22 червня. Конкретних сум поки що не називали.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.

Автор: Анастасія Потіха
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Вот и причина неопределенности в словах о дополнительном финансировании того что входит в их прямые обязанности и уже профинансировано бюджетом страны.Тем более что даже делитант сможет отличить взрыв газа от взравного устройства.
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22.06.2021 12:09 Відповісти
P.S.Хотя,хотя если сам Президент Украины обязал разобраться в этом деле значит на это будет выделено несколько десятков миллионов из бюджета страны которые уйдут на наблюдателей над наблюдательной комиссией по наблюдению за теми кто обязан исполнять свои прямые обязаности за наблюдением по наблюдательной комиссией за исполнением своих обязанностей по расследованию причин взрыва.
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22.06.2021 12:18 Відповісти
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показати весь коментар
22.06.2021 13:25 Відповісти
 
 