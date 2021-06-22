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У школах України на всіх уроках з'являться перерви для фізичної активності, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У школах України на всіх уроках з'являться перерви для фізичної активності, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки розробляє дорожню карту, в якій будуть передбачені перерви фізичної активності в школах України не тільки на уроках фізкультури.

"Міністерством освіти і науки розробляється дорожня карта і пріоритетом є те, щоб на всіх уроках, а не тільки на уроках фізичного виховання, були передбачені перерви фізичної активності для наших дітей", - сказала заступник міністра освіти і науки Віра Рогова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, в державному стандарті такі перерви вже передбачені.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Кхе... Скільки працюю - стільки це вже існує... Вангую - наступним кроком МОНУ буде запровадження Читанки та абетки у першому класі...
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22.06.2021 12:24
+6
Прям ноухау какое-то. В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7332

Вот никогда такого не было.
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22.06.2021 12:22
+4
Перемена это называется лет 50 уже
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22.06.2021 12:21
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В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 3211
В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5834
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22.06.2021 12:17 Відповісти
придурки, та постпвте ви дітям тенісні столи, намалюйте класіки і вони самі все зроблять. від вчилок треба відпочивати. навіть у тюрьмах люди мають вільний час.
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22.06.2021 12:21 Відповісти
Прям вижу старшеклассниц, прыгающих в клкассики с вайпами и айкозами. В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9280
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22.06.2021 12:24 Відповісти
ти хочеш сказати, що вчилки напрягуть старшаків на ті фізхвилинки? ржу!
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22.06.2021 12:25 Відповісти
кстаті, старшаків вже в школах не буде. багато шкіл переходять на 9 класів!
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22.06.2021 12:26 Відповісти
враньё
часть школ не будет набирать 1-3, часть не будет набирать 10-12
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22.06.2021 13:34 Відповісти
ну і будуть школи з тільки по 9 клас - ти забув допісяти. у мене як раз про них. так де ти там брехню побачив?
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23.06.2021 00:36 Відповісти
Та не швиди, це пообіцяють пізніше. Поки що пообіцяли перерви між уроками.
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22.06.2021 13:01 Відповісти
не уважно читаєш: пообіцяли на самих уроках перви від завдань. але таке завжди було, особливо у початкових класах: 15 хвилин навчання, 2 хвилини фізичні рухи біля парти і далі урок до перерви.
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22.06.2021 13:08 Відповісти
Перемена это называется лет 50 уже
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22.06.2021 12:21 Відповісти
не знаєш, то не лярай дурним язиком: мова йде за 1-2хвилинну паузу по середині уроку (15 хвилин вчаться, потім рухи біля парти, і знов вчаться). на фотку подивись до статті.
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22.06.2021 13:10 Відповісти
Ну реформище прям, тут без преЗедента никак
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22.06.2021 13:32 Відповісти
Да, но в дневниках школьников часто появлялась запись: "Бегал на перемене!"...
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22.06.2021 13:56 Відповісти
Не помню чтобы когда я учился это кого то останавливало
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22.06.2021 14:33 Відповісти
В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7171
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22.06.2021 12:21 Відповісти
Это так важно, дальше некуда. Вы объясните лучше родителям как сейчас им этих самых деток одеть, обуть и накормить нормально. Да и как в школу ходить и учиться, когда осенью придет очередная волна ковида? А потом уже будете вещать сказки для лохов.
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22.06.2021 12:22 Відповісти
Прям ноухау какое-то. В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7332

Вот никогда такого не было.
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22.06.2021 12:22 Відповісти
Кхе... Скільки працюю - стільки це вже існує... Вангую - наступним кроком МОНУ буде запровадження Читанки та абетки у першому класі...
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22.06.2021 12:24 Відповісти
А перерва для чого?
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22.06.2021 12:36 Відповісти
щоб бути увесь час під надзором церберов у педкоронах.
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22.06.2021 12:37 Відповісти
Іше в школах з'явиться елєктрічество, бо раніше не було.
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22.06.2021 12:41 Відповісти
По ее словам, в государственном стандарте такие перерывы уже предусмотрены. - так а шо сказати то хотіли, умніки у педкоронах?
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22.06.2021 13:12 Відповісти
правильно.
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23.06.2021 01:46 Відповісти
 
 