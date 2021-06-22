У школах України на всіх уроках з'являться перерви для фізичної активності, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки розробляє дорожню карту, в якій будуть передбачені перерви фізичної активності в школах України не тільки на уроках фізкультури.

"Міністерством освіти і науки розробляється дорожня карта і пріоритетом є те, щоб на всіх уроках, а не тільки на уроках фізичного виховання, були передбачені перерви фізичної активності для наших дітей", - сказала заступник міністра освіти і науки Віра Рогова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, в державному стандарті такі перерви вже передбачені.

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