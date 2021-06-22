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Молода жінка випала з вікна 20 поверху на Подолі в Києві. ФОТОрепортаж
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У вівторок, 22 червня, на Подолі в Києві з вікна багатоповерхівки випала молода жінка. Вона померла на місці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram..
Інцидент стався на вул. Данченка. За словами очевидців, загиблій було близько 25 років. Вона випала з вікна 20 поверху. Медики швидкої лише констатували смерть.
На місці очікують прибуття слідчо-оперативної групи і криміналістів для встановлення обставин трагедії. Подробиці не повідомляються.
Топ коментарі
+10 Vadim Izumov
показати весь коментар22.06.2021 12:33
+4 des_104
показати весь коментар22.06.2021 12:17
+1 neverlok lok
показати весь коментар22.06.2021 12:19
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Какое ДТП в клумбе?
Чомусь згадалося...
Подольский район, но до Подола там больше 5 км
Или станция Мостицкая, что строится впритык к Квазар-Микро, конечная 5 троллейбуса и где улица Мостицкая с роддомом? У градостроителей такой юмор.
Подол это только часть Подольского района.