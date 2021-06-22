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Молода жінка випала з вікна 20 поверху на Подолі в Києві. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У вівторок, 22 червня, на Подолі в Києві з вікна багатоповерхівки випала молода жінка. Вона померла на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram..

Інцидент стався на вул. Данченка. За словами очевидців, загиблій було близько 25 років. Вона випала з вікна 20 поверху. Медики швидкої лише констатували смерть.

На місці очікують прибуття слідчо-оперативної групи і криміналістів для встановлення обставин трагедії. Подробиці не повідомляються.

Також дивіться: Жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу на проспекті Перемоги в Києві і загинула. ВIДЕО

Молода жінка випала з вікна 20 поверху на Подолі в Києві 01

Молода жінка випала з вікна 20 поверху на Подолі в Києві 02
Фото: dtp.kiev.ua

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Как можно выпасть из окна 20го этажа ? !!! Либо выбросили либо самоубийство.
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22.06.2021 12:33
+4
нарисовано же - ДТП!!!
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22.06.2021 12:17
+1
оформили как дтп ?
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22.06.2021 12:19
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22.06.2021 12:16 Відповісти
нарисовано же - ДТП!!!
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22.06.2021 12:17 Відповісти
оформили как дтп ?
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22.06.2021 12:19 Відповісти
"ожидают прибытия следственно-оперативной группы и криминалистов". ну а там, как карта ляжет.
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22.06.2021 12:26 Відповісти
ДТП потому что скрин с канала "ДТП". Аля киевской Магнолии, типа Киева Оперативного.

Какое ДТП в клумбе?
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22.06.2021 16:25 Відповісти
Как можно выпасть из окна 20го этажа ? !!! Либо выбросили либо самоубийство.
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22.06.2021 12:33 Відповісти
По факту она выпала, что журналист и написал. А что именно стало причиной падения, установит уже следствие.
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22.06.2021 13:41 Відповісти
У мене колись був улюблений вислів про швидкий плин часу - "время летит, как шлюха с 12 этажа".
Чомусь згадалося...
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22.06.2021 14:28 Відповісти
Всяко буває. Ану, якщо це спроба замаху на Премію Дарвіна? Приміром, невдале полювання на муху...
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22.06.2021 18:00 Відповісти
ул. Данченко это не Подол. Даже не рядом.
Подольский район, но до Подола там больше 5 км
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22.06.2021 13:12 Відповісти
А Порика, проспект Правды, Свободы на Венике, что тоже Подол? Там 10 км до Подола будет.
Или станция Мостицкая, что строится впритык к Квазар-Микро, конечная 5 троллейбуса и где улица Мостицкая с роддомом? У градостроителей такой юмор.
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22.06.2021 13:32 Відповісти
И они тоже не Подол.
Подол это только часть Подольского района.
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24.06.2021 17:13 Відповісти
а сколько людей выпадает во время мойки окон? руки мокрые + нет куска веревки сделать элементарную страховку и примотать к батарее.
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22.06.2021 14:49 Відповісти
и к шее...
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22.06.2021 17:22 Відповісти
 
 