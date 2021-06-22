За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, одужали - 53, виявили 87 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу 21 червня виявлено 87 хворих на коронавірус. Померли троє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 3 людини. Всього за період пандемії в місті 5180 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 212 370", – повідомив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кличка заявили про спад захворюваності на коронавірус у Києві: додаткові COVID-лікарні згортають роботу

Захворіли: 49 жінок віком від 18 до 80 років, 29 чоловіків віком від 19 до 74 років. А також 4 дівчинки від 5 місяців до 12 років і 5 хлопчиків від 3 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 3 хворих на коронавірус. А також 33 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали

Одужали минулої доби 53 людини. Загалом коронавірус подолали 202 713 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 25, у Солом’янському – 16 та в Дарницькому районі – 11 випадків", – зазначив Кличко.