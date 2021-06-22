Молода жінка випала з вікна 20 поверху на Подолі в Києві. ФОТОрепортаж

У вівторок, 22 червня, на Подолі в Києві з вікна багатоповерхівки випала молода жінка. Вона померла на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram..

Інцидент стався на вул. Данченка. За словами очевидців, загиблій було близько 25 років. Вона випала з вікна 20 поверху. Медики швидкої лише констатували смерть.

На місці очікують прибуття слідчо-оперативної групи і криміналістів для встановлення обставин трагедії. Подробиці не повідомляються.

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Фото: dtp.kiev.ua