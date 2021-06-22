2 519 24
У школах України на всіх уроках з'являться перерви для фізичної активності, - Міносвіти
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство освіти і науки розробляє дорожню карту, в якій будуть передбачені перерви фізичної активності в школах України не тільки на уроках фізкультури.
"Міністерством освіти і науки розробляється дорожня карта і пріоритетом є те, щоб на всіх уроках, а не тільки на уроках фізичного виховання, були передбачені перерви фізичної активності для наших дітей", - сказала заступник міністра освіти і науки Віра Рогова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, в державному стандарті такі перерви вже передбачені.
Топ коментарі
+7 Имярек
показати весь коментар22.06.2021 12:24
+6 Герхард
показати весь коментар22.06.2021 12:22
+4 Romk@
показати весь коментар22.06.2021 12:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
часть школ не будет набирать 1-3, часть не будет набирать 10-12
Вот никогда такого не было.